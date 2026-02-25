Hành trình vì sự hài lòng của người bệnh

Với phương châm “Hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, cải tiến quy trình phục vụ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng môi trường y tế hiện đại, thân thiện... Những nỗ lực đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân mà còn từng bước khẳng định uy tín, vị thế của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại

Đồng chí Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: “Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc luôn lấy người bệnh làm trung tâm, xác định sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu và cũng là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng hoạt động. Cùng với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị của tỉnh, để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, bệnh viện đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của Nhân dân...”

Đến hết năm 2025, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã được phê duyệt 16.112 danh mục kỹ thuật trong tổng số 19.438 kỹ thuật của Bộ Y tế và thực hiện được 12.352 kỹ thuật, chiếm 63,5%. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu vốn chỉ thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương nay đã được bệnh viện triển khai thường quy, hiệu quả như: Lọc máu liên tục, hạ thân nhiệt chỉ huy, điều trị nhồi máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết Alteplase; can thiệp nút mạch điều trị u gan, u xơ tử cung; can thiệp mạch não, đặt stent động mạch vành; phẫu thuật cắt gan lớn, phẫu thuật khối tá tụy, vi phẫu thần kinh, thay khớp háng, khớp gối nhân tạo, phẫu thuật nối chi thể đứt rời...

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện kỹ thuật Hybrid điều trị thành công nhiều ca bệnh phức tạp, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

Hệ thống phòng xét nghiệm của bệnh viện đã đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2022, là một trong số ít cơ sở y tế công lập trong cả nước được công nhận chất lượng đồng thời ở nhiều lĩnh vực xét nghiệm. Đặc biệt, trong năm 2025, bệnh viện tiếp tục mở rộng và phát triển các kỹ thuật phẫu thuật chuyên sâu trong lĩnh vực Ngoại Thần kinh, tập trung vào các kỹ thuật khó và phức tạp như: Phẫu thuật giải ép thần kinh VII do xung đột mạch máu thần kinh, phẫu thuật u não nền sọ, phẫu thuật u não cạnh đường giữa phức tạp, phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu lấy máu tụ trong não bằng đường mổ cung mày. Việc làm chủ các kỹ thuật này không chỉ nâng cao khả năng cứu sống người bệnh mà còn khẳng định bước tiến mạnh mẽ về trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ y tế. Trong năm 2025, bệnh viện đã cử nhiều cán bộ đi đào tạo chuyên sâu gồm: 3 bác sĩ chuyên khoa II, 15 thạc sĩ y khoa, 3 bác sĩ chuyên khoa I, 1 tiến sĩ quản lý bệnh viện và 12 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị.

Song song với đào tạo dài hạn, bệnh viện tổ chức hàng chục chương trình đào tạo liên tục, hội thảo khoa học, tập huấn chuyên môn với hơn 1.500 lượt cán bộ tham gia. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực như: Tim mạch, ung thư, nội tiết, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng lâm sàng, kỹ thuật xét nghiệm...

Qua đó, đội ngũ y tế được cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng phục vụ người bệnh. Bệnh viện cũng đẩy mạnh hoạt động hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội... góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và tạo cơ hội học tập trực tiếp từ các chuyên gia đầu ngành.

Không chỉ tiếp nhận kỹ thuật từ tuyến trên, bệnh viện còn chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm y tế tuyến dưới như: Nội soi tiêu hóa, siêu âm Doppler tim, xét nghiệm vi sinh, chụp cắt lớp vi tính... góp phần nâng cao năng lực toàn hệ thống y tế địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cao chất lượng chuyên môn.

Trong năm 2025, bệnh viện đã phê duyệt 69 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở, nghiệm thu và công nhận 59 đề tài có hiệu quả ứng dụng cao. Đồng thời, bệnh viện được phê duyệt 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và tiếp tục đăng ký thực hiện các đề tài mới giai đoạn 2025-2026.

Các đề tài nghiên cứu tập trung vào cải tiến quy trình kỹ thuật, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và tối ưu hóa quy trình phục vụ người bệnh, góp phần đưa khoa học trở thành nền tảng phát triển bền vững của bệnh viện.

Lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ

Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng cải tiến dịch vụ, lấy người bệnh làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính nhằm hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính. Hiện nay bệnh viện đã xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ người bệnh từ khâu đăng ký khám đến khi hoàn tất điều trị.

Người dân có thể đặt lịch khám từ xa thông qua tổng đài, website, fanpage hoặc Zalo của bệnh viện, giúp chủ động thời gian, giảm thời gian chờ đợi. Bộ phận hướng dẫn, tư vấn được bố trí tại các khu vực trọng điểm, hỗ trợ người bệnh hoàn tất thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Người bệnh được đón tiếp chu đáo, hướng dẫn tận tình và được tạo mọi điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện

Song song với đó, bệnh viện chú trọng xây dựng môi trường điều trị thân thiện, văn minh. Phong trào 5S được triển khai tại 100% khoa, phòng, giúp môi trường làm việc khoa học, sạch sẽ, ngăn nắp. Hệ thống cây xanh, khuôn viên, hành lang được bố trí hợp lý, tạo không gian thoáng mát, góp phần cải thiện tinh thần cho người bệnh và nhân viên y tế. Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi bệnh viện xuất sắc đạt giải Ba toàn quốc tại cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” năm 2025 do Bộ Y tế tổ chức.

Các khoa, phòng của Bệnh viện luôn xanh, sạch, đẹp, đội ngũ y, bác sĩ tận tâm, trách nhiệm cao trong thực hiện chuyên môn.

Với sự quyết tâm đổi mới và nhiều giải pháp đồng bộ, mức độ hài lòng của người bệnh khi tới KCB tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc không ngừng được cải thiện. Kết quả khảo sát năm 2025 cho thấy, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú đạt trên 96%, người bệnh ngoại trú đạt trên 93%. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của các giải pháp cải tiến, đồng thời khẳng định uy tín và chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao của bệnh viện.

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận những bước phát triển rõ nét về quy mô và hiệu quả hoạt động chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh với hơn 322.000 lượt người đến khám, chữa bệnh (KCB), vượt 9% kế hoạch và tăng 15% so với năm 2024, trong đó số người bệnh điều trị nội trú đạt trên 87.700 lượt, vượt 32% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công suất sử dụng giường bệnh đạt 121% so với chỉ tiêu được giao; tỷ lệ chuyển tuyến tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Những con số này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao mà còn cho thấy sự tin tưởng ngày càng lớn của người dân đối với chất lượng KCB của bệnh viện.

Anh Vũ Văn Đức, xã Thổ Tang, có bố đang điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc bày tỏ: “Trong thời gian bố tôi điều trị tại bệnh viện, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất tận tình của các bác sĩ và điều dưỡng. Các y, bác sĩ thường xuyên thăm khám, theo dõi sát tình trạng sức khỏe và giải thích rõ ràng để gia đình yên tâm. Gia đình tôi rất hài lòng với chất lượng điều trị cũng như tinh thần phục vụ chuyên nghiệp của bệnh viện.”

Phát huy những kết quả đã đạt được, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và KCB; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và y đức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; duy trì hiệu quả các kênh tiếp nhận, lắng nghe và xử lý kịp thời phản ánh, góp ý của người bệnh và người nhà...

Với tinh thần đổi mới, tận tâm và chuyên nghiệp, bệnh viện phấn đấu xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, thân thiện, hướng tới mục tiêu mang lại sự hài lòng và niềm tin bền vững cho Nhân dân.

Thuý Hường