Làm theo Bác bằng cả tấm lòng

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thi đua học tập và làm theo Bác bằng cả tấm lòng kính yêu. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Nhiều cách làm theo sáng tạo

Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo một số cách làm sáng tạo, điển hình như: Lựa chọn thực hiện khâu đột phá; tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong xã hội; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương, sở, ngành trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện...

Việc quán triệt, học tập các nội dung của Chỉ thị, Kết luận và các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được các cấp ủy Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện. Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện các quy định về nêu gương và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Bà Vũ Thị Khiêm, xã Hải Lựu là 1 trong 25 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Thấm nhuần lời dạy của Người “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động, việc làm cụ thể, gắn việc học tập, làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Theo đó, các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân được duy trì và phát huy; đồng thời, tiếp tục phát hiện các nhân tố mới để nhân rộng. Thông qua các phong trào thi đua đã cổ vũ, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Học tập và làm theo Bác, mỗi địa phương, đơn vị chủ động, sáng tạo xây dựng các chủ đề thi đua phong phú, thiết thực, mang tính đặc trưng gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Tiêu biểu như các phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”... Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn mô hình, điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH.

Những tấm gương lan tỏa

Bằng tình cảm và tấm lòng kính yêu Bác, nhiều cá nhân trên địa bàn tỉnh đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, trở thành những điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng. Tiêu biểu như anh Nguyễn Hoài Nam - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Sưởi ấm tình người” ở xã Bình Nguyên. Dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bản thân bị ảnh hưởng chất độc da cam nhưng anh vẫn luôn nỗ lực vươn lên. Với mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, anh đã kêu gọi bạn bè thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nhiều năm qua, Câu lạc bộ “Sưởi ấm tình người” đã kết nối với các nhà hảo tâm trao hàng tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm tặng người nghèo trong và ngoài tỉnh. Với những đóng góp thiết thực cho công tác thiện nguyện, anh Nguyễn Hoài Nam đã được tôn vinh là điển hình tiên tiến toàn quốc tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2023.

Đó còn là bà Vũ Thị Khiêm hay còn gọi là "Bà Khiêm cò” ở thôn Đồng Dừa, xã Hải Lựu. Hàng chục năm qua, bà dành trọn tâm sức để bảo vệ, chăm sóc, gìn giữ cánh rừng cho đàn cò hàng vạn con có nơi trú ngụ. Nhiều người hỏi mua khu vườn cò với giá hàng chục tỷ đồng, song bà Khiêm quyết gìn giữ, chăm sóc vườn cò ấy... Với những cống hiến trong công tác bảo vệ môi trường, bà Vũ Thị Khiêm được UBND tỉnh, các bộ, ngành trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng môi trường. Năm 2024, bà Vũ Thị Khiêm vinh dự được bình chọn là 1 trong 25 điển hình tiêu biểu toàn quốc về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Các phong trào thi đua yêu nước theo lời Bác Hồ dạy luôn là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh. Đến nay, KT-XH của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Quy mô kinh tế tăng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 dự kiến đạt khoảng 52 nghìn tỷ đồng. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn đứng trong top đầu cả nước...

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, xứng đáng là vùng Đất Tổ của dân tộc Việt Nam. Các phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hoàng Nga