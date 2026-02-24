Dọn tủ lạnh sau Tết: 6 loại thức ăn thừa buộc phải vứt bỏ dù tiếc đến mấy

Tâm lý tiếc của thường khiến nhiều gia đình e ngại việc vứt bỏ thức ăn thừa sau Tết. Tuy nhiên, việc cố gắng giữ lại những món ăn lâu ngày trong tủ lạnh không chỉ làm mất đi giá trị dinh dưỡng mà còn gây hại cho hệ tiêu hóa.

Sau những ngày Tết, việc bảo quản thức ăn thừa không đúng cách sẽ biến chiếc tủ lạnh thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây hại sức khỏe.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm vào bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, hãy bắt tay vào dọn tủ lạnh, xử lý ngay những món ăn thừa sau Tết và loại bỏ những thức ăn tiềm ẩn nguy cơ dưới đây:

1. Bánh chưng và các loại bánh nếp bị mốc

Bánh chưng là món dễ bị nấm mốc tấn công nhất khi thời tiết bắt đầu chuyển sang nồm ẩm. Rất nhiều người có thói quen gọt bỏ góc bánh bị mốc trắng, mốc xanh rồi đem phần còn lại đi rán hoặc hấp lên để ăn tiếp, đây là một thói quen rất nguy hiểm.

Các chuyên gia luôn khuyến cáo, khi nấm mốc hiện lên bề mặt, phần rễ của chúng thực chất đã ăn sâu vào toàn bộ chiếc bánh mà mắt thường không nhìn thấy được. Những loại nấm mốc này tiết ra độc tố cực kỳ bền vững, dù bạn có đun ở nhiệt độ sôi hay rán ngập dầu thì chúng vẫn không bị tiêu diệt.

Nếu ăn phải, người nhẹ thì đau bụng, buồn nôn, nặng thì tích tụ độc tố làm suy giảm chức năng gan. Vì vậy, khi thấy bánh chưng có dấu hiệu mốc, chua hoặc chảy nhớt, bạn hãy bỏ đi toàn bộ.

2. Các món nộm, gỏi và rau xanh nấu chín để qua đêm

Mâm cỗ thường không thể thiếu các đĩa nộm, gỏi để chống ngán. Bản chất của các món này là sự kết hợp của rau sống, thịt luộc hoặc hải sản, trộn cùng các loại gia vị chua ngọt và hoàn toàn không trải qua quá trình đun nấu bằng nhiệt độ cao. Khi được cất lại vào tủ lạnh và để qua đêm, môi trường ẩm ướt cộng với lượng dưỡng chất dồi dào sẽ biến đĩa nộm thành nơi lý tưởng cho vi khuẩn đường ruột sinh sôi.

Các loại rau xanh lá như súp lơ, cần tây, cải bó xôi khi đã nấu chín và để qua đêm sẽ tự động sản sinh ra một lượng lớn nitrit. Hợp chất này khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm. Do đó, nộm gỏi hay rau xanh luộc dư thừa là món ăn không nên giữ lại qua ngày hôm sau.

3. Thức ăn mặn đun lại nhiều lần - thức ăn thừa sau Tết cần dọn ngay

Canh măng hay những loại đồ ăn mặn cũng không nên đun đi đun lại nhiều lần.

Những nồi thịt kho tàu, cá kho hay bát canh hầm măng thường được đun đi đun lại liên tục. Nhiều người cho rằng việc đun sôi sẽ tiêu diệt hết vi khuẩn và giúp bảo quản lâu hơn. Thực tế, mỗi lần hâm nóng là một lần cấu trúc dinh dưỡng bị phá vỡ, lượng vitamin bay hơi gần hết, chỉ còn lại chất béo và protein đã bị biến đổi. Khi đun đi đun lại nhiều lần khiến món ăn trở nên rất mặn, tạo gánh nặng trực tiếp cho thận và làm tăng huyết áp. Nếu nồi thịt kho đã được để trong tủ lạnh quá ba ngày, hâm lại nhiều lần hoặc có mùi vị hơi chua, bề mặt nổi bọt khác thường thì cần dọn bỏ ngay lập tức.

4. Thịt cá tươi đã qua một lần rã đông

Một sai lầm phổ biến khi dọn tủ lạnh là cất lại vào ngăn đá những phần thịt, cá đã được rã đông mềm nhưng nấu không hết. Các chuyên gia y tế giải thích rằng, khi chuyển từ trạng thái đông cứng sang nhiệt độ phòng, vi khuẩn từ môi trường đã nhanh chóng bám vào và nhân lên với tốc độ nhanh chóng.

Nếu bạn tiếp tục đưa phần thịt cá này trở lại ngăn đông, tủ lạnh gia đình không đủ công suất để làm lạnh sâu ngay lập tức nhằm ngăn chặn vi khuẩn. Hậu quả là miếng thịt sẽ bị bở, mất đi độ ngon và có thể tiềm ẩn vi khuẩn gây bệnh. Nguyên tắc bắt buộc là các loại thịt cá tươi sống một khi đã rã đông thì phải chế biến hết trong ngày, nếu không thì nên đổ bỏ.

5. Rau củ quả đã héo nhũn và chảy nước

Tình trạng cất trữ quá nhiều đồ ăn khiến khí lạnh trong ngăn mát tủ lạnh không thể lưu thông, làm cho các loại rau củ, trái cây bị dập nát và nhanh chóng bị hỏng. Phần nước chảy ra từ mớ rau nẫu hay quả cam hỏng không chỉ bốc mùi khó chịu mà còn chứa hàng triệu vi nấm.

Nguy hiểm hơn, chúng rất dễ lây nhiễm chéo sang các món ăn liền để ngay cạnh đó như giò chả, xúc xích hay trái cây cắt sẵn. Việc bạn cần làm là nhặt bỏ ngay những loại rau củ đã hỏng, đồng thời dùng khăn sạch lau khô toàn bộ phần rỉ nước trong ngăn mát để cắt đứt nguồn lây nhiễm.

