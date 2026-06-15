Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Edu World đồng hành cùng nhiều trường học trao học bổng cho học sinh xuất sắc

Nhân dịp tổng kết năm học 2025 - 2026, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Edu World đã đồng hành cùng nhiều trường học trên cả nước tổ chức các hoạt động trao học bổng, vinh danh học sinh xuất sắc và tặng hàng nghìn phần quà ý nghĩa. Chương trình không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Trao học bổng tiếng Anh - Chắp cánh cho những ước mơ hội nhập

Trong chuỗi hoạt động tổng kết năm học tại các trường mầm non, tiểu học và trung học, Edu World đã trao tặng nhiều suất học bổng tiếng Anh dành cho học sinh có nhu cầu phát triển năng lực ngoại ngữ trong môi trường chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, hệ thống còn dành các suất học bổng cho Top 10 học sinh xuất sắc của mỗi lớp nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tích nổi bật trong suốt năm học. Đây là nguồn động viên thiết thực giúp các em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và chinh phục những mục tiêu mới.

Bên cạnh học bổng, hàng nghìn phần quà khuyến học như voucher tham gia trại hè Summer Camp, tài khoản học tiếng Anh trực tuyến E-buddy, học phẩm và nhiều phần quà giá trị khác cũng được trao tận tay học sinh trong ngày tổng kết.

Theo đại diện Edu World, mỗi suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa khích lệ tinh thần mà còn mở ra cơ hội tiếp cận môi trường học tập hiện đại, giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực tiếng Anh và nâng cao khả năng hội nhập trong tương lai.

Đồng hành cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục

Trong nhiều năm qua, Edu World luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Bên cạnh các chương trình đào tạo tiếng Anh, hệ thống thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức các cuộc thi học thuật, sân chơi tiếng Anh, chương trình ngoại khóa và hoạt động kỹ năng dành cho học sinh.

Thông qua các hoạt động này, Edu World mong muốn mang đến nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm thực tế hơn cho học sinh, giúp các em phát triển không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và sự tự tin trong môi trường quốc tế.

Việc đồng hành cùng các trường học trong mùa tổng kết năm học tiếp tục khẳng định cam kết của Edu World trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo ra những giá trị thiết thực cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng.

Edu World - Môi trường học tiếng Anh chuẩn quốc tế

Là hệ thống Anh ngữ Quốc tế dành cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 2 đến 16 tuổi, đồng thời đào tạo các chương trình luyện thi IELTS và Cambridge, Edu World xây dựng lộ trình học tập phù hợp với từng độ tuổi và năng lực của học viên.

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm phát triển toàn diện bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, đồng thời chú trọng khả năng giao tiếp thực tế và tư duy sử dụng tiếng Anh như một công cụ học tập, khám phá thế giới.

Một trong những điểm nổi bật của Edu World là mô hình giảng dạy với 100% giáo viên nước ngoài, giúp học viên hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên, phát âm chuẩn và tự tin giao tiếp trong nhiều tình huống thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp các kỹ năng thế kỷ XXI như thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong học tập nhằm giúp học sinh sẵn sàng thích nghi với môi trường học tập và làm việc toàn cầu.

Summer Camp 2026 - Mùa hè trải nghiệm và bứt phá

Tiếp nối các hoạt động đồng hành cùng học sinh, Edu World triển khai chương trình Trại hè Summer Camp 2026 dành cho học viên trên toàn quốc.

Được xây dựng theo mô hình “Học mà chơi – Chơi mà học”, Summer Camp mang đến môi trường trải nghiệm năng động với các hoạt động giao tiếp cùng giáo viên nước ngoài, dự án thực tế, STEAM, nghệ thuật sáng tạo, thể thao, kỹ năng sống và khám phá bản thân.

Đặc biệt, Edu World đồng thời triển khai chương trình “Giải Mã Kho Báu Hè - Săn Quà Cực Chất”, mang đến cơ hội nhận hàng nghìn phần quà giá trị như xe máy điện VinFast VERA X 2025, học bổng tiếng Anh, voucher khóa học cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác dành cho học sinh trên toàn quốc.

Lan tỏa giá trị giáo dục vì thế hệ tương lai

Với sứ mệnh mang đến môi trường học tập chuẩn quốc tế cho học sinh Việt Nam, Edu World đang từng bước khẳng định vai trò là đơn vị giáo dục đồng hành cùng gia đình, nhà trường và cộng đồng trong hành trình phát triển thế hệ trẻ.

Thông qua các chương trình học bổng, hoạt động hợp tác giáo dục và sân chơi học thuật ý nghĩa, Edu World không chỉ khuyến khích tinh thần học tập mà còn tạo thêm nhiều cơ hội để học sinh tiếp cận nền giáo dục hiện đại, tự tin hội nhập và sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai.