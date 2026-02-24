Y tế
Đau tim khi ở nhà một mình, làm điều này có thể cứu sống bạn

Một bác sĩ nổi tiếng đã lưu ý những việc cần làm trong trường hợp bị đau tim khi ở nhà một mình.

Bác sĩ Jeremy London, bác sĩ phẫu thuật tim mạch nổi tiếng người Mỹ, chia sẻ những việc cần làm trong trường hợp bị đau tim khi ở nhà một mình.

Trong một video trên mạng xã hội mới đây, bác sĩ Jeremy London lưu ý: Có nhiều điều cần nhớ khi bị đau tim, nhưng nếu bạn làm đúng 1 - 2 điều sau đây, có thể cứu sống bạn, theo tờ Hindustan Times.

Đau tim khi ở nhà một mình, làm điều này có thể cứu sống bạn

Khi bị đau tim, cố gắng ngồi hoặc nằm xuống để tránh chấn thương đầu.

Gọi cấp cứu. Bác sĩ London nhấn mạnh rằng bước đầu tiên và quan trọng nhất, khi bạn bị đau tim là gọi ngay cấp cứu.

Nhai 1 viên aspirin. Bác sĩ tim mạch khuyên nên nhai 1 viên aspirin, đừng nuốt cả viên. Ông giải thích: Điều này sẽ không ngăn chặn hoàn toàn cơn đau tim, nhưng sẽ làm giảm mức độ nghiêm trọng.

Tạo điều kiện cho người khác dễ cứu bạn. Nếu trời tối, hãy bật đèn trong nhà và ngoài hè để đội cấp cứu có thể nhận ra nhà bạn.

Ngồi hoặc nằm xuống. Khi bị đau tim, cố gắng ngồi hoặc nằm xuống để tránh chấn thương đầu. Bằng cách này, nếu bạn bất tỉnh, bạn sẽ không bị ngã và làm trầm trọng thêm tình hình.

Gọi điện cho bạn bè. Và cuối cùng, hãy gọi cho một người bạn hoặc người thân trong gia đình và giữ máy cho đến khi đội cấp cứu đến. Bằng cách đó, sẽ có người biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, theo Hindustan Times.

Theo thanhnien.vn

