Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 thành viên mới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 3/6 đã bầu Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, với nhiệm kỳ 2 năm bắt đầu từ 1/1/2027.

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Theo Reuters, đối với 2 ghế của Nhóm các nước Tây Âu và các nước khác (WEOG), Bồ Đào Nha và Áo lần lượt giành được 134 và 131 phiếu bầu, trong khi Đức nhận được 104 phiếu.

Cuộc cạnh tranh giữa Philippines và Kyrgyzstan cho ghế đại diện Nhóm châu Á - Thái Bình Dương phải trải qua 4 vòng bỏ phiếu. Kyrgyzstan cuối cùng giành được 142 phiếu, qua đó lần đầu tiên quốc gia Trung Á này giành được một ghế tại Hội đồng Bảo an.

Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có quyền đưa ra các quyết định mang tính ràng buộc pháp lý. Cơ quan này có 5 thành viên thường trực nắm quyền phủ quyết, gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ.

10 thành viên còn lại là các thành viên không thường trực được bầu theo nhiệm kỳ, trong đó mỗi năm có 5 ghế được bầu mới. Năm nay, cơ cấu phân bổ gồm 1 ghế cho Nhóm châu Phi, 1 ghế cho Nhóm Mỹ Latinh và Caribe, 1 ghế cho Nhóm châu Á - Thái Bình Dương và 2 ghế cho Nhóm các nước Tây Âu và các nước khác.

Theo đó, Zimbabwe sẽ thay thế Somalia, Trinidad và Tobago thay thế Panama, trong khi Bồ Đào Nha và Áo thay thế Đan Mạch và Hy Lạp. Kyrgyzstan sẽ thay thế Pakistan.

Các nước Bahrain, Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Latvia và Liberia sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an đến hết năm 2027.

Trước đó, ngày 2/6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh Khalilur Rahman làm Chủ tịch Đại hội đồng khóa 81 của cơ quan gồm 193 quốc gia thành viên này. Nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu từ tháng 9 tới.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được bầu hàng năm với nhiệm kỳ một năm dựa trên sự luân phiên theo khu vực địa lý. Năm nay, vị trí này được phân bổ cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó bao gồm cả Cộng hòa Síp.

Theo baochinhphu.vn