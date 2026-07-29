Điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ từ Điện máy Phúc Khánh

Thiết kế sang trọng của biệt thự, căn hộ cao cấp hay văn phòng hiện đại hoàn toàn không bị phá vỡ nếu bạn lựa chọn điều hoà âm trần nối ống gió. Tuy nhiên, chi phí là điều mà các chủ đầu tư, doanh nghiệp còn phải cân nhắc khá nhiều trước khi đưa ra quyết định. Nếu đang tìm kiếm giải pháp tối ưu cho bài toán: Mua điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng thì chúng tôi có một vài lời khuyên hữu ích dành cho bạn nhé.

Điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ: Từ A đến Z những điều mà bạn cần biết

Những lợi ích đắt giá của điều hoà âm trần nối ống gió bạn cần biết

Điều hoà âm trần nối ống gió ra đời chính là bước đột phá về công nghệ mang đến nhiều lợi ích vượt trội về cả hiệu suất, độ bền lẫn tính thẩm mỹ so với dòng điều hoà truyền thống.

- Khả năng “giấu mình” tinh tế

Đúng như tên gọi “điều hoà âm trần”, kỹ thuật viên sẽ lắp đặt toàn bộ dàn lạnh và hệ thống ống dẫn khí “giấu” gọn gàng ở phía trên của trần thạch cao. Tất cả những gì bạn thấy chỉ là cửa gió tinh tế, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến không gian chung của toàn bộ căn phòng.

- Khả năng phân phối khí lạnh đồng đều

Ưu điểm tuyệt vời khác của dòng điều hoà này là phân phối khí lạnh đồng đều thay vì chỉ thổi gió tập trung vào một vị trí như điều hòa thông thường. Hệ thống ống gió hiện đại cho phép bạn bố trí nhiều cửa thổi có thể tỏa đều ở các vị trí. Luồng khí lạnh dịu nhẹ lan tỏa đồng đều hơn, tránh tình trạng chỗ thì đóng băng, chỗ thì không được hưởng gió mát.

- Khả năng vận hành bền bỉ và êm ái

Không còn phải nghe tiếng động cơ ồn ào, ảnh hưởng đến giấc ngủ hay quá trình làm việc, chọn điều hoà âm trần nối ống gió nghĩa là bạn đã chọn sự yên tĩnh tuyệt đối cho ngôi nhà của mình. Nhờ được chế tạo từ vật liệu cao cấp nên sản phẩm giúp giảm thiểu tiếng ồn động cơ ở mức tối đa.

Điều hoà âm trần nối ống gió có nhiều ưu điểm nổi bật.

Đừng bỏ qua cách chọn mua điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ, chất lượng

Muốn săn được điều hoa âm trần nối ống gió giá rẻ thực ra không hề khó. Tuy nhiên trước đó, bạn cần chuẩn bị thêm một vài kiến thức hữu ích dưới đây.

- Tính toán công suất chính xác cho không gian

Đầu tiên, mọi người đừng nghĩ chọn máy điều hòa công suất nhỏ sẽ tiết kiệm được chi phí ban đầu. Máy thiếu công suất phải chạy 100% tải càng gây tốn điện và nhanh hư hỏng. Do vậy theo lời khuyên của các chuyên gia:

Với diện tích phòng dưới 30m2: Nên chọn dòng điều hoà âm trần công suất 18.000 BTU.

Với diện tích phòng từ 30m2-45m2: Nên chọn dòng điều hoà âm trần công suất 24.000 BTU đến 34.000 BTU.

Với diện tích trên 50m2: Nên chọn dòng điều hoà âm trần công suất 45.000-50.000 BTU.

- Tìm hiểu kỹ về xuất xứ sản phẩm

Trên thị trường điện lạnh hiện nay có rất nhiều các sản phẩm điều hoà âm trần nối ống gió bao gồm cả dòng máy lắp ráp trong nước lẫn dòng máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Nhật Bản,... Trước khi quyết định, bạn cần tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của chúng.

- Nên chọn thương hiệu uy tín

Không phải ngẫu nhiên mà mọi người luôn ưu tiên lựa chọn những thương hiệu điều hoà âm trần có tên tuổi như Daikin, Mitsubishi,... Ngoài sở hữu lịch sử lâu đời, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư của tập đoàn lớn còn liên tục nghiên cứu, đổi mới công nghệ nhằm mang đến sản phẩm chất lượng với mức giá ngày càng phù hợp.

Hướng dẫn cách chọn điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ chất lượng.

Tham khảo ngay chi phí điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ hiện nay

Hiện nay, giá điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ phụ thuộc chủ yếu vào công suất và công nghệ tích hợp Inverter hay Non-Inverter. Khoảng giá dưới đây chưa bao gồm chi phí vật tư ống gió, cửa gió, nhân công lắp đặt nhé.

- Điều hoà âm trần nối ống gió dòng 18.000 BTU: Dao động từ khoảng 13.800.000- 22.000.000 đồng.

- Điều hoà âm trần nối ống gió dòng 24.000 BTU: Dao động từ khoảng 20.000.000- 26.000.000 đồng.

- Điều hoà âm trần nối ống gió dòng 34.000 BTU-45.000 BTU: Dao động từ khoảng 34.000.000-47.000.000 đồng.

Tham khảo ngay chi phí điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ hiện nay

Địa chỉ mua điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ, chất lượng

Có thể bạn chưa biết, kỹ thuật lắp đặt điều hoà âm trần nối ống gió quyết định tới 40% độ bền của sản phẩm. Do vậy, ngoài chi phí rẻ thì việc tìm đơn vị phân phối chính hãng đi kèm với dịch vụ thi công uy tín rất quan trọng.

Là đơn vị đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh, đồng thời là tổng đại lý phân phối các dòng điều hoà âm trần nối ống gió giá rẻ, điện máy Phúc Khánh tin tưởng mang đến những sản phẩm với mức giá cạnh tranh cho Quý khách hàng. Các sản phẩm đều chính hãng với đầy đủ giấy tờ rõ nguồn gốc xuất xứ, nguyên đai nguyên kiện. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thi công chuẩn kỹ thuật. Bên cạnh đó là chế độ bảo hành tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ liên tục 24/7.

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