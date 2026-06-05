Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì chờ đợi Mỹ giải quyết mọi xung đột.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán gần đây nhất giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, diễn ra tháng 2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Phía Mỹ tuyên bố nước này không có bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch với Ukraine.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cảnh báo nguy cơ leo thang của cuộc xung đột Nga-Ukraine là “có thật”, trong bối cảnh Ukraine ngày càng thể hiện năng lực tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Phát biểu trước Tiểu ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện, ông Rubio cho rằng, những diễn biến gần đây cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua ở Ukraine.

Theo ông Rubio, Ukraine đang ngày càng cải thiện khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa và diễn biến này cho thấy sự cần thiết của các nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột, trong bối cảnh tồn tại nguy cơ căng thẳng leo thang.

Trước đó cùng ngày, trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Rubio thừa nhận những nỗ lực ngoại giao đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Theo ông, cả Moskva và Kiev hiện vẫn chưa sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ cần thiết để mở đường cho một thỏa thuận hòa bình. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Theo nhandan.vn