Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Kịp thời xử trí, lấy dị vật đường tiêu hóa an toàn cho bé gái 7 tuổi

Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã nội soi thành công, lấy dị vật đường tiêu hóa cho bé Đ.K.C (sinh năm 2019), trú tại xã Hội Thịnh (Phú Thọ).

Kịp thời xử trí, lấy dị vật đường tiêu hóa an toàn cho bé gái 7 tuổi

Theo gia đình, sau bữa trưa khi đang vui chơi, bé không may nuốt phải một dị vật. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người nhà đã nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện chỉ khoảng 30 phút sau khi sự việc xảy ra.

Tại đây, bệnh nhi được thăm khám và chỉ định nội soi cấp cứu. Hình ảnh ghi nhận một dị vật hình tròn dẹt, có nhiều cạnh sắc, kích thước khoảng 1,5cm mắc lại trong dạ dày, lẫn cùng thức ăn. Các bác sĩ đánh giá, nếu không can thiệp kịp thời, dị vật có thể di chuyển xuống ruột non, tiềm ẩn nguy cơ thủng ruột và nhiều biến chứng nguy hiểm.

BS.CKI Nguyễn Thành Công - Trưởng khoa Thăm dò chức năng cùng ê kíp đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định gây mê nội khí quản để tiến hành thủ thuật gắp dị vật. Sau khoảng 1 giờ can thiệp, dị vật được lấy ra an toàn, không gây tổn thương niêm mạc tiêu hóa.

Sau thủ thuật, bé tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Qua thời gian theo dõi, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện và trở về nhà trong tình trạng an toàn.

Khuyến cáo phụ huynh: Cần đặc biệt chú ý khi trẻ nhỏ ăn uống, vui chơi; nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Ngọc Lan

Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt


Ngọc Lan
Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Dị vật Đường tiêu hóa Thành công Bệnh viện Nội soi kịp thời Bác sĩ Bé gái an toàn Hữu nghị
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hành trình vì sự hài lòng của người bệnh

Hành trình vì sự hài lòng của người bệnh
2026-02-25 09:44:00

baophutho.vn Với phương châm “Hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long