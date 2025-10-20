Kiểm tra, tháo gỡ khó khăn các dự án trên địa bàn 3 phường Kỳ Sơn, Hòa Bình, Thống Nhất

Ngày 20/10, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát, kiểm tra thực địa các dự án nghĩa trang, nhà ở, nhà ở cao tầng tại 3 phường: Kỳ Sơn, Thống Nhất và Hòa Bình.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài Chính, NN&MT, Văn phòng UBND tỉnh. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và đoàn công tác nghe báo cáo công tác quy hoạch dự án trên địa bàn phường Kỳ Sơn.

Đoàn đã khảo sát Dự án Công viên Nghĩa trang Mông Hóa 1 tại phường Kỳ Sơn. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 607 tỷ đồng. Các đơn vị chức năng sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV năm 2025. Sau khi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu UBND phường Kỳ Sơn và doanh nghiệp tiếp tục phối hợp để thực hiện các thủ tục pháp lý, xem xét quy hoạch nhằm đảm bảo thống nhất, thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại Dự án Khu đô thị Thống Nhất, phường Thống Nhất

Tại Dự án Khu đô thị Thống Nhất, phường Thống Nhất có quy mô trên 27,2ha, hiện đang triển khai thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở. Đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) khoảng trên 19 nghìn m2 đã được GPMB; nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định chấp thuận chủ trương xây dựng NOXH. Toàn Dự án Khu đô thị Thống Nhất hiện còn 2,3ha chưa thực hiện GPMB do chưa thống nhất trong chi trả tiền đền bù, hỗ trợ GPMB.

Đối với dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu địa phương đẩy nhanh công tác GPMB để nhà đầu tư sớm bàn giao 2,3ha diện tích đất còn lại và thực hiện các thủ tục giao đất thực hiện dự án. UBND phường Thống Nhất phối hợp với chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai dự án: Đẩy nhanh công tác GPMB di dời, cải tạo đường điện trong dự án, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công đấu nối các tuyến đường, hạ tầng nội khu đang bị các tuyến đường dây cắt qua, đảm bảo khoảng cách an toàn trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng dự án sau này.

Với Dự án Khu dân cư số 3, số 4 tại phường Hòa Bình hiện tại triển khai chậm tiến độ, Công ty đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Dự án đã được giao tổng diện tích 6,13ha/7,88ha; còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), có những vị trí đã hoàn thành GPMB nhưng diện tích nhỏ, không liền mạch nên chưa đủ điều kiện thực hiện các thủ tục giao đất, thực hiện dự án đúng tiến độ.

Dự án nhà ở thương mại tại phường Hòa Bình đã hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật 49/68 công trình nhà ở trên phần diện tích được giao. Tuy nhiên hiện có trên 4.500m2 còn lại chưa được GPMB, giao đất do vướng mắc trong việc giao quyền quản lý, sử dụng đất giữa đơn vị được giao đất là Công ty cổ phần May xuất khẩu Sông Đà và cán bộ công nhân viên của Công ty. Tới nay khu nhà ở cao tầng A8, A9 tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện di dời được các hộ dân cư và giải quyết xong các thủ tục pháp lý giữa các bên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và đoàn công tác nghe báo cáo công tác quy hoạch dự án địa bàn phường Hoà Bình

Sau khi nghe chủ đầu tư và lãnh đạo phường Hòa Bình báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng ban hành văn bản thông báo theo thẩm quyền, UBND phường Hòa Bình chủ trì đề xuất xử lý, đảm bảo đúng quy định pháp luật; cảnh báo, tuyên truyền, vận động người dân di dời khỏi khu tập thể nguy hiểm. Giao UBND phường Hoà Bình đôn đốc Công ty Cổ phần May xuất khẩu Sông Đà khẩn trương thực hiện việc di dời, đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại nhà A8, A9 và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực nhà ở xuống cấp phường Hoà Bình

Khu nhà ở cao tầng A8, A9 thuộc phường Hoà Bình hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho tính mạng hàng trăm người dân đang sinh sống tại đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi kiểm tra các nhà chung cư cũ trên địa bàn phường Hòa Bình; đồng chí giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường thực hiện rà soát lại, kiểm định, đánh giá chất lượng công trình để đề xuất, có hướng xử lý cụ thể, cần thiết có thể tiến hành phá dỡ, di dời nếu không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo các ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để triển khai các dự án nhà ở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường trách nhiệm, bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm các tồn tại, đúng pháp luật, đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hiện đại, văn minh.

Hồng Trung