Tỉnh Phú Thọ ký kết hợp tác hữu nghị với tỉnh Pernik cộng hòa Bulgaria góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria

Chiều ngày 24/10/2025 (giờ địa phương), tại thủ đô Sofia, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đã diễn ra Lễ ký kết và trao Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ (Việt Nam) và tỉnh Pernik (Bulgaria).

Sự kiện được thực hiện dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Dimitar Glavchev cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành của hai nước. Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và Ngài Ludmil Dimitrov Veselinov - Tỉnh trưởng tỉnh Pernik đã tiến hành ký kết và trao Bản ghi nhớ.

Trước đó, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Nhà nước, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị với tỉnh Pernik. Từ ngày 01/7/2025, sau khi tỉnh Phú Thọ mới chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình), với không gian địa lý mở rộng cùng tiềm năng phát triển mới, tỉnh Phú Thọ mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với tỉnh Pernik trên nhiều lĩnh vực. Bản ghi nhớ mới được ký kết nhằm tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung đã cam kết, đồng thời thúc đẩy hợp tác dựa trên sự đồng thuận vì lợi ích và sự phát triển thịnh vượng của cả hai địa phương, góp phần vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước.

Sự kiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác của tỉnh Phú Thọ với tỉnh Pernik có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là hoạt động mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại của tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, mà còn góp phần tích cực thắt chặt mối quan hệ hữu nghị thắm thiết giữa Việt Nam và Bulgaria nói chung và giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Pernik nói riêng.

Sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong dịp hai nước Việt Nam và Bulgaria tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và trong khuôn khổ chuyến thăm cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Bulgaria. Đặc biệt, nhân dịp này, các nhà lãnh đạo của hai nước đã ra tuyên bố chung quyết định nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, trong đó hợp tác địa phương và giao lưu hữu nghị nhân dân được xem là một trong những nội dung trọng tâm.

Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Pernik tập trung vào các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và mong muốn hợp tác như: Kinh tế - đầu tư, thương mại; Giáo dục, đào tạo; Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; Nông nghiệp công nghệ cao; Văn hóa – xã hội, và hợp tác trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa;...

Ngay trước lễ ký kết Bản ghi nhớ, tại Phủ Thủ tướng Bulgaria, đồng chí Trương Quốc Huy- Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và Ngài Ludmil Dimitrov Veselinov- Tỉnh trưởng tỉnh Pernik đã có cuộc trao đổi gặp gỡ song phương. Hai bên đã bày tỏ vui mừng được góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria. Thông tin về khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, hai bên đã trao đổi và thống nhất các nội dung, phương thức thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Quốc Huy- Bí thư Tỉnh ủy trân trọng mời ngài Ludmil Dimitrov Veselinov- Tỉnh trưởng tỉnh Pernik sớm tổ chức đoàn lãnh đạo tỉnh Pernik tới thăm tỉnh Phú Thọ; đồng thời tỉnh Phú Thọ cũng sẽ tổ chức đoàn lãnh đạo tới thăm hữu nghị tỉnh Pernik trong thời gian tới nhằm triển khai thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai bên. Ngài Ludmil Dimitrov Veselinov- Tỉnh trưởng tỉnh Pernik đã vui vẻ nhận lời.

Việc ký kết và triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Pernik sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam - Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, và hiệu quả.

Trước đó, theo chương trình chuyến thăm, từ ngày 20 – 24/10/2025, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ và đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ đã tham gia nhiều hoạt động của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Phần Lan và Cộng hòa Bulgaria. Tại Helsinki, Phần Lan từ ngày 21 đến ngày 22/10/2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đã tham dự lễ đón chính thức do Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và phu nhân chủ trì, tham dự hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb; gặp gỡ một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan; thăm trung tâm trải nghiệm trụ sở công ty Nokia; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Nauy; dự chương trình hòa nhạc do Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và thành phố Helsinki tổ chức; thăm đại học Aalto gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang du học tai Helsinki; gặp gỡ Hội Hữu nghị Việt Nam Phần Lan và nhóm chuyên gia Phần Lan từng tham gia các dự án hỗ trợ Việt Nam.

Tại Bulgaria, từ ngày 23 đến ngày 24/10/2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đã tham dự Hội đàm chính thức với tổng thống Bulgaria Rumen Radev; dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Bulgaria; tham quan Bảo tàng quốc gia Bulgaria; tham dự phát biểu chính sách tại Đại học Sofia; Hội kiến Thủ tướng Bulgaria, ngài Rosen Zhelyazkov; dự lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria; dự gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Ban- căng và bạn bè Bulgaria. Ngày 25/10, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Phần Lan, Bulgaria và về Hà Nội.

Nguyễn Đắc Thủy - TUV. Giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ