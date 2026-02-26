Ngành Y tế Phú Thọ: Bước chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Trong dòng chảy hối hả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, ngành Y tế Đất Tổ đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc, từ cung cách phục vụ đến chất lượng điều trị. Đặc biệt là việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nơi những dữ liệu được phân tích, sàng lọc, truyền tải... nhanh chóng bằng trí tuệ nhân tạo trên đường truyền tốc độ cao. Sự chuyển mình ấy không chỉ là con số hay phần mềm, mà là kết tinh của tinh thần “lương y như từ mẫu”, lấy người bệnh làm trung tâm để đổi mới và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Trụ sở khang trang, hiện đại, đạt 17/17 tiêu chí bệnh viện thông minh của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngành đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt nhất. Kết quả đạt được minh chứng cho một tư duy đổi mới: 100% hồ sơ và văn bản hành chính hiện nay đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử. Có thể nói, công nghệ đã giúp tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, nâng cao tính chính xác và đặc biệt là tăng cường tính bảo mật thông tin cho người bệnh.

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tích hợp trí tuệ nhân tạo AI hiện đại hàng đầu hiện nay tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Hành trình chuyển đổi số càng trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh địa giới hành chính có những sự thay đổi lớn. Căn cứ theo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác y tế năm 2025, đặc biệt là sau khi thực hiện các quyết định sáp nhập quan trọng, ngành Y tế đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy. Với đội ngũ nhân lực hùng hậu lên tới trên 14.700 người, trong đó có 3.730 bác sĩ giàu kinh nghiệm, Y tế Phú Thọ đang nắm giữ nguồn tài nguyên tri thức quý báu để vận hành các hệ thống công nghệ phức tạp.

Các chỉ số cơ bản của năm 2025 đều cho thấy sự tăng trưởng khả quan: Số giường bệnh/vạn dân đạt 44,2 giường, vượt xa chỉ tiêu toàn quốc là 33 giường; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt mức 95,1%... Những con số này chính là nền tảng vững chắc để toàn ngành vững vàng tiến vào năm 2026 với những mục tiêu cao hơn.

Khu tiếp nhận mẫu từ hệ thống vận chuyển tự động hút chân không (LIS) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bên trong những tòa nhà khàng trang của các cơ sở y tế hiện đại, hơi thở của kỷ nguyên số lan tỏa vào từng khoa, từng buồng bệnh. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, việc ứng dụng các phần mềm chuyên dụng như: Quản lý bệnh viện HIS, Hệ thống thông tin xét nghiệm LIS hay Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh PACS đã trở nên quen thuộc.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống khám chữa bệnh từ xa Telehealth đã mở ra cánh cửa công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt là đối với bà con tại các khu vực vùng sâu, vùng xa. Công nghệ AI hỗ trợ các bác sĩ trong việc chẩn đoán hình ảnh, phân tích dữ liệu một cách chính xác, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tối ưu hiệu quả điều trị.

Ứng dụng quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Đặc biệt, ứng dụng “Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ” trên thiết bị di động đã mang đến một cuộc cách mạng trong tương tác giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám tại nhà, quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, xem đơn thuốc và cập nhật tin tức y tế mọi lúc mọi nơi. Sự thuận tiện này đã mang lại những hiệu quả vượt trội, giúp tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh và nhân viên y tế, tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các tuyến.

Cán bộ Sở Y tế Phú Thọ tập huấn, hỗ trợ các y bác sỹ Trung tâm y tế Khu vực Đà Bắc thực hiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Tương tự, tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc, sau gần 3 năm chuyển về cơ mới, chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người dân đều tăng cao. Cụ thể, từ 800-900 lượt khám chữa bệnh/ngày đã tăng lên 2.800-3.000 lượt; qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt 97-98%. Bệnh viện đạt 17/17 tiêu chí bệnh viện thông minh của Bộ Y tế, trở thành mô hình được nhiều đơn vị từ các tỉnh khác đến tham quan.

TTUT. BSCKII. Lê Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện cho biết: Hiện nay, công nghệ là giải pháp đột phá để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Trong đó, 3 lĩnh vực công nghệ thúc đẩy phát triển bệnh viện gồm: Truyền thông, kết nối dữ liệu và quản lý: Sử dụng hệ thống phần mềm (HIS, MIT, v.v.) để quản lý bệnh nhân, chia sẻ dữ liệu toàn diện. Đơn cử như bệnh nhân xem được toàn bộ dữ liệu khám chữa bệnh trong các năm qua trên app.

Về chẩn đoán, bệnh viện ứng dụng công nghệ sinh học, chẩn đoán gen, đặc biệt chẩn đoán ung thư và xét nghiệm kháng sinh đồ nhanh (chỉ 4 giờ thay vì 3-4 ngày trước đây). Bệnh viện đã hoàn thiện tiêu chuẩn ISO 15189 phiên bản 2022 cho 3 khoa xét nghiệm (hóa sinh, vi sinh, huyết học).

Năm 2026, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh chẩn đoán gen, đột biến ung thư và áp dụng kháng sinh đồ 4 giờ. Đồng thời, bệnh viện ứng dụng Big data và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tầm soát bệnh, gợi ý chẩn đoán và phác đồ điều trị, tránh bỏ sót. Hiện đã áp dụng AI trong nội soi tiêu hóa và chụp cắt lớp vi tính, mở rộng sang tim mạch và ung thư trong năm 2026...

Trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc.

Không chỉ dừng lại ở các bệnh viện tuyến tỉnh, công nghệ còn phủ sóng khắp tuyến cơ sở. Hiện nay, 100% Trạm Y tế trên địa bàn đã sử dụng phần mềm quản lý thông tin y tế, hệ thống tiêm chủng quốc gia và quản lý các bệnh không lây nhiễm. Gần 1 triệu Sổ sức khỏe điện tử đã được tích hợp lên ứng dụng VNeID, chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh.

Việc khám bệnh bằng Căn cước công dân gắn chip kết nối dữ liệu BHYT đã giúp loại bỏ rào cản về thủ tục giấy tờ rườm rà. Chỉ sau một tiếng “tít”, toàn bộ thông tin về bảo hiểm, lịch sử khám bệnh của người dân đã hiện lên rõ nét trên màn hình máy tính của nhân viên y tế. Điều này không chỉ tăng mức độ hài lòng của người bệnh mà còn nâng cao chất lượng quản lý, truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác tuyệt đối.

Kiosk lấy số thứ tự khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Với những kết quả đã đạt được, ngành Y tế Phú Thọ đang tràn đầy tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Những chỉ tiêu đầy quyết tâm như: Phấn đấu tỷ lệ bác sĩ/vạn dân đạt 13,9 người; tỷ lệ giường bệnh đạt 44,3 giường/vạn dân và tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95,4%... Để đạt được những mục tiêu này, công tác đào tạo cán bộ luôn được chú trọng hàng đầu. Chỉ tính từ tháng 7/2025 đến nay, ngành đã cử 285 cán bộ đi đào tạo sau đại học, trong đó có nhiều bác sĩ chuyên khoa II và tiến sĩ, nhằm bồi đắp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Năm 2026 cũng sẽ là năm ngành Y tế Phú Thọ tập trung đổi mới công tác tài chính, quản trị và đẩy mạnh xã hội hóa y tế. Ngành dự kiến tiếp tục tăng chi đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ và hiện đại.

Việc thực hiện Nghị định số 163/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức thi hành Luật Dược cũng sẽ được triển khai quyết liệt trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các dự án sử dụng vốn ODA như dự án “Tăng cường năng lực hệ thống Y tế tỉnh Phú Thọ” từ Chính phủ Đức đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để sớm đi vào triển khai, hứa hẹn sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hạ tầng y tế địa phương.

Trong kỷ nguyên số, Y tế Phú Thọ sẽ tiếp tục vươn xa, khẳng định vị thế là trung tâm y tế vùng, mang lại niềm tin và cuộc sống khỏe mạnh cho mọi nhà. Bước chuyển mình mạnh mẽ ấy chính là minh chứng rõ nét nhất cho khát vọng đổi mới và cống hiến không ngừng nghỉ của những “chiến sĩ áo trắng” trên quê hương nguồn cội.

Lê Hoàng