Tự hào, xúc động với lá phiếu cử tri giữa biển khơi của Tổ quốc

Những thẻ cử tri, những phiếu bầu cử đã đến sớm để những người thực hiện nhiệm vụ giữa trùng khơi biển cả của Tổ quốc thực hiện quyền công dân của mình. Ai cũng tự hào, xúc động khi được bỏ phiếu giữa không gian đặc biệt trên vùng biển chủ quyền.

Cán bộ, nhân viên tàu KN 205 bỏ phiếu trên biển.

Đầu tháng 3/2026, tàu KN 260 của Chi đội kiểm ngư số 2 lên đường ra biển làm nhiệm vụ đặc biệt: mang thẻ cử tri, phiếu bầu và các tài liệu, vật dụng liên quan đến bầu cử để tổ chức bầu cử trên vùng biển phía nam của Tổ quốc. Cử tri là cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư viên đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Nâng niu, gìn giữ, cẩn trọng với những thẻ cử tri, phiếu bầu cử, vượt hàng trăm hải lý, tàu KN 260 đã đến với những con tàu đang làm nhiệm vụ ở vùng biển giáp ranh.

Hành trình đặc biệt ấy không chỉ bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của những người lính biển, mà còn thể hiện sinh động tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của các lực lượng đang ngày đêm thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

Tàu KN 260 làm nhiệm vụ chở thẻ cử tri, phiếu bầu cử và các tài liệu, vật dụng liên quan đến bầu cử trên vùng biển phía nam của Tổ quốc.

Sau hơn 120 hải lý, điểm bầu cử đầu tiên được tổ chức trên tàu Cảnh sát biển 6008. Khi đoàn công tác tiếp cận tàu, biển động mạnh, mưa giông kéo dài khiến việc đưa thùng phiếu sang tàu gặp không ít khó khăn.

Ông Cao Hùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 10 cho biết: “Ngay ngày đầu đến khu vực bầu cử, thời tiết xuất hiện giông lốc và mưa lớn. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán kỹ các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người, tài liệu và thùng phiếu. Sau khi hội ý với chỉ huy tàu và các thành viên tổ bầu cử, đoàn công tác quyết định triển khai bầu cử theo đúng kế hoạch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn khi tiếp cận tàu”.

Tổ bầu cử đi trên tàu KN 260 xuống xuồng sang tàu khác để tổ chức bầu cử sớm trên biển.

Giữa màn đêm trên biển, xuồng công tác của tàu KN 260 chở thùng phiếu rẽ sóng tiến về phía con tàu Cảnh sát biển 6008 đang làm nhiệm vụ. Hình ảnh ấy trở thành khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình đưa quyền công dân đến với những người lính nơi đầu sóng.

Cầm trên tay thẻ cử tri, lá phiếu bầu cử, ai cũng tự hào và xúc bởi việc được trực tiếp bầu cử trên vùng biển chủ quyền của Tổ quốc lại trong khi đang làm nhiệm vụ quan trọng mang ý nghĩa đặc biệt.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển làm nhiệm vụ ở vùng biển phía nam nhận phiếu bầu cử để thực hiện quyền công dân trên biển.

Trung úy Hồ Sỹ Tâm, Chính trị viên Tàu CSB 4031, Hải đội 301 chia sẻ: “Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách nhằm góp phần tháo gỡ cảnh báo ’thẻ vàng', mà còn là trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, giữ gìn sinh kế bền vững cho ngư dân. Vì vậy, khi được tự tay cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân ngay trên boong tàu, giữa trùng khơi của Tổ quốc, ai cũng cảm thấy xúc động và tự hào”.

Giữa bao khó khăn nơi biển khơi, sự xuất hiện của thùng phiếu bầu cử mang đến cảm xúc đặc biệt. Tại các điểm bỏ phiếu, thùng phiếu được đặt trang trọng trên boong tàu hoặc trong phòng câu lạc bộ của tàu. Từng cử tri lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước.

Sau 8 ngày lênh đênh trên biển, vượt hơn 1.000 hải lý, tàu KN 260 quay mũi hướng về đất liền, khép lại hành trình đặc biệt đưa những lá phiếu bầu cử đến với cử tri nơi đầu sóng.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển đang bầu cử trên biển.

Trong suốt hải trình đó, Tổ bầu cử số 10 (phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với đoàn công tác trên tàu KN 260 (Chi đội Kiểm ngư số 2) đã tổ chức cho 100% cử tri đang làm nhiệm vụ trên các tàu trực tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền và phòng, chống IUU.

Toàn bộ quá trình bầu cử được tiến hành đúng kế hoạch, đúng quy trình, nguyên tắc và quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, tài liệu và thùng phiếu.

Giá trị và ý nghĩa của những lá phiếu mà gần 270 cử tri cảnh sát biển, kiểm ngư được tàu KN 260 đưa về bờ không chỉ là niềm tin của những người lính đang ngày đêm bám biển; là trách nhiệm công dân gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là minh chứng sinh động cho ý chí của họ.

