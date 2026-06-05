Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

{title}
{publish}
{head}
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì chờ đợi Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, diễn ra tháng 2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Phía Mỹ tuyên bố nước này không có bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch với Ukraine.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang của cuộc xung đột Nga-Ukraine là “có thật”, trong bối cảnh Ukraine ngày càng thể hiện năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga.
Phát biểu trước Tiểu ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện, ông Rubio cho rằng, những diễn biến gần đây cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua ở Ukraine.
Theo ông Rubio, Ukraine đang ngày càng cải thiện khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và diễn biến này cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, trong bối cảnh tồn tại nguy cơ căng thẳng leo thang.
Trước đó cùng ngày, trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Rubio thừa nhận những nỗ lực ngoại giao đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Theo ông, cả Moskva và Kiev hiện vẫn chưa sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ cần thiết để mở đường cho một thỏa thuận hòa bình. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.
Theo nhandan.vn
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 3/6 đã bầu Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad và Tobago cùng Zimbabwe làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, với...
Việc ra mắt cửa hàng hoàn thuế xuất cảnh trực tuyến đầu tiên là động thái mới nhất trong một loạt các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách nước ngoài trong...
Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực...
Đàm phán Mỹ - Iran bước vào giai đoạn then chốt khi Tehran phải lựa chọn giữa giữ uranium làm giàu hay đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt, phục hồi kinh tế và tránh nguy cơ chiến tranh mới.
Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực đảo Qeshm - một địa điểm chiến lược nằm ngay trong lòng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 20% tổng...
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về một đạo luật mới nhằm đẩy nhanh việc trục xuất người di cư không có quyền cư trú hợp pháp, đánh dấu bước chuyển cứng rắn nhất...
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Tổng thống Iran Pezeshkian khẳng định Iran "sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho các tàu của Nhật Bản."