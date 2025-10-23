Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia

Chiều 23/10, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và thăm hữu nghị tại Australia, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Vũ Việt Văn - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney cùng các cán bộ Tổng Lãnh sự quán.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney về sự đón tiếp trọng thị, đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Đồng chí nhấn mạnh: “Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với khát vọng phát triển bền vững, trở thành trung tâm động lực mới của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”.

Quang cảnh buổi làm việc

Phú Thọ xác định ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao như điện tử, bán dẫn, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, thiết bị y tế, chế biến thực phẩm công nghệ cao - hướng đến phát triển công nghiệp xanh, thông minh, thân thiện môi trường. Tỉnh cũng đặc biệt khuyến khích hợp tác với các đối tác Australia trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, y tế chất lượng cao, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, thể thao, văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và năng lượng sạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn mong muốn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Phú Thọ trong việc kết nối hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội của Australia, cũng như gắn kết cộng đồng người Việt tại Australia với quê hương. Đồng chí đề nghị Tổng Lãnh sự quán tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh; đồng thời tạo điều kiện để Phú Thọ học hỏi kinh nghiệm quản lý, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ tiên tiến của Australia.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng quà lưu niệm đồng chí Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao tiềm năng phát triển và tinh thần chủ động hội nhập quốc tế của tỉnh Phú Thọ. Ông cho rằng, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia ngày càng phát triển sâu rộng, Phú Thọ có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của Australia, nhất là trong các lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên.

Đoàn cán bộ, lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ trong kết nối thông tin, giới thiệu đối tác tiềm năng, thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa Phú Thọ và các địa phương, doanh nghiệp của Australia. Đặc biệt, sẽ hỗ trợ tối đa để kết nối về một lĩnh vực cụ thể mà địa phương quan tâm.

Lâm Tuyền