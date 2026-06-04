Trung Quốc ra mắt cửa hàng hoàn thuế xuất cảnh trực tuyến đầu tiên

Việc ra mắt cửa hàng hoàn thuế xuất cảnh trực tuyến đầu tiên là động thái mới nhất trong một loạt các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách nước ngoài trong việc hoàn thuế.

Một nhân viên của cửa hàng bách hóa ở Bắc Kinh giúp một du khách nước ngoài hoàn thuế. Nguồn: Xinhua

Theo thông báo của Cơ quan thuế Bắc Kinh, thành phố này ngày 2/6 đã ra mắt cửa hàng hoàn thuế xuất cảnh trực tuyến đầu tiên của Trung Quốc và cung cấp dịch vụ hoàn thuế tập trung tại một số khách sạn được lựa chọn.

Đây là động thái mới nhất trong một loạt các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách nước ngoài trong việc hoàn thuế và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Cửa hàng trực tuyến này - có sẵn trên JD, một trong những nền tảng thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc - cho phép du khách nước ngoài mua các sản phẩm đủ điều kiện được hoàn thuế và hoàn tất đơn xin hoàn thuế trực tuyến.

Theo Cơ quan thuế Bắc Kinh, người mua hàng có thể chọn các sản phẩm có nhãn “hoàn thuế xuất cảnh”, nhập thông tin như số giấy tờ tùy thân và ngày nhập cảnh khi thanh toán, và hệ thống sẽ tự động tạo ra mẫu đơn xin hoàn thuế điện tử.

Theo một giám đốc điều hành phụ trách mảng hoàn thuế xuất cảnh của JD, cửa hàng này hiện có gần 300 danh mục nhỏ thuộc sáu nhóm sản phẩm chính, bao gồm thiết bị di động, sản phẩm kỹ thuật số, máy tính, văn phòng phẩm và thiết bị gia dụng.

JD sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm đủ điều kiện hoàn thuế, tập trung vào hàng hóa chất lượng của Trung Quốc, bao gồm các thương hiệu lâu đời, sản phẩm công nghệ thông minh sản xuất tại Trung Quốc và các sản phẩm văn hóa sáng tạo lấy cảm hứng từ di sản văn hóa phi vật thể.

Theo thông báo của cơ quan thuế trên, Bắc Kinh cũng đã triển khai dịch vụ hoàn thuế tập trung tại nhóm khách sạn đầu tiên, bao gồm Empark Prime Hotel Beijing và JW Marriott Beijing Central.

Du khách nước ngoài mua sắm tại bất kỳ cửa hàng hoàn thuế xuất cảnh được chỉ định nào trong thành phố đều có thể yêu cầu hoàn thuế tại chỗ tại các địa điểm khách sạn này bằng cách xuất trình đơn xin hoàn thuế, và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản theo thời gian thực.

Theo một quan chức của Cục Thương mại thành phố Bắc Kinh, việc sử dụng dịch vụ hoàn thuế xuất cảnh tại Bắc Kinh năm 2025 đã tăng 66% so với năm 2024 và tăng 50% trong quý 1/2026.

Theo TTXVN