Cộng đồng người Việt tại tây bắc Campuchia vui Xuân Bính Ngọ

Tối 1/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2026, với sự tham dự của đông đảo khách mời là đại diện lãnh đạo địa phương, bà con cộng đồng và các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại khu vực tây bắc Campuchia.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang tổ chức thu hút đông đảo khách mời tham dự. Ảnh: Huy Vũ

Tới dự sự kiện, có Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Ngô Văn Tuất; đại diện một số cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, Hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, cộng đồng bà con gốc Việt, lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia và một số nhà hảo tâm đến từ Việt Nam.

Về phía Campuchia, Tỉnh trưởng Battambang Sok Lou, đại diện Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp Campuchia, Ủy ban Hành chính, Hội đồng, lực lượng công an, quân đội, hiến binh, phòng thương mại một số tỉnh tây bắc cùng dự sự kiện.

Trong không khí rộn ràng, vui tươi đón Xuân Bính Ngọ của chương trình, Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh tái khẳng định ý nghĩa của mối quan hệ láng giềng truyền thống Việt Nam-Campuchia được xây dựng, vun đắp qua nhiều thế hệ, dựa trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và khát vọng chung về hòa bình, ổn định và phát triển. Trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động, hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân...

Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh phát biểu ý kiến tại chương trình. Ảnh: Đinh Trường

Theo người đứng đầu Tổng Lãnh sự quán tại Battambang, nhiều năm qua, cộng đồng người gốc Việt tại Battambang và các tỉnh lân cận không ngừng nỗ lực vượt khó, ổn định cuộc sống, tích cực lao động, kinh doanh, học tập và từng bước hội nhập. Bà con gìn giữ tiếng Việt, phong tục, tập quán, đồng thời tuân thủ pháp luật sở tại, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng cần cù, trách nhiệm và đoàn kết.

Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, chính sự bền bỉ, nhân ái và nghĩa tình của bà con đã và đang tạo nên nền tảng vững chắc để cộng đồng ngày càng phát triển, thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh cho biết, trong năm 2026 Tổng Lãnh sự quán tại Battambang tiếp tục chú trọng công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp; tăng cường ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân; đồng hành cùng cộng đồng trong quá trình hội nhập bền vững.

Người đứng đầu Tổng Lãnh sự quán gửi lời cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Battambang, cùng các tỉnh tây bắc Campuchia.

Chia sẻ ý kiến tại chương trình, Tỉnh trưởng Battambang Sok Lou bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển nhanh của đất nước Việt Nam; nhấn mạnh, tỉnh Battambang là địa phương có vai trò tích cực trong thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa Việt Nam và Campuchia, với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Tỉnh trưởng Battambang Sok Lou tin tưởng hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia sẽ ngày càng phát triển không ngừng. Ảnh: Đinh Trường

Tỉnh trưởng Sok Lou đánh giá cao và cảm ơn về những đóng góp của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang trong tăng cường mối quan hệ giữa hai nước ở các cấp độ, thông qua các hoạt động thúc đẩy trao đổi văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân; đồng thời tin tưởng hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia láng giềng sẽ ngày càng phát triển không ngừng trong tất cả các lĩnh vực.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, thay mặt bà con cộng đồng người Việt tại khu vực tây bắc Campuchia, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Battambang Trần Văn Bảo bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, cùng sự giúp đỡ của chính quyền các cấp tỉnh Battambang, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang và các doanh nghiệp Việt Nam dành cho cộng đồng người gốc Việt tại địa bàn trong những năm qua.

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Battambang Trần Văn Bảo trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân. Ảnh: Huy Vũ

Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Battambang cho biết, trong năm mới cộng đồng người gốc Việt sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, tuân thủ luật pháp sở tại, xây dựng cộng đồng ngày một vững mạnh, hướng về quê hương, tiếp tục đóng góp thiết thực cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia trao cho Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Battambang 250 phần quà gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Đinh Trường

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia Oknha Leng Rithy trao cho Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Battambang 250 phần quà, gồm thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng, gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo nhandan.vn