Địa chỉ Tonkin Coffee - ghé chi nhánh nào cũng tiện khi đi chơi Sài Gòn

Tonkin Coffee có 3 quán nằm ngay trung tâm TP.HCM - quanh khu Chợ Bến Thành, công viên 23/9 và gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nghĩa là chỉ cần bạn đang đi chơi ở trung tâm, kiểu gì cũng sẽ “vô tình” đi ngang một quán Tonkin.
Và thường thì, chỉ cần ghé vào một lần... là sẽ muốn quay lại.
Tonkin Coffee - ghé đâu để thưởng thức cà phê trứng giữa Sài Gòn?
Nếu bạn đang tìm địa chỉ Tonkin Coffee để ghé thử một ly cà phê trứng đúng điệu, thì không cần phải đi quá xa.
Tonkin Coffee không chỉ là một quán cà phê, mà là một không gian mang hơi hướng văn hóa cà phê Hà Nội - nơi đề cao sự chỉn chu trong từng chi tiết, từ nguyên liệu, cách pha chế cho đến trải nghiệm khi thưởng thức.
Giữa nhịp sống nhanh của Sài Gòn, Tonkin chọn một cách đi chậm hơn một chút - để giữ lại sự tinh tế trong từng ly cà phê, đặc biệt là món cà phê trứng đã làm nên tên tuổi của quán.
Cả 3 chi nhánh đều nằm ngay trung tâm Quận 1, quanh khu Chợ Bến Thành, công viên 23/9 và gần phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dù bạn đang đi dạo, ăn uống hay chỉ đơn giản là lang thang giữa trung tâm, thì chỉ cần thêm vài phút là đã có thể bắt gặp một quán Tonkin.
Mỗi chi nhánh mang một không gian riêng, nhưng vẫn giữ chung một cảm giác: nhẹ nhàng, dễ chịu, và đủ để bạn muốn ngồi lại lâu hơn một chút.
Tonkin Coffee - 3 địa chỉ thuận tiện để ghé giữa trung tâm Sài Gòn
Nằm trọn trong khu vực trung tâm, các chi nhánh Tonkin Coffee đều dễ dàng tiếp cận từ những điểm quen thuộc như Chợ Bến Thành, công viên 23/9 hay khu vực Trần Hưng Đạo. Dù bạn đang trong hành trình tham quan hay chỉ đơn giản là tìm một nơi để nghỉ chân, việc ghé Tonkin luôn khá thuận tiện và không mất nhiều thời gian di chuyển.
Tonkin Specialty Coffee - bước vài phút từ Chợ Bến Thành là tới
91 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1
Điện thoại: 086 799 0125
Nếu bạn vừa đi dạo Chợ Bến Thành xong, đây là chi nhánh dễ ghé nhất. Không cần tìm nhiều, không cần rẽ hẻm, chỉ cần đi bộ vài phút là tới.
Không gian gọn gàng, sáng sủa, phù hợp để nghỉ chân, tránh nắng hoặc bắt đầu một buổi cà phê nhẹ nhàng giữa trung tâm thành phố.
Tonkin Coffee Lê Thị Riêng - tiện đường, dễ tạt vào
1 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1
Điện thoại: 0815 841 909
Quán nằm gần công viên 23/9 - khu vực lúc nào cũng sôi động. Sau khi đi chơi hoặc ăn uống quanh đây, ghé vào làm một ly cà phê là một lựa chọn khá hợp lý.
Không cần lên kế hoạch trước, chỉ cần đi ngang là có thể tạt vào.
Tonkin Garden Cafe - một góc yên tĩnh trong hẻm Sài Gòn
135/50 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Điện thoại: 087 992 4691
Chi nhánh này nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng đã có chỉ dẫn rõ ràng nên không khó tìm. Chỉ cần đi vào một đoạn ngắn là bạn sẽ thấy một không gian khác hẳn bên ngoài.
Từ nhịp xe cộ đông đúc bước vào một góc yên tĩnh, mát mẻ, rồi ngồi lại với một ly cà phê – đó là kiểu trải nghiệm rất đặc trưng của Sài Gòn mà Tonkin mang lại.
Chọn chi nhánh Tonkin Coffee thế nào cho tiện?
Tùy vào vị trí bạn đang ở, bạn có thể chọn quán gần nhất để ghé:
Gần Chợ Bến Thành → chọn Lý Tự Trọng
Đang ở khu công viên 23/9 → chọn Lê Thị Riêng
Muốn không gian yên tĩnh hơn → chọn Trần Hưng Đạo
Điểm thuận tiện là trải nghiệm giữa các chi nhánh khá đồng đều, nên bạn không cần phải “đi đúng một quán cụ thể”. Chỉ cần ghé quán gần nhất là đã có thể thưởng thức trọn vẹn cà phê Tonkin.
Cà phê trứng Tonkin Coffee có gì khiến người ta nhớ mãi?
Không chỉ dừng lại ở một món đồ uống, cà phê trứng tại Tonkin Coffee là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật pha chế tỉ mỉ và trải nghiệm không gian tinh tế. Từ hương vị cho đến cách quán tạo cảm giác thư giãn, mọi thứ đều được chăm chút để mang lại một trải nghiệm trọn vẹn giữa lòng Sài Gòn.
Hương vị – cân bằng, mượt mà và dễ cảm nhận
Lớp kem trứng mịn, bông nhẹ, gần như tan ngay khi chạm môi
Vị ngọt được tiết chế vừa phải, không gây cảm giác ngấy
Phần cà phê phía dưới đậm đà nhưng êm, không đắng gắt
Tổng thể tạo nên một ly cà phê trứng dễ uống, phù hợp cả với người mới thử lẫn người đã quen với cà phê.
Không gian - tối giản nhưng có chiều sâu
Thiết kế theo hướng hiện đại, pha chút hoài niệm
Ánh sáng tự nhiên, dễ chịu, phù hợp để ngồi lâu
Các góc ngồi được bố trí tinh tế, dễ dàng chụp ảnh mà không cần dàn dựng nhiều
Không gian tại Tonkin Coffee mang lại cảm giác vừa đủ riêng tư, vừa đủ mở để thư giãn.
Trải nghiệm - nhẹ nhàng, đúng nhịp sống Sài Gòn
Các chi nhánh đều nằm tại khu vực trung tâm, dễ dàng kết hợp lịch trình
Có thể ghé nhanh để nghỉ chân, hoặc ngồi lâu trò chuyện đều phù hợp
Không khí quán giữ được sự cân bằng giữa nhộn nhịp bên ngoài và yên tĩnh bên trong
Đây là kiểu trải nghiệm mà bạn không cần chuẩn bị trước - chỉ cần ghé vào và tận hưởng.
Không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần vào quán, gọi một ly cà phê, ngồi lại một chút... là đủ để thấy Sài Gòn theo một cách rất riêng.
Tonkin Coffee
Tonkin Specialty Coffee
Add: 91 Ly Tu Trong St., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Hotline: 086 799 0125
Tonkin Garden Cafe
Add: 135/50 Tran Hung Dao St., Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Hotline: 087 992 4691
Tonkin Egg Coffee
Add: 1 Le Thi Rieng St., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Hotline: 0815 841 909
