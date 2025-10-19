Sở GD&ĐT Phú Thọ chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thu - chi

Sở GD&ĐT Phú Thọ chỉ đạo thực hiện nghiêm các hoạt động dạy học, quy định quản lý thu - chi tài chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 19/10, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở vừa ban hành văn bản số 1732 thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 5/10/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách theo Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của UBND tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Trước mắt, rà soát và đề xuất xử lý dứt điểm các chính sách còn hiệu lực do HĐND, UBND các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình ban hành trước khi sáp nhập hiện còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong năm 2025.

Đồng thời phối hợp với Phòng Văn hóa – Xã hội các xã, phường rà soát, tham mưu bố trí đủ giáo viên và cán bộ quản lý các nhà trường. Triển khai bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp dạy học đổi mới, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

Thực hiện Chương trình GDPT 2018 bảo đảm tính khoa học, các hoạt động chuyên môn theo đúng chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu Phòng Văn hóa – Xã hội các xã, phường chỉ đạo phổ biến, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 14 đến các trường học trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các hoạt động dạy học theo chương trình, dạy thêm học thêm, dạy 2 buổi/ ngày, các quy định về quản lý thu - chi tài chính theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

