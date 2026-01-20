11 gương mặt đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ. Học sinh của tỉnh đã xuất sắc giành được 11 giải Nhất Quốc gia, góp phần làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương Đất Tổ.

Em Đinh Xuân Phúc, lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Hóa học.

Em Hoàng Thanh Bình, lớp 12A4, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Vật lí.

Em Nguyễn Duy Thành, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Toán.

Em Ngô Hà Thủy, lớp 11A10, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Lịch sử. Em là một trong hai thủ khoa môn Lịch sử.

Em Nguyễn Thị Tuyết Mai, lớp 11A9, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Ngữ văn.

Em Trần Ngọc Khánh, lớp 11A11, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Địa lí.

Em Nguyễn Hải Nam, lớp 12A13, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp, thủ khoa học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Pháp.

Cụ thể, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc với 7 giải Nhất Quốc gia của các em: Đinh Xuân Phúc, lớp 12A5 - giải Nhất Quốc gia môn Hóa học; Hoàng Thanh Bình, lớp 12A4 - giải Nhất Quốc gia môn Vật lí; Nguyễn Duy Thành, học sinh lớp 12A1 - giải Nhất Quốc gia môn Toán; Ngô Hà Thủy, lớp 11A10 - giải Nhất Quốc gia môn Lịch sử, đặc biệt Thủy là một trong hai thủ khoa Quốc gia môn Lịch sử; Nguyễn Thị Tuyết Mai, lớp 11A9 - giải Nhất Quốc gia môn Ngữ văn; Trần Ngọc Khánh, lớp 11A11 - giải Nhất Quốc gia môn Địa lí; Nguyễn Hải Nam, lớp 12A13 - giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp, thủ khoa học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Pháp.

Em Phan Tuấn Dũng, lớp 12 Lí, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, giải Nhất Quốc gia môn Vật lí.

Em Kiều Minh Vương, lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (ngồi thứ 2 từ trái sang) xuất sắc giành giải Nhất môn Tin học.

Em Lê Hương Giang, lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, giải Nhất Quốc gia môn Địa lí.

Em Nguyễn Hà My, lớp 12 Pháp, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương có 4 giải Nhất Quốc gia gồm các em: Phan Tuấn Dũng, lớp 12 Lí - giải Nhất Quốc gia môn Vật lí; Kiều Minh Vương, lớp 12 Tin - giải Nhất Quốc gia môn Tin học; Lê Hương Giang, lớp 12 Địa - giải Nhất Quốc gia môn Địa lí; Nguyễn Hà My, lớp 12 Pháp - giải Nhất Quốc gia môn Tiếng Pháp.

Hiền Mai