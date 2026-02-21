Hội nghị thượng đỉnh Trí tuệ Nhân tạo toàn cầu vẫn bế tắc

{title}
Trọng tâm rộng lớn của hội nghị cùng với những lời hứa mơ hồ được đưa ra tại các hội nghị trước đó ở Pháp, Hàn Quốc và Anh, sẽ khiến việc đưa ra các cam kết cụ thể tại Hội nghị trở nên khó khăn.
Nguồn: itprotoday
Chiều 21/2, hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về những tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI) diễn ra tại New Delhi (Ấn Độ) vẫn chưa ra tuyên bố cuối cùng như dự kiến một ngày trước đó.
Ngày 20/2, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết đã có sự đồng thuận rất lớn về tuyên bố chung, khi đã có hơn 70 chữ ký của các nước. Ông hy vọng con số này sẽ vượt 80.
Hàng chục phái đoàn quốc gia, bao gồm các nhà lãnh đạo từ Pháp, Brazil và các nước khác, cùng các CEO hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ đã tham dự hội nghị kéo dài 5 ngày (16-21/2) này.
Đây là hội nghị thượng đỉnh Trí tuệ Nhân tạo thường niên lần thứ tư và là lần đầu tiên diễn ra tại một quốc gia đang phát triển. Các chủ đề nóng tại hội nghị bao gồm lợi ích xã hội của dịch thuật Trí tuệ Nhân tạo đa ngôn ngữ, mối đe dọa về việc làm và mức tiêu thụ điện cao của các trung tâm dữ liệu.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng trọng tâm rộng lớn của hội nghị, cùng với những lời hứa mơ hồ được đưa ra tại các hội nghị trước đó ở Pháp, Hàn Quốc và Anh, sẽ khiến việc đưa ra các cam kết cụ thể trở nên khó khăn.
Mỹ, quốc gia không ký tuyên bố chung của hội nghị năm ngoái, đã công bố tuyên bố song phương riêng với Ấn Độ vào ngày 20/2. Hai nước ủng hộ cách tiếp cận toàn cầu đối với Trí tuệ Nhân tạo, tinh thần kinh doanh và đổi mới.
Tuy nhiên, cũng trong ngày 20/2, cố vấn công nghệ của Nhà Trắng, Michael Kratsios, người đứng đầu phái đoàn Mỹ, đã phản đối việc kiểm soát tập trung đối với trí Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh.
Theo Vietnam+
