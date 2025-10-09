Xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ ngày càng lớn mạnh

Chỉ hơn 1 tháng sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi tới giới Công thương Việt Nam nhằm khuyến khích sự phát triển và nhấn mạnh vai trò của giới Công thương đối với nền kinh tế quốc gia. Kế thừa và phát huy tư tưởng của Người, cách đây 21 năm, ngày 13/10 hằng năm được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam (theo Quyết định số 990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký ngày 20/9/2004), với ý nghĩa chính là khuyến khích và tôn vinh vai trò của các doanh nhân đã cống hiến nhiều thành tựu cho Tổ quốc và Nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay của nước ta, với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khuyến khích phát triển, phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nhân Việt Nam đối với sự thịnh vượng của đất nước vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc và tính thời sự, đặc biệt là trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước ta.

Cổ nhân có câu: “Phi công bất phú, phi thương bất hoạt” để nói lên tầm quan trọng không thể thiếu của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển. Không có đội ngũ doanh nhân giỏi thì dòng chảy kinh tế sẽ ngưng trệ và đất nước sẽ không thể thịnh vượng, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, hoan nghênh và dành sự quan tâm thiết thực, kịp thời, cả trước mắt, lâu dài với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Từ Đại hội lần thứ IX, Đảng đã đề cập đến vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam. Ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử Hòa Bình.

Ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân, trong đó nhấn mạnh: “Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra và đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, ngày 04/5/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, vươn lên phát triển thịnh vượng.

Bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, để xây dựng đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, thời gian qua, 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (trước hợp nhất) đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển như: Cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Cùng với đó là khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động... Ngay sau khi hợp nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; Đề án thu hút nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế chiến lược đầu tư tại tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Phú Thọ năm 2026; triển khai quyết liệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh... Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh tập trung rà soát, kiến nghị loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp; thực hiện giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh; kịp thời công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng mặt bằng.

Lũy kế, đến nay, toàn tỉnh có gần 41.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 2.200 hợp tác xã và hàng ngàn hộ kinh doanh. Trong đó, 9 tháng năm 2025, thu hút vốn đầu tư FDI ước đạt 912,5 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ, đạt 86,2% so với mục tiêu năm 2025; vốn DDI ước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 72,2% so với mục tiêu năm 2025; có 3.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 62,5% so với cùng kỳ, đạt 108,6% kế hoạch, số vốn đăng ký mới là 33 nghìn tỷ đồng, đạt 94,3% kế hoạch và có 820 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng 25,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, dịch bệnh phức tạp nhưng bằng sự năng động, sáng tạo, ý chí kiên cường, tinh thần vượt khó, các doanh nghiệp, doanh nhân Phú Thọ đã biến thách thức thành cơ hội, liên tục đổi mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo ra hàng vạn việc làm, đóng góp ngân sách đáng kể và quan trọng hơn là góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, nâng cao vị thế của Phú Thọ trên bản đồ kinh tế cả nước.

Các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong việc xây dựng, phát triển tỉnh nhà nói riêng, đất nước nói chung. Nhiều doanh nghiệp vươn lên làm chủ công nghệ, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có thương hiệu, tạo dựng được hệ sinh thái cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng phát triển, tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tham gia giải quyết các thách thức, bài toán lớn của quốc gia. Các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh cũng đã có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm ra khu vực và thế giới, góp phần đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu và nâng cao vị thế Việt Nam nói chung, Phú Thọ nói riêng trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa các nước trên thế giới hay tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ xảy ra thường xuyên gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần chia sẻ đồng hành cùng đất nước, vượt khó, vượt khổ, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh thách thức để duy trì hoạt động, duy trì công ăn việc làm cho người lao động, sinh kế cho người dân. Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh cũng đã phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, nhiều doanh nhân tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, gắn bó hơn với giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng ta đã có một quyết sách lịch sử vô cùng quan trọng: Hợp nhất địa giới hành chính 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Đây không chỉ là sự kiện mang tính hành chính mà còn là tầm nhìn chiến lược nhằm tạo ra một không gian kinh tế rộng lớn hơn, phát huy tối đa lợi thế về địa lý, tài nguyên và văn hóa của cả 3 địa phương. Hình thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch mới có sức cạnh tranh cao hơn, kết nối vững chắc giữa Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc. Tăng cường nguồn lực, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, tạo động lực đột phá cho toàn vùng.

Sự thay đổi về địa giới hành chính không chỉ mang ý nghĩa tổ chức bộ máy mà còn mở rộng không gian phát triển mới cho các doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp. Thị trường mở rộng hơn, nguồn nhân lực đa dạng hơn, hạ tầng đồng bộ hơn và cơ hội hợp tác, liên kết vùng ngày càng rõ rệt. Đây là cơ hội vàng để doanh nghiệp Phú Thọ tái cơ cấu, mở rộng đầu tư, khẳng định thương hiệu và ngày càng vươn xa.

Thời gian tới, trong bối cảnh khó khăn, thách thức và cơ hội, thuận lợi đan xen, với phương châm: “Doanh nghiệp thành công, Phú Thọ phát triển”, tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng để các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn phát triển nhanh về số lượng, mạnh về chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, cùng với kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, bình đẳng, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, toàn diện, gồm hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, y tế, giáo dục, văn hóa..., góp phần giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế, tạo không gian phát triển mới, các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ mới... Khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ số vào quản trị và sản xuất; ưu tiên các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững. Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp do thanh niên, phụ nữ làm chủ, để họ có thể trở thành những động lực tăng trưởng mới. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là đầu tư vào đào tạo, liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp xứng tầm truyền thống lịch sử văn hóa, hào hùng dân tộc, anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển nhanh, bền vững trong thời đại hòa bình.

Gần 4 thập kỷ thực hiện chính sách đổi mới, 21 năm kể từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam, đến nay, đã rút ra nhiều bài học, đó là khát vọng phải dựa trên nền tảng của thực lực, của sự cẩn trọng và bài bản. Phải định vị được mình trên thương trường. Phải tập trung nguồn lực có hạn vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Phải có năng lực hội nhập. Phải xây dựng được hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hướng tới chuẩn mực toàn cầu. Phải tuân thủ pháp luật. Phải thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Để ngày càng lớn mạnh, các doanh nghiệp, doanh nhân cần đẩy mạnh tái cấu trúc, chuyển đổi số để phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Tin tưởng rằng, với tinh thần “tận tâm giúp đỡ” từ cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với bản lĩnh doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Phú Thọ sẽ vững bước vượt khó, tiếp tục khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước.

Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ