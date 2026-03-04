[Infographic] Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ

{title}
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:
Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Phú Thọ gồm các xã: Tam Sơn, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng, Lập Thạch, Tiên Lữ,Thái Hòa, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Vĩnh Tường, Thổ Tang, Vĩnh Hưng, Vĩnh An, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Đại Đình, Đạo Trù, Tam Dương Bắc, Hoàng An
Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 3
(sắp xếp theo thứ tự ABC)
1. Ông Vũ Tuấn Anh
2. Bà Lưu Thị Thúy Hằng
3. Ông Phạm Hùng Hưng
4. Bà Hà Thị Ly
5. Ông Hoàng Thức
baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu là 17