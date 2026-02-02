Hội nghị hiệp thương lần thứ hai danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX

Ngày 2/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Văn Luyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn. Theo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Phú Thọ có 26 người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI phân bổ cho 14 cơ quan, tổ chức, đơn vị (chưa tính 8 người do Trung ương giới thiệu) và 175 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX phân bổ cho 55 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Từ ngày 17/12/2025 đến ngày 25/1/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành tổ chức các hội nghị giới thiệu người ra ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử.

Đến 17h00 ngày 1/2/2026, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận và bàn giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 26 hồ sơ của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI của tỉnh và 175 hồ sơ của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; không có trường hợp nào tự ứng cử. Những người được giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, được cử tri tín nhiệm về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực (đạt từ 97%-100%).

Không có trường hợp phải giới thiệu người khác do người được dự kiến giới thiệu ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác, không có những vụ việc cần phải xác minh do cử tri nêu đối với người ứng cử.

Các đại biểu thống nhất, biểu quyết thông qua danh sách đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031

Sau khi thảo luận, bàn bạc dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất, biểu quyết 100% nhất trí danh sách sơ bộ 24 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (chưa tính 8 ứng cử viên Trung ương giới thiệu về) và 157 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh khẳng định: Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Danh sách sơ bộ bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng đã được thống nhất tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; bảo đảm tính đại diện của các tầng lớp Nhân dân, giới tính, độ tuổi, dân tộc, lĩnh vực công tác, phù hợp với yêu cầu của công tác bầu cử.

Đồng chí đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khẩn trương hoàn thiện biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ hai; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ, đúng quy định.

Ủy ban MTTQ các cấp chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng pháp luật.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc cung cấp thông tin, hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các bước hiệp thương tiếp theo.

