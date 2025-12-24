Khắc phục điểm sạt lở trên đèo Thung Khe, bảo đảm an toàn Quốc lộ 6

Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe, thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ từ lâu được xem là một trong những cung đường đèo nguy hiểm bậc nhất khu vực Tây Bắc. Sau vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra vào ngày 14/12 vừa qua làm 3 người tử vong, nỗi ám ảnh về đá rơi, trượt lở trên cung đường này lại càng hiện hữu hơn đối với người dân và các lái xe thường xuyên qua lại.

Thực hiện dự án sửa chữa các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đá rơi, sạt lở, tính đến ngày 24/12/2025 các đơn vị thi công đã hoàn thành việc khắc phục tại 3 điểm có nguy cơ cao về sạt lở đá trên đèo Thung Khe đoạn qua xã Mai Châu.

Nỗi lo còn treo trên đầu

Mỗi lần điều khiển xe khách chạy tuyến Thái Bình - Mộc Châu đi qua đèo Thung Khe, anh Nguyễn Văn Trường lại thận trọng hơn thường lệ. Dù đã có gần 15 năm lái xe qua lại trên tuyến đường này, nhưng những gì vừa xảy ra khiến anh không khỏi ám ảnh. “Trước đây, khi lái xe qua đây tôi chủ yếu lo sương mù dày và đường trơn trượt. Nhưng giờ thì còn phải lo tình trạng sạt lở đá. Chỉ cần thấy vệt đá mới rơi hay nghe tiếng động lạ là tôi phải giảm tốc ngay...”, anh Trường chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trường, cán bộ Trạm CSGT Tân Lạc nhắc nhở lái xe Nguyễn Văn Trường cẩn trọng khi lái xe qua khu vực đèo Thung Khe.

Không chỉ các lái xe, những ngày qua, các CBCS Trạm CSGT Tân Lạc, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng căng mình làm nhiệm vụ. Ngoài tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT, lực lượng CSGT còn tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở lái xe khi đi vào khu vực đèo dốc nguy hiểm. Nhất là trong điều kiện mưa, sương mù dày, mặt đường trơn trượt. Thiếu tá Nguyễn Hữu Trường, cán bộ Trạm CSGT Tân Lạc cho biết: Chúng tôi thường xuyên cảnh báo các phương tiện giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như đá rơi hoặc sương mù dày đặc cần phải thận trọng hơn để hạn chế rủi ro.

Trên thực tế, đoạn đèo dốc Thung Khe, Quốc lộ 6 qua xã Mai Châu có địa hình đặc biệt hiểm trở. Một bên là vách núi dựng đứng với nhiều khối đá lớn nhỏ nằm chênh vênh trên cao, một bên là vực sâu. Đèo Thung Khe có địa chất phức tạp, taluy dương có độ cao lớn, khi gặp mưa to hoặc biến động thời tiết, nguy cơ sạt lở, đá rơi càng gia tăng. Nhiều vết nứt lớn đã xuất hiện trên các khối đá sát mép taluy dương, tiềm ẩn nguy cơ sạt, rơi rất cao.

Trên thực tế tại khu vực đèo Thung Khe vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ cao về sạt lở đá.

Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong 2 năm gần đây, tại khu vực đèo Thung Khe đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nguy hiểm do đá rơi. Điển hình như ngày 4/8/2023 tại Km128+740, đá từ trên cao bất ngờ lăn xuống, đập mạnh vào một xe ô tô đang lưu thông khiến phương tiện này bị hư hỏng nặng. Ngày 31/8/2025 tại Km121+700, hàng loạt tảng đá lớn từ mái taluy dương đổ ập xuống, chắn ngang toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Nghiêm trọng nhất là vụ sạt lở ngày 14/12/2025 vừa qua tại Km124+300, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu. Đất đá từ mái taluy dương sạt lở xuống vùi lấp gần 50m mặt đường làm 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sạt lở không có mưa, cho thấy nguy cơ sạt lở tiềm ẩn rất lớn tại khu vực này.

Nỗ lực giữ an toàn cho huyết mạch giao thông

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Ngần Văn Diễn - Phó Chủ tịch UBND xã Mai Châu cho biết: Địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp căn cơ, lâu dài để xử lý dứt điểm các điểm sạt lở nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua xã. Bởi, “đây là tuyến giao thông huyết mạch, lưu lượng phương tiện lớn. Nếu không xử lý triệt để, nguy cơ tai nạn còn tiếp diễn”, đồng chí Ngần Văn Diễn nhấn mạnh.

Theo Kỹ sư Trần Văn Quyền thì trên đèo Thung Khe có nhiều vị trí địa chất phức tạp, vẫn còn nguy cơ đá lăn, đá rơi.

Trước thực trạng đó, từ tháng 6/2025 Khu Quản lý đường bộ I thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đã khởi công dự án sửa chữa đột xuất các vị trí tiềm ẩn nguy cơ đá rơi, sạt lở trên Quốc lộ 6 qua địa phận xã Mai Châu. Các hạng mục chính gồm thi công hệ lưới kết hợp hệ thống neo gia cố để giữ ổn định các khối đá có nguy cơ rơi; lắp đặt hộ lan, rào chắn bảo vệ; cậy bẩy các khối đá đeo bám không an toàn; khoan sâu và bơm vữa không co bóp nhằm cố định các điểm nứt trên mái taluy dương tại nhiều vị trí trọng điểm.

Cán bộ xã Mai Châu khuyến cáo các hộ dân ở xung quanh khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá cần phải cẩn trọng, cảnh giác khi thấy các dấu hiệu bất thường.

Theo kỹ sư Trần Văn Quyền, cán bộ giám sát kỹ thuật thi công dự án cho biết: khu vực đèo Thung Khe có nhiều vị trí địa chất phức tạp, nguy cơ đá lăn, đá rơi rất lớn. Đơn vị thi công đã sử dụng đinh đá sâu từ 4,1m đến 7,1m kết hợp với lưới thép cường độ cao để bao phủ toàn bộ phạm vi khu vực có nguy cơ sạt trượt, lở đá.

Với tinh thần nỗ lực, khẩn trương nhất, tỉnh đến ngày 24/12/2025 dự án khắc phục các điểm có nguy cơ cao về sạt lở đá trên đèo Thung Khe cơ bản đã hoàn thành 100% theo thiết kế được phê duyệt. Nhiều điểm xung yếu trước đây đã được gia cố, xử lý các “điểm yếu” về địa chất, góp phần quan trọng bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường.

Các điểm xung yếu về sạt lở trên taluy dương đèo Thung Khe được gia cố chắc chắn.

Tuy nhiên, sau vụ sạt lở ngày 14/12/2025, qua rà soát, đánh giá hiện trường, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục xác định trên Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe vẫn còn 5 vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Đây đều là những đoạn có taluy dương lớn, nền địa chất phức tạp, xuất hiện các vết nứt có khả năng tiếp tục phát triển, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Trước mắt, “UBND xã Mai Châu đã chủ động phối hợp với lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường bộ tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ các điểm xung yếu; bố trí lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo từ xa và sẵn sàng phân luồng, điều tiết giao thông khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị các cấp, các ngành sớm xây dựng phương án xử lý tổng thể, lâu dài nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng người dân khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe”, đồng chí Ngần Văn Diễn, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Châu nhấn mạnh.

Mạnh Hùng