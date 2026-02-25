Kịp thời xử trí, lấy dị vật đường tiêu hóa an toàn cho bé gái 7 tuổi

{title}
Mới đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã nội soi thành công, lấy dị vật đường tiêu hóa cho bé Đ.K.C (sinh năm 2019), trú tại xã Hội Thịnh (Phú Thọ).
Theo gia đình, sau bữa trưa khi đang vui chơi, bé không may nuốt phải một dị vật. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người nhà đã nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện chỉ khoảng 30 phút sau khi sự việc xảy ra.
Tại đây, bệnh nhi được thăm khám và chỉ định nội soi cấp cứu. Hình ảnh ghi nhận một dị vật hình tròn dẹt, có nhiều cạnh sắc, kích thước khoảng 1,5cm mắc lại trong dạ dày, lẫn cùng thức ăn. Các bác sĩ đánh giá, nếu không can thiệp kịp thời, dị vật có thể di chuyển xuống ruột non, tiềm ẩn nguy cơ thủng ruột và nhiều biến chứng nguy hiểm.
BS.CKI Nguyễn Thành Công - Trưởng khoa Thăm dò chức năng cùng ê kíp đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định gây mê nội khí quản để tiến hành thủ thuật gắp dị vật. Sau khoảng 1 giờ can thiệp, dị vật được lấy ra an toàn, không gây tổn thương niêm mạc tiêu hóa.
Sau thủ thuật, bé tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Qua thời gian theo dõi, bệnh nhi đủ điều kiện xuất viện và trở về nhà trong tình trạng an toàn.
Khuyến cáo phụ huynh: Cần đặc biệt chú ý khi trẻ nhỏ ăn uống, vui chơi; nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Ngọc Lan
Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt
