Khẩn trương hoàn thành Dự án Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)

Sáng 21/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị nghe Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực Vĩnh Phúc, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy Dự án đầu tư xây dựng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị

Dự án xây dựng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc tại địa điểm phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Đây là dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp II với tổng mức đầu tư 458 tỷ đồng, quy mô 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 3.123,2m2, gồm các khối chức năng chủ yếu: Khối hành chính; khối kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình; khối kỹ thuật truyền dẫn phát sóng chương trình truyền hình; khối kỹ thuật sản xuất, phát sóng phát thanh; trường quay 250 chỗ và 500 chỗ; cột anten và các hạng mục phụ trợ khác...

Các hạng mục phụ trợ ngoài nhà như: Sân, đường nội bộ, nhà bảo vệ, nhà cảnh vệ, nhà để máy phát điện, trạm biến áp sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà được đầu tư đồng bộ.

Đại diện Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc báo cáo quá trình thực hiện nghiệm thu PCCC

Hiện, dự án thi công đã hoàn thành và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình. Đối với công tác kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Ban quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đã báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

Các hạng mục như: Đường giao thông cho xe chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC; bậc chịu lửa; kiến trúc, bố trí công năng; giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; giải pháp thoát nạn; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, exit thoát nạn; hệ thống cấp nước chữa cháy... cơ bản được đảm bảo theo hồ sơ thiết kế thi công đã được thẩm duyệt về PCCC.

Tuy nhiên, một số hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu tại thời điểm kiểm tra như: Hệ thống cửa trượt tại các phòng được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy bằng khí FM200 chưa thi công hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt; chủ đầu tư chưa xuất trình đầy đủ các biên bản nghiệm thu đầu vào, khối lượng; biên bản nghiệm thu nội bộ, hoàn thành giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công đối với hạng mục sơn chống cháy kết cấu thép chịu lực...

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc, sở Xây Dựng, sở Tài Chính, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và các đơn vị liên quan đã báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề còn tồn tại và đưa ra các phương án khắc phục nhằm đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu về PCCC cho công trình.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây Dựng phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phê bình Ban QLDA khu vực Vĩnh phúc đã chậm trễ trong việc khắc phục những tồn tại và kiến nghị khắc phục của phòng cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu PCCC đối với công trình (hơn 3 tháng từ khi có kiến nghị của phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Phú Thọ).

Đại diện lãnh đạo Báo và PTTH Phú Thọ phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc khẩn trương phối hợp với các nhà thầu liên quan tổ chức khắc phục triệt để các hạng mục có yêu cầu về PCCC theo đúng kiến nghị của phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an tỉnh Phú Thọ, bảo đảm đầy đủ hồ sơ và các điều kiện liên quan để nghiệm thu hoàn tất trên tinh thần đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế yêu cầu về PCCC, xong trước ngày 1/11/2025.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Báo và PTTH tỉnh là đơn vị thụ hưởng công trình cần thường xuyên nắm bắt, phối hợp với Ban QLDA khu vực Vĩnh Phúc về tiến độ dự án, có phương án sẵn sàng khi công trình đi vào hoạt động; Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại chất lượng, khối lượng và các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền..., nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả và an toàn PCCC, tránh gây thất thoát, lãng phí tài sản công.

Ngọc Tuấn