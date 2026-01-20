Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ. Học sinh của tỉnh đã xuất sắc giành được 11 giải Nhất Quốc gia, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Đinh Xuân Phúc, lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Hóa học.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Hoàng Thanh Bình, lớp 12A4, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Vật lí.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Nguyễn Duy Thành, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Toán.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Ngô Hà Thủy, lớp 11A10, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Lịch sử. Em là một trong hai thủ khoa môn Lịch sử.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Nguyễn Thị Tuyết Mai, lớp 11A9, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Ngữ văn.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Trần Ngọc Khánh, lớp 11A11, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Địa lí.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Nguyễn Hải Nam, lớp 12A13, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp, thủ khoa học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Pháp.

Cụ thể, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với 7 giải Nhất Quốc gia của các em: Đinh Xuân Phúc, lớp 12A5 - giải Nhất Quốc gia môn Hóa học; Hoàng Thanh Bình, lớp 12A4 - giải Nhất Quốc gia môn Vật lí; Nguyễn Duy Thành, học sinh lớp 12A1 - giải Nhất Quốc gia môn Toán; Ngô Hà Thủy, lớp 11A10 - giải Nhất Quốc gia môn Lịch sử, đặc biệt Thủy là một trong hai thủ khoa Quốc gia môn Lịch sử; Nguyễn Thị Tuyết Mai, lớp 11A9 - giải Nhất Quốc gia môn Ngữ văn; Trần Ngọc Khánh, lớp 11A11 - giải Nhất Quốc gia môn Địa lí; Nguyễn Hải Nam, lớp 12A13 - giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp, thủ khoa học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Pháp.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Phan Tuấn Dũng, lớp 12 Lí, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, giải Nhất Quốc gia môn Vật lí.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Kiều Minh Vương, lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (ngồi thứ 2 từ trái sang) xuất sắc giành giải Nhất môn Tin học.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Lê Hương Giang, lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, giải Nhất Quốc gia môn Địa lí.

11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Em Nguyễn Hà My, lớp 12 Pháp, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương có 4 giải Nhất Quốc gia gồm các em: Phan Tuấn Dũng, lớp 12 Lí - giải Nhất Quốc gia môn Vật lí; Kiều Minh Vương, lớp 12 Tin - giải Nhất Quốc gia môn Tin học; Lê Hương Giang, lớp 12 Địa - giải Nhất Quốc gia môn Địa lí; Nguyễn Hà My, lớp 12 Pháp - giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh giỏi quốc gia Vĩnh Phúc tỉnh Phú Thọ Ngành giáo dục Thủ khoa Lịch sử Hương giang Môn ngữ văn Đoạt giải tiếng pháp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Điểm sáng” giáo dục vùng cao

“Điểm sáng” giáo dục vùng cao
2026-01-19 07:51:00

baophutho.vn Buổi tối, khi sương núi bao phủ, khu bán trú của Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Kim Thượng (xã Xuân Đài) lại sáng đèn. Bữa cơm...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long