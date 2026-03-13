Luật sư khuyến nghị: Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi đăng ký nội quy lao động?

Dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật lao động

Trong quá trình quản lý nhân sự, nội quy lao động đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập trật tự tại nơi làm việc và bảo đảm kỷ luật lao động trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế không ít doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ quy định pháp luật về việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động.

Theo các chuyên gia pháp lý, việc ban hành nội quy lao động không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là công cụ giúp doanh nghiệp quản trị nhân sự hiệu quả, hạn chế tranh chấp lao động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả người sử dụng lao động và người lao động.

Nội quy lao động – yêu cầu bắt buộc đối với nhiều doanh nghiệp

Theo Điều 118 Bộ luật Lao động 2019, nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm quy định các vấn đề liên quan đến tổ chức lao động và trật tự tại nơi làm việc.

Nội quy lao động thường bao gồm các nội dung cơ bản như:

thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi

trật tự tại nơi làm việc

an toàn, vệ sinh lao động

bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh

các hành vi vi phạm kỷ luật lao động

hình thức xử lý kỷ luật lao động

trách nhiệm vật chất của người lao động

Pháp luật quy định doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải ban hành và đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định này, có thể bị xử phạt hành chính

theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP với mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

Ngoài nguy cơ bị xử phạt, việc không có nội quy lao động hợp lệ còn khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý kỷ luật lao động hoặc giải quyết tranh chấp người lao động.

Quy trình đăng ký nội quy lao động theo quy định pháp luật

Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động cần tuân thủ một số bước nhất định theo quy định của pháp luật lao động.

Bước 1: Soạn thảo nội quy lao động

Doanh nghiệp xây dựng nội dung nội quy dựa trên quy định của pháp luật và phù hợp với đặc thù hoạt động của mình.

Bước 2: Tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động

Trước khi ban hành nội quy lao động, doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có).

Bước 3: Ban hành nội quy lao động

Sau khi hoàn thiện nội dung, doanh nghiệp ban hành nội quy lao động chính thức.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tới cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm những gì?

Theo quy định pháp luật lao động, hồ sơ đăng ký nội quy lao động thường bao gồm các tài liệu sau:

văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động

nội quy lao động của doanh nghiệp

biên bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

các văn bản liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý

Trong một số trường hợp, nếu nội dung nội quy không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan quản lý có thể yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Điều này khiến quá trình đăng ký nội quy lao động kéo dài hơn dự kiến.

Vì sao nhiều doanh nghiệp lựa chọn tham khảo ý kiến luật sư?

Ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động

Trên thực tế, các quy định pháp luật lao động khá chi tiết và thường xuyên được cập nhật. Do đó, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tự soạn thảo nội quy lao động hoặc chuẩn bị hồ sơ đăng ký.

Theo các luật sư trong lĩnh vực lao động, việc tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý có thể giúp doanh nghiệp:

bảo đảm nội dung nội quy phù hợp quy định pháp luật

hạn chế nguy cơ nội quy bị cơ quan quản lý từ chối đăng ký

xây dựng nội dung nội quy phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp

phòng ngừa tranh chấp lao động phát sinh trong tương lai

Chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý trong quản lý nhân sự

Việc xây dựng nội quy lao động rõ ràng và phù hợp với quy định pháp luật không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định của Nhà nước mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự.

Một hệ thống nội quy và quy chế lao động chặt chẽ sẽ giúp doanh nghiệp:

thiết lập kỷ luật lao động minh bạch

hạn chế tranh chấp lao động

nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự

bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ soạn thảo và đăng ký nội quy lao động nhằm xây dựng hệ thống nội quy và quy chế lao động một cách bài bản, phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

Văn phòng Hà NộiTầng 10 – 174 Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng TP.HCM661 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú108 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh

Văn phòng Thái Nguyên26 Lê Hữu Trác, phường Thịnh Đán

Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 633 725Website: https://luatthaian.vnEmail: contact@luatthaian.vn Facebook: https://facebook.com/luatthaian.vn

3