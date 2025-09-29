Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực... Xác định rõ điều này, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã đặc biệt chú trọng tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên nền nếp, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ đã coi trọng lãnh đạo công tác tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 05 - CT/TW, Kết luận số 01 - KL/TW, các chuyên đề toàn khóa và hằng năm sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh để triển khai thực hiện; lựa chọn khâu đột phá, trọng tâm; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên phụ trách địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với việc triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa của Trung ương Đảng, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời lãnh đạo xây dựng các chuyên đề để cụ thể hoá chuyên đề toàn khoá Đại hội Đảng lần thứ XIII phù hợp với thực tế địa phương để tổ chức học tập và triển khai thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch, học tập chuyên đề hằng năm được cấp uỷ các cấp chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có nhiều đổi mới trong cách tổ chức học tập và triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền được thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, đặc biệt phát huy thế mạnh của các nền tảng mạng xã hội (fanpage, facebook, zalo, youtube...). Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục: “Những mẩu chuyện, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Học Bác mỗi ngày”, “Những tấm gương tuổi trẻ làm theo lời Bác”, “Gương sáng đảng viên”, “Nét đẹp đời thường”; tổ chức các cuộc thi báo chí, giải thưởng sáng tác, triển lãm nghệ thuật, toạ đàm khoa học; Chương trình nghệ thuật sử thi “Sáng ngời di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Tình Bác sáng đời ta”; tổ chức Hội thi sân khấu hoá, Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc thi viết tìm hiểu về Bác Hồ, các cuộc hội thảo, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm, giới thiệu sách, ảnh; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua những hoạt động trên, đã nâng cao nhận thức trong Đảng, trong xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng, phát triển văn hoá, con người, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tranh cổ động của Anh Minh

Trong nhiệm kỳ qua, việc kết hợp giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Hồ Chí Minh được thực hiện có hiệu quả, trong đó từng bước chú trọng việc làm theo bằng những việc làm cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. Hằng năm, trên 96% cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, với chức trách nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính; nhiệm vụ trọng tâm về tháo gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng đã được thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân trọng điểm về khu, cụm công nghiệp, giao thông, khu đô thị, khu dân cư; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời nhiều bức xúc, những vấn đề nổi cộm trong Nhân dân và đạt được kết quả tích cực. Từ đó, nhiều khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc kéo dài của địa phương, đơn vị đã được khắc phục, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc rà soát, bổ sung, xây dựng mới quy chế, quy định liên quan đến nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ được chú trọng thực hiện, với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; xây dựng chuẩn mực cán bộ, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Từ đó, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những việc làm cụ thể, thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc.

Đã có hàng nghìn điển hình, mô hình tiêu biểu được xây dựng, nhân rộng và ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác, gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, như các mô hình trong thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình hiến đất làm đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng nhà văn hóa khu, trường học... Qua đó xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng; nhiều điển hình được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; nhiều điển hình được ghi nhận, tôn vinh tại chương trình “Hồ Chí Minh hành trình khát vọng” khu vực và toàn quốc. Từ đó đã tạo nên sức lan tỏa, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và đã được các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện nề nếp. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời động viên khuyến khích các đơn vị tổ chức thực hiện tốt, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, uốn nắn những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quyết định 99 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về ban hành hướng dẫn khung tiếp tục phát huy vai trò Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Có thể khẳng định rằng, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW và Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên, lan toả rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân; trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Lề lối làm việc, tác phong công tác, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên được nâng lên; tính tiên phong, gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo ra niềm tin và khí thế mới trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Phú Thọ.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở căn cứ nội dung chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng. Đổi mới mạnh mẽ và phát huy tối đa hiệu quả nội dung, phương thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Tiếp tục bồi dưỡng, tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, gắn với tuyên truyền kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ...

Thứ hai, các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW và Kết luận số 01 - KL/TW của Bộ Chính trị; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghiêm túc thực hiện Quy định số 144- QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương, “tự soi”, “tự sửa” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị theo các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xem xét xử lý kịp thời những tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm các quy định của Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ năm, chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng những điển hình trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt chú trọng đến những mô hình, điển hình có những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần lan tỏa trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Với tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ phấn đấu thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu, nề nếp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tạo thế và lực đưa tỉnh Phú Thọ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ