Nữ bí thư chi bộ trách nhiệm việc dân, tận tâm việc Đảng

Tận tụy, kiên trì, “chân đi, miệng nói, tay làm” trong dân vận, luôn hết lòng với việc dân, nhiệm vụ của Đảng, đó là những nhận xét của đảng viên và Nhân dân Chi bộ thôn Phú Cường, xã Hợp Lý về nữ bí thư chi bộ Khương Thị Minh Quế. Nhiều năm nay, chị Quế luôn là “đầu tàu” trong việc lan tỏa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Bí thư chi bộ Khương Thị Minh Quế trao đổi công việc với lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã.

Có Đảng soi đường, chỉ lối

Sinh năm 1967, sau khi tốt nghiệp THPT, năm 1984 chị Quế bén duyên với nghề giáo viên mầm non. Gắn bó với công việc chăm sóc trẻ được 14 năm chị quyết định nghỉ việc. Đây là giai đoạn khó khăn với chị vì sau khi sinh được hai người con, năm 1991 chồng chị mất, một mình chị cáng đáng việc gia đình, chăm sóc 2 con thơ. Chị chia sẻ: “Những năm đó, giáo viên mầm non chỉ được trả lương bằng lúa, gạo.

Trước có hai vợ chồng còn đỡ đần được nhau, từ khi chồng mất với thu nhập eo hẹp từ công việc giáo viên mầm non khiến cho cuộc sống của gia đình càng khó khăn. Cố gắng xoay xở mãi không được nên đến năm 1998 tôi quyết định nghỉ việc ra ngoài làm”. Để lại con nhỏ cho bố mẹ chăm sóc, chị quyết định vào Nam với hy vọng kiếm đủ tiền để cho con cái học hành đến nơi, đến chốn. Nhưng cuộc sống nơi đất khách cũng không dễ dàng gì. Nỗi nhớ nhà, nhớ con khiến chị cứ day dứt mãi khôn nguôi, năm 2003 chị quyết định trở về quê.

Bí thư chi bộ Khương Thị Minh Quế tự nghiên cứu, học tập nâng cao nghiệp vụ công tác.

Về quê với chút vốn liếng trong tay, chị được gia đình hai bên và họ hàng hỗ trợ xây dựng mấy gian nhà làm nơi sinh sống cho ba mẹ con. Nhà cửa ổn định, chị xoay ra làm đủ nghề, từ làm may đến chăn nuôi, làm ruộng. Thời điểm này chị cũng tham gia làm Chi hội trưởng Chi hội nông dân của thôn. Với sự nhiệt tình, năng nổ trong công việc, năm 2007, chị Quế được kết nạp Đảng.

Chị nhớ lại: “Từ khi về địa phương tham gia công tác đoàn thể, bản thân tôi cũng có nhiều thay đổi, năng nổ hơn với công việc, trách nhiệm với những nhiệm vụ chung của thôn. Thực sự khi đó, tôi có nghĩ hoàn cảnh tôi là mẹ góa con côi, gia đình thì khó khăn, được sự quan tâm, tạo điều kiện như vậy tôi càng phải nỗ lực cố gắng hơn mọi người”.

Tròn việc dân, trọn việc Đảng

Năm 2009 chị được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó trưởng thôn Phú Cường, đến năm 2013, chị được đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Hơn 10 năm qua (2013-2024), với vai trò là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, chị Quế luôn gương mẫu trong mọi phong trào, luôn tận tâm, sâu sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của chi bộ, thôn dân cư hiệu quả.

Năm 2024, chị chỉ đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, mọi công việc chung luôn được chị tuân thủ nguyên tắc lấy Nhân dân là gốc, nhiệm vụ muốn thành công trước tiên phải có sự đồng lòng, nhất trí của Nhân dân. Với phương châm đó, trong nhiều năm qua, Chi bộ thôn Phú Cường luôn là hạt nhân trong mọi phong trào thi đua của xã. Trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chi bộ đã ban hành các nghị quyết thực hiện các tiêu chí đảm bảo đúng lộ trình, thời gian, nhất là tiêu chí đường giao thông nông thôn được Chi bộ triển khai quyết liệt.

Khi có dự án làm đường giao thông, Chi bộ đã họp bàn, thống nhất vận động cán bộ, đảng viên và người dân hiến đất, tháo dỡ tường rào. Dù không có kinh phí bồi thường, nhưng với cách làm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” chỉ trong thời gian ngắn, thôn Phú Cường đã bàn giao được mặt bằng cho chủ đầu tư. Đến nay, nhìn con đường trải nhựa thẳng tắp, người dân ai cũng phấn khởi.

Đường giao thông trong thôn được mở rộng, không chỉ giúp thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt mà còn góp phần thay đổi diện mạo của thôn Phú Cường.

Đồng chí Nguyễn Công Võ - Bí thư Đảng ủy xã Hợp Lý khẳng định: “Với những hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở như Bí thư chi bộ Khương Thị Minh Quế đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Phong cách làm việc gần dân, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo, việc sâu sát, lắng nghe ý kiến người dân đã tạo niềm tin và sự ủng hộ của đảng viên, Nhân dân thôn Phú Cường. Những kết quả đạt được thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khả năng tổ chức, vận động quần chúng của đồng chí Quế. Chính vì vậy, đồng chí vinh dự là 1 trong 3 Bí thư Chi bộ của tỉnh được tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2026 đúng dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Thu Hà