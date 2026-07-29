Giải pháp "học là làm" chuẩn quốc tế tại Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT, đón đầu làn sóng AI và công nghệ mới

Nhóm ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, marketing số, thiết kế sáng tạo, bán dẫn và công nghệ ô tô thông minh đang được xem là những hướng đi giàu tiềm năng, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực cao, vừa mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài. Nắm bắt xu hướng này, Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT triển khai các chương trình đào tạo và đẩy mạnh hợp tác chiến lược cùng doanh nghiệp, tập trung vào 6 nhóm ngành mũi nhọn theo định hướng "học chất - trải nghiệm thật - phát triển thật".

1. Ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện (FPT Arena)

Ngành Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena tại Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT được triển khai theo lộ trình 4 học kỳ, bao gồm thiết kế truyền thông thị giác, làm phim và thiết kế 3D Asset, hoạt hình 3D và kỹ xảo hình ảnh, thiết kế giao diện người dùng. Chương trình dành 70% thời lượng cho thực hành, giúp người học tiếp cận các công cụ chuyên môn như Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Blender, Maya và Nuke. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể định hướng đến các vị trí như Graphic Designer, Motion Graphic Designer, 3D Artist, Animator, Video Editor hoặc UI/UX Designer.

Sinh viên FPT Arena thực hành thiết kế số 2D, 3D, hoạt hình và UX/UI, chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp.

2. Ngành Lập trình viên Quốc tế AI đa kỹ năng (FPT Aptech)

Chương trình Lập trình viên quốc tế FPT Aptech tại FAI tích hợp AI và công nghệ mới, giúp sinh viên xây dựng nền tảng lập trình vững chắc và làm quen với các công cụ được doanh nghiệp ứng dụng. Học viên tiếp cận công nghệ phổ biến như Java, .NET, C#, Python, NodeJS, PHP, MongoDB, cùng 240 giờ nội dung AI tích hợp xuyên suốt chương trình. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí như Full-stack Developer, Python Developer hoặc AI Developer.

Sinh viên FPT Aptech thực hành lập trình và AI, chuẩn bị kỹ năng phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

3. Ngành Marketing số ứng dụng AI (FPT Skillking)

Ngành Marketing số ứng dụng AI FPT Skillking tại Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT phát triển chương trình Marketing số ứng dụng AI, tập trung vào chiến lược, dữ liệu và hiệu suất - những năng lực cốt lõi trong môi trường truyền thông hiện đại. Đây là chương trình Full-stack Digital Marketing đầu tiên tại Việt Nam cấp chứng chỉ Higher Diploma quốc tế, với hơn 70% thời lượng thực hành và mỗi học kỳ đều triển khai dự án thực tế. Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí như Social Media Executive, Content Marketer hoặc Digital Marketing Specialist.

Sinh viên FPT Skillking thực hành Marketing số ứng dụng AI, chuẩn bị kỹ năng chiến lược và dữ liệu thực tế.

4. Ngành thiết kế vi mạch bán dẫn quốc tế (FPT Jetking)

Ngành thiết kế vi mạch bán dẫn quốc tế FPT Jetking tại FPT Academy International đào tạo sinh viên chuyên sâu về thiết kế chip, IC và bán dẫn, đáp ứng nhu cầu nhân lực đang tăng mạnh trong nước và quốc tế. Chương trình 100% chuyên ngành, 70% thời lượng thực hành, ưu tiên thực tập tại Tập đoàn FPT và các doanh nghiệp đối tác.

Sinh viên có thể học chuyển tiếp lấy bằng tại Đại học Lincoln (Malaysia) hoặc Đại học FPT, sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí Kỹ sư thiết kế vi mạch (IC/Chip Design).

Sinh viên FPT Jetking thực hành thiết kế chip và vi mạch, chuẩn bị kỹ năng cho vị trí Kỹ sư IC/Chip Design.

5. Ngành Phát triển phần mềm ô tô thông minh (FPT Cranes)

Ngành Phát triển phần mềm ô tô thông minh FPT Cranes tại FAI tập trung phát triển phần mềm ô tô thông minh, lĩnh vực đang tăng trưởng cùng xu hướng xe điện, xe tự hành và tự động hóa công nghiệp. Chương trình hợp tác với Cranes Varsity (Ấn Độ), đào tạo 100% chuyên ngành với 70% thời lượng thực hành trên nền tảng LMS hiện đại. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vị trí Embedded Software Engineer hoặc Frontend/Backend Developer trong lĩnh vực phần mềm ô tô.

Sinh viên ngành Phát triển phần mềm ô tô thông minh FPT Cranes tại FAI thực hành phát triển phần mềm ô tô thông minh, chuẩn bị cho các vị trí Embedded và Frontend/Backend Developer.

6. Ngành Lập trình AI Agent (FPT Jetking)

Ngành Lập trình AI Agent FPT Jetking tại FPT Academy International tập trung vào trí tuệ nhân tạo, Machine Learning, Data Science và phát triển AI Agent bằng LangChain. Chương trình dành khoảng 32% thời lượng mỗi học kỳ cho các môn AI, giúp sinh viên làm quen với công nghệ đang định hình ngành công nghiệp phần mềm. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận vị trí AI Agent Developer, đồng thời học chuyển tiếp lấy bằng tại Đại học FPT hoặc các trường quốc tế.

Sinh viên FPT Jetking thực hành AI, Machine Learning và Data Science, chuẩn bị kỹ năng trở thành AI Agent Developer.

Điểm chung của cả 6 chương trình là định hướng thực tiễn, chú trọng dự án và môi trường làm việc mô phỏng doanh nghiệp, giúp sinh viên phát triển tư duy nghề nghiệp và kỹ năng thực hành. Nhằm đồng hành cùng học sinh mùa tuyển sinh 2026, FAI triển khai quỹ học bổng và ưu đãi nhập học lên tới 14 triệu đồng, hỗ trợ sinh viên khởi đầu thuận lợi và sẵn sàng cho con đường nghề nghiệp tương lai.

Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT (FPT Academy International)

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