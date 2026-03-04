[Infographic] Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Nông Trang, Việt...

2026-03-04 19:34:00 baophutho.vn Chiều 4/3, đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Đoàn công tác số 16 của...

2026-03-04 19:00:00 baophutho.vn Chiều 4/3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri các...

2026-03-04 19:00:00 baophutho.vn Chiều 4/3, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát, nắm tình hình...

2026-03-04 17:56:00 baophutho.vn Chiều 4/3, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại...

2026-03-04 17:15:00 baophutho.vn Chiều 4/3, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã chủ trì buổi...

2026-03-04 14:11:00 baophutho.vn Ngày 4/3, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH...