Tổng thống Trump tuyên bố tạm áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Nhà Trắng sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để tạm thời áp mức thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Container hàng hóa được bốc dỡ tại cảng Long Beach ở California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Donald Trump ngày 20/2 đã lên tiếng chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ (SCOTUS) ngăn chặn phần lớn quyết định thuế quan của ông, đồng thời khẳng định sẽ tìm hướng đi khác nhằm duy trì công cụ chính sách này.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu họp báo ở Nhà Trắng của Tổng thống Trump bày tỏ “rất đáng thất vọng” với phán quyết trước đó cùng ngày của SCOTUS, trong đó bác bỏ quyền áp đặt thuế quan đối ứng toàn diện của ông theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) ban hành năm 1977.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố viện dẫn Điều 122 trong Đạo luật Thương mại năm 1974, Nhà Trắng sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để tạm thời áp mức thuế 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sau phán quyết nêu trên của Tòa án Tối cao.

Ông nêu rõ mức thuế mới này sẽ được áp chồng lên các khoản thuế hiện vẫn còn hiệu lực sau phán quyết của SCOTUS.

Theo CNBC News, Điều luật 122 cho phép Tổng thống Mỹ áp mức thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại. Sau thời hạn này, mọi quyết định gia hạn cần phải được Quốc hội Mỹ chấp thuận.

Cũng trong ngày 20/2, phản ứng trước phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Dominic LeBlanc lưu ý các mức thuế quan của Washington vẫn đang gây thiệt hại nặng nề cho Ottawa, nhất là những mặt hàng như thép, nhôm và ôtô. Ông bày tỏ hy vọng Canada sẽ hợp tác với Mỹ để “tạo đà tăng trưởng và cơ hội cho cả hai bên."

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Anh khẳng định: “Chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền Tổng thống Trump để làm rõ ảnh hưởng của phán quyết đến các mức thuế đối với Vương quốc Anh và phần còn lại của thế giới."

Từ Brussels, người phát ngôn thương mại Liên minh châu Âu (EU) Olof Gill nhấn mạnh EU ghi nhận phán quyết của SCOTUS và sẽ “giữ liên lạc chặt chẽ với Chính quyền Mỹ để làm rõ các bước mà họ dự định thực hiện để phản hồi phán quyết."

Tại châu Á, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cùng ngày cho biết Seoul đang cân nhắc các biện pháp ứng phó phù hợp với lợi ích quốc gia sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Theo Vietnam+