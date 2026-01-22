Xây dựng Đảng
Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính chức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Các đại biểu tham dự Đại hội làm việc tại Đoàn nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.

Các đại biểu biểu quyết trong phiên họp về công tác nhân sự ngày 22/1.

Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí Trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử.

Đại hội tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày mai (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ Nhất; buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

DANH SÁCH 180 ĐỒNG CHÍ UỶ VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIV

Danh sách Ủy viên BCH Trung ương Đảng.pdf

DANH SÁCH 20 ĐỒNG CHÍ UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIV

Danh sách Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng.pdf

