Sắp xếp, hợp nhất các tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ

Chiều 21/10, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nội vụ báo cáo, đề xuất việc sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đến nay, Sở Nội vụ đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hợp nhất của 13 tổ chức Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đề nghị thống nhất cao với chủ trương sáp nhập các Hội theo phương án Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh; đồng thời trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, mô hình tổ chức bộ máy sau sáp nhập...

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo công tác triển khai sắp xếp, hợp nhất các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự chủ động của các Hội và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng đề án hợp nhất. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo: Đồng ý ban hành quyết định hợp nhất thành lập các tổ chức hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ trên khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ thành 13 tổ chức Hội quần chúng mới theo đề án của MTTQ mà tỉnh đã cho ý kiến. Sở Nội vụ chủ trì họp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các tổ chức Hội hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quyết định trước 24/10.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực báo cáo về Đề án hợp nhất các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của các tổ chức Hội được kịp thời sau khi hợp nhất, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí phương án nhân sự dự kiến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra (lâm thời) của 11 tổ chức Hội sau hợp nhất; giao Sở Nội vụ rà soát, báo cáo UBND tỉnh để trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét cho chủ trương nhân sự dự kiến theo đúng trình tự, quy định, hoàn thành trước 27/10.

Đại diện lãnh đạo các Hội phát biểu tại hội nghị

Đối với 2 tổ chức Hội chưa thống nhất được nhân sự, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thống nhất về phương án, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ tổng hợp, để trình Đảng ủy UBND báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về nhân sự theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh xong trước 27/10.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành xem xét đề xuất với UBND tỉnh các nội dung về biên chế, kinh phí, phụ cấp, cơ cấu tổ chức của các hội cấp dưới...để các hội hoạt động, bảo đảm đúng mục đích, hoạt động hiệu quả.

Đinh Vũ