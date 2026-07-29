5 Mẫu hộp quà in logo thương hiệu cao cấp, thiết kế theo yêu cầu tại Inviva.vn

Hộp quà in logo được doanh nghiệp lựa chọn trong chương trình tri ân khách hàng, nhân viên, đối tác, sự kiện và dịp lễ, Tết. Dòng bao bì này có nhiều kiểu dáng như hộp nam châm, âm dương, cánh bướm, quai xách và hộp dạng rút.

Inviva.vn nhận thiết kế, in ấn và sản xuất hộp quà theo yêu cầu về kích thước, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng và kỹ thuật gia công. Với lợi thế xưởng sản xuất trực tiếp cùng hệ thống máy móc hiện đại, Inviva.vn sẽ chủ động từ khâu tư vấn kết cấu, dựng mẫu đến hoàn thiện thành phẩm, qua đó đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp.

Hộp quà in logo góp phần nâng cao giá trị thương hiệu

Hộp quà in logo là dòng bao bì giấy được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp, trên bề mặt thể hiện logo, màu sắc, thông điệp hoặc các yếu tố nhận diện thương hiệu. Mẫu hộp được đầu tư về thiết kế giúp món quà sang trọng hơn, đồng thời tạo thiện cảm ngay từ lần đầu tiếp xúc. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp sử dụng hộp quà trong các dịp lễ, Tết, hội nghị khách hàng, sự kiện ra mắt sản phẩm hay chương trình tri ân đối tác, nhân viên.

Những lợi ích nổi bật của hộp quà in logo gồm:

- Tăng khả năng nhận diện thương hiệu thông qua logo và màu sắc đồng bộ.

- Nâng cao giá trị cảm nhận của sản phẩm và quà tặng.

- Góp phần tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.

- Có thể tái sử dụng nhiều lần, giúp thương hiệu tiếp tục xuất hiện trong quá trình sử dụng.

Ngoài tính thẩm mỹ, hộp quà in logo giúp bảo vệ sản phẩm khỏi va đập khi vận chuyển và trưng bày. Tùy theo từng ngành hàng, doanh nghiệp sẽ lựa chọn kết cấu, chất liệu và kiểu gia công phù hợp.

5 mẫu hộp quà in logo được nhiều doanh nghiệp lựa chọn tại Inviva.vn

Hộp cứng nam châm

Hộp nam châm được thiết kế với phần nắp gập tích hợp nam châm ẩn để việc đóng mở thuận tiện và tạo cảm giác chắc chắn. Mẫu hộp cứng cao cấp này được lựa chọn để đựng mỹ phẩm, trà, rượu, thực phẩm cao cấp, quà Tết và quà tặng doanh nghiệp bởi kiểu dáng sang trọng.

Mẫu hộp nắp nam châm ép kim logo đựng sổ tay và bút

Hộp âm dương

Hộp âm dương gồm phần thân và nắp tách rời, có kết cấu đơn giản nhưng cứng cáp. Mẫu hộp phù hợp với mọi ngành hàng như bánh, thực phẩm, phụ kiện. Ngoài ra, dòng hộp này dễ tùy chỉnh kích thước và tối ưu chi phí sản xuất.

Mẫu hộp âm dương lót lụa đựng bộ 02 ly sứ in logo

Hộp cứng cánh bướm

Hộp cánh bướm có thiết kế mở sang hai bên, tạo điểm nhấn trong quá trình mở hộp. Kiểu hộp này được sử dụng cho các bộ quà tặng cao cấp, giúp tăng trải nghiệm của người nhận và nâng cao giá trị cảm nhận của sản phẩm.

Hộp quà quai xách

Hộp quai xách tích hợp tay cầm chắc chắn, thuận tiện khi di chuyển và trao tặng. Hộp quà có quai xách là lựa chọn lý tưởng cho các chương trình hội nghị, sự kiện, quà tặng khách hàng hoặc bộ quà cần mang theo nhiều sản phẩm.

Mẫu hộp cứng có quai xách đựng quà tặng

Hộp quà dạng rút

Hộp rút có kết cấu gồm phần vỏ bao bên ngoài và khay hộp được kéo ra tương tự ngăn kéo. Thiết kế này tạo cảm giác mới lạ khi mở hộp, đồng thời giúp sản phẩm bên trong được cố định và bảo vệ tốt hơn.

Các mẫu hộp quà in logo tại Inviva.vn đều được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu về kích thước, màu sắc, chất liệu và kết cấu. Doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn khay lót, kỹ thuật gia công và kiểu hoàn thiện phù hợp với từng sản phẩm nhằm tạo sự đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu.

Inviva.vn - Xưởng thiết kế và sản xuất hộp quà in logo theo yêu cầu

Inviva.vn là xưởng thiết kế và in hộp giấy theo yêu cầu tại TP.HCM, được nhiều khách hàng doanh lớn tin tưởng như Đại học Tôn Đức Thắng, Hitachi, FPT, BeeGreen. Xưởng sản xuất trực tiếp, quy mô lớn nên chủ động mọi quy trình từ tư vấn, thiết kế, in ấn và gia công hoàn thiện sản phẩm. Quy trình khép kín giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chất lượng, tiến độ và chi phí của từng đơn hàng.

Mỗi mẫu hộp được sản xuất dựa trên kích thước, trọng lượng, đặc điểm sản phẩm và bộ nhận diện thương hiệu. Khách hàng có thể lựa chọn chất liệu giấy, độ dày carton, khay lót, màu sắc và vị trí in logo. Xưởng Inviva.vn ứng dụng công nghệ in offset, in kỹ thuật số cùng các kỹ thuật ép kim, dập nổi, phủ UV và cán màng để tăng độ hoàn thiện cho bao bì.

Hệ thống máy móc và thiết bị gia công hiện đại giúp màu sắc ổn định, đường cắt chính xác và chất lượng thành phẩm đồng đều. Inviva.vn nhận sản xuất linh hoạt từ đơn hàng nhỏ đến số lượng lớn, hỗ trợ dựng mẫu, giao hàng toàn quốc, đồng thời tiếp nhận xử lý các vấn đề về chất lượng theo thỏa thuận của từng đơn hàng.

Các mẫu hộp quà in logo thương hiệu do Xưởng Inviva.vn thiết kế và sản xuất

Doanh nghiệp có nhu cầu đặt in hộp quà vui lòng liên hệ Inviva.vn để được tư vấn về kết cấu, vật liệu và nhận báo giá theo thông tin dưới đây:

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