Times Riverside chính thức khởi động, mở đầu hành trình kiến tạo khu đô thị mới bên Sông Lô

Ngày 23/7, dự án Times Riverside chính thức khởi động chiến lược phát triển kinh doanh thông qua sự kiện Kick Off Sales do DMH Group - đơn vị phát triển kinh doanh tổ chức. Đây là dấu mốc đưa dự án bước sang giai đoạn phát triển thị trường, đồng thời mở đầu cho lộ trình xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối và kết nối khách hàng trước khi Văn phòng bán hàng chính thức đi vào hoạt động.

Times Riverside chính thức khởi động với sự kiện Kickoff ngày 23/7.

Từ lợi thế ven Sông Lô đến kỳ vọng hình thành một khu đô thị mới của Thành Tuyên

Trong tiến trình phát triển của mỗi đô thị, những dòng sông luôn đóng vai trò đặc biệt trong việc định hình không gian sống, cảnh quan và giá trị bất động sản. Với khu vực thành phố Tuyên Quang, Sông Lô không chỉ là biểu tượng lịch sử, văn hóa mà còn là trục cảnh quan quan trọng, đồng hành cùng quá trình mở rộng và phát triển đô thị trong những năm gần đây.

Được phát triển bên dòng Sông Lô, Times Riverside được định hướng trở thành khu đô thị quy hoạch đồng bộ với các dòng sản phẩm nhà phố thương mại, liền kề, biệt thự cùng hệ thống tiện ích phục vụ nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư. Dự án hướng tới việc khai thác lợi thế cảnh quan ven sông, đồng thời góp phần bổ sung một không gian sống hiện đại trong bức tranh phát triển đô thị của Tuyên Quang.

Times Riverside định hướng trở thành “Khu đô thị kiểu mẫu cao cấp đầu tiên tại Tuyên Quang”

Trong bối cảnh hạ tầng đô thị liên tục được đầu tư, nhu cầu về những khu đô thị có quy hoạch bài bản cũng ngày càng rõ nét. Thị trường không còn chỉ tìm kiếm những sản phẩm đơn lẻ, mà hướng tới các không gian sống được phát triển đồng bộ, có khả năng hình thành cộng đồng cư dân và tạo ra giá trị bền vững theo thời gian.

Đó cũng là bối cảnh để Times Riverside chính thức bước vào giai đoạn phát triển thị trường. Sự kiện Kick Off ngày 23/7 không đơn thuần là lễ ra quân của đội ngũ kinh doanh, mà đánh dấu thời điểm dự án hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai chiến lược tiếp cận khách hàng một cách bài bản và có hệ thống.

DMH Group kích hoạt chiến lược phát triển kinh doanh, đồng bộ hệ thống trước khi dự án ra thị trường

Trong chuỗi phát triển của một dự án bất động sản, sau giai đoạn quy hoạch và đầu tư là giai đoạn xây dựng chiến lược đưa dự án đến với thị trường. Đây là thời điểm đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và đơn vị phát triển kinh doanh nhằm định vị giá trị dự án, xây dựng chiến lược truyền thông, tổ chức hệ thống phân phối và chuẩn hóa thông tin trước khi tiếp cận khách hàng.

Tại Times Riverside, DMH Group đảm nhận vai trò đơn vị phát triển kinh doanh với mục tiêu đồng hành cùng Chủ đầu tư trong việc xây dựng chiến lược phát triển thị trường ngay từ giai đoạn đầu. Không chỉ triển khai hoạt động bán hàng, DMH Group tập trung xây dựng hệ thống kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, từ đào tạo lực lượng tư vấn, chuẩn hóa thông điệp truyền thông đến hoạch định lộ trình phát triển thương hiệu cho dự án.

DMH Group đảm nhận vai trò đơn vị phát triển kinh doanh đồng hành cùng CĐT VIDEC GROUP, ngân hàng MB và Vietcombank.

Sự kiện Kick Off vì vậy được xem là bước kích hoạt toàn bộ hệ thống. Tại chương trình, đội ngũ kinh doanh được cập nhật đầy đủ về quy hoạch tổng thể, danh mục sản phẩm, chính sách bán hàng, kế hoạch truyền thông và chiến lược phát triển dự án trong thời gian tới. Việc đồng bộ thông tin ngay từ đầu được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để thị trường tiếp cận Times Riverside với những thông tin nhất quán, minh bạch và đầy đủ.

Tại sự kiện, Times Riverside cũng chính thức công bố mức giá, đồng thời giới thiệu chính sách hỗ trợ tài chính từ ngân hàng với hạn mức vay lên đến 70% giá trị sản phẩm (đã bao gồm VAT) và ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Sự kết hợp giữa mức giá được công bố cùng giải pháp tài chính linh hoạt không chỉ gia tăng khả năng tiếp cận của khách hàng mà còn cho thấy sự chuẩn bị đồng bộ của dự án trước khi chính thức bước vào giai đoạn phát triển thị trường.

Khởi động hôm nay để kiến tạo giá trị dài hạn cho một khu đô thị ven sông

Sau sự kiện Kick Off, Times Riverside sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc với chuỗi hoạt động truyền thông và giới thiệu dự án trên thị trường, trước khi chính thức khai trương Văn phòng bán hàng vào ngày 01/8. Đây sẽ là không gian để khách hàng trực tiếp tìm hiểu quy hoạch tổng thể, các dòng sản phẩm, hệ thống tiện ích và định hướng phát triển của khu đô thị.

Theo chia sẻ của bà Trần Thị Thùy Dương - Tổng Giám đốc DMH Group thì mục tiêu của chiến lược phát triển kinh doanh sẽ không dừng lại ở việc đưa sản phẩm ra thị trường, mà hướng đến xây dựng một thương hiệu dự án có vị thế rõ ràng, tạo dựng niềm tin với khách hàng và đồng hành cùng quá trình phát triển đô thị của Thành phố Tuyên Quang.

Bà Trần Thị Thùy Dương, Tổng Giám Đốc DMH Group chia sẻ mục tiêu phát triển Times Riverside.

Thông điệp “Khơi dòng Sông Lô - Kiến tạo biểu tượng” được lựa chọn làm chủ đề xuyên suốt chiến dịch cũng phản ánh định hướng đó. “Khơi dòng” không chỉ là khai mở lợi thế của vùng đất ven sông, mà còn là khơi mở một chu kỳ phát triển mới; còn “Kiến tạo biểu tượng” thể hiện kỳ vọng về một khu đô thị được đầu tư bài bản, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại và nâng tầm chất lượng sống tại địa phương.

Việc chính thức khởi động chiến lược phát triển kinh doanh đánh dấu bước chuyển quan trọng của Times Riverside từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn hiện diện trên thị trường. Với sự đồng hành của DMH Group trong vai trò đơn vị phát triển kinh doanh, dự án đang từng bước hoàn thiện nền tảng để tiếp cận khách hàng bằng một chiến lược đồng bộ, hướng tới mục tiêu kiến tạo một khu đô thị ven Sông Lô có giá trị lâu dài, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư và phát triển cộng đồng trong tương lai.