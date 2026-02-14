Hàn Quốc ban hành hướng dẫn cư trú đối với du học sinh nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Văn phòng xuất nhập cảnh chi nhánh Sejongno thuộc Cục Xuất nhập cảnh Seoul đã ra thông báo hướng dẫn công tác quản lý cư trú đối với du học sinh nước ngoài và các trường đại học trên địa bàn Seoul.

Học viên Việt Nam tại Đại học Incheon (Hàn Quốc). Ảnh minh họa: Mạnh Hùng/TTXVN

Cơ quan này cho biết chi nhánh Sejongno hiện phụ trách quản lý 9 quận phía Bắc Seoul với khoảng 100.000 người nước ngoài sinh sống, trong đó du học sinh chiếm khoảng 44.000 người (chiếm 42%). Do đó, vào đầu mỗi học kỳ, các thủ tục hành chính như đăng ký người nước ngoài, gia hạn thời gian cư trú và thay đổi tư cách lưu trú thường rơi vào tình trạng quá tải.

Để giảm tải áp lực tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng xuất nhập cảnh Sejongno cho biết sẽ đẩy mạnh hình thức nộp hồ sơ theo nhóm thông qua các trường đại học, đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ hành chính điện tử thay cho việc đến trực tiếp đặt lịch.

Cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý du học sinh có kế hoạch xuất cảnh trong dịp Tết Nguyên đán hoặc các kỳ nghỉ dài ngày cần kiểm tra kỹ thời hạn cư trú và thời gian xuất – nhập cảnh. Trường hợp thời hạn cư trú hết trước ngày xuất cảnh hoặc ngày nhập cảnh trở lại, du học sinh bắt buộc phải gia hạn cư trú trước khi rời Hàn Quốc. Ngay cả khi không thể nộp hồ sơ qua hệ thống trực tuyến hoặc đặt lịch hẹn, người lưu trú vẫn phải trực tiếp đến cơ quan xuất nhập cảnh để đăng ký gia hạn trước khi hết hạn thị thực.

Ngoài ra, những du học sinh đang lưu trú theo thị thực học tiếng Hàn (D-4) nhưng đã trúng tuyển và nhập học đại học thì phải chuyển sang thị thực du học chính quy (D-2) trước ngày khai giảng, kể cả trong trường hợp thời hạn cư trú hiện tại vẫn còn hiệu lực.

Cơ quan xuất nhập cảnh cũng nhấn mạnh nghĩa vụ khai báo trong vòng 15 ngày đối với các thay đổi liên quan đến nơi ở, rời ký túc xá, chuyển trường, đồng thời khẳng định mọi hoạt động ngoài phạm vi tư cách lưu trú, bao gồm làm thêm, đều phải xin phép trước theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Văn phòng xuất nhập cảnh Sejongno sẽ tăng cường phối hợp với các trường đại học trong khu vực để mở rộng việc hướng dẫn, hỗ trợ du học sinh nắm rõ và tuân thủ Luật quản lý xuất nhập cảnh, qua đó yên tâm học tập và sinh hoạt tại Hàn Quốc.

Theo baotintuc.vn