Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:

[Infographic] Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ

Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ gồm các xã: Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng, Lập Thạch, Tiên Lữ,Thái Hòa, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Đại Đình, Đạo Trù, Tam Dương Bắc, Hoàng An

[Infographic] Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ

Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 3

(sắp xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông Vũ Tuấn Anh

[Infographic] Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ

2. Bà Lưu Thị Thúy Hằng

[Infographic] Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ3. Ông Phạm Hùng Hưng

[Infographic] Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ

4. Bà Hà Thị Ly

[Infographic] Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ

5. Ông Hoàng Thức

[Infographic] Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ bầu cử đại biểu Quốc hội
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long