Phú Mỹ Hưng Bắc Ninh: Dấu ấn của nhà phát triển đô thị hàng đầu tại thị trường phía Bắc

Trong hơn ba thập kỷ phát triển, Phú Mỹ Hưng đã khẳng định vị thế là một trong những nhà phát triển đô thị hàng đầu Việt Nam với mô hình quy hoạch đồng bộ, lấy con người làm trung tâm và hướng đến giá trị bền vững. Thành công của khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM không chỉ tạo nên chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản mà còn trở thành hình mẫu được nhiều địa phương tham khảo trong quá trình phát triển đô thị hiện đại.

Trong bối cảnh Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp, công nghệ và dịch vụ quan trọng, sự xuất hiện củaPhú Mỹ Hưng Bắc Ninh nhận được nhiều sự quan tâm nhờ kỳ vọng hình thành một chuẩn mực mới về đô thị sinh thái tại khu vực phía Bắc.

Bắc Ninh trở thành điểm đến mới của đô thị quy hoạch lớn

Những năm gần đây, Bắc Ninh liên tục duy trì tốc độ phát triển mạnh nhờ lợi thế nằm trong vùng Thủ đô, kết nối thuận tiện với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Sự phát triển của các khu công nghiệp cùng dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ và hạ tầng đô thị chất lượng cao.

Thị trường không chỉ cần những khu dân cư đơn lẻ mà đang hướng đến các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, có đầy đủ tiện ích, không gian xanh và môi trường sống bền vững. Đây cũng là xu hướng phổ biến tại nhiều đô thị lớn, khi cư dân ưu tiên những nơi có thể đáp ứng đồng thời nhu cầu sống, học tập, làm việc và nghỉ ngơi.

Vì sao Phú Mỹ Hưng lựa chọn Bắc Ninh?

Bắc Ninh được Phú Mỹ Hưng lựa chọn bởi nhiều lợi thế về vị trí, kinh tế và hạ tầng. Là cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, địa phương này sở hữu nền tảng công nghiệp phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu nhà ở chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Theo quy hoạch, Hồng Hạc City có diện tích 197,76 ha, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái tích hợp “All in one”. Dự án có mật độ xây dựng khoảng 27,9%, ưu tiên cây xanh, mặt nước và không gian công cộng. Ba phân khu nhà ở gồm Hồng Phát, Hồng Thịnh và Hồng Phúc được quy hoạch nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư và đầu tư.

Mang triết lý đô thị đã được kiểm chứng ra miền Bắc

Điểm khác biệt của Phú Mỹ Hưng nằm ở triết lý phát triển đô thị. Thay vì phát triển từng công trình riêng lẻ, doanh nghiệp chú trọng quy hoạch tổng thể với hệ thống giao thông, công viên, trường học, thương mại, y tế và tiện ích cộng đồng được tính toán đồng bộ.

Triết lý này từng tạo nên sức hút bền vững cho khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM và tiếp tục được kế thừa tại Hồng Hạc City. Dự án dành nhiều diện tích cho không gian xanh, mặt nước và các tiện ích phục vụ cộng đồng, hướng đến một đô thị sinh thái nơi cư dân có thể sống, học tập, làm việc và tận hưởng dịch vụ ngay trong nội khu.

Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, môi trường và chất lượng sống.

Hồng Hạc City kế thừa kinh nghiệm hơn ba thập kỷ

Một khu đô thị thành công không chỉ được đánh giá qua quy mô mà còn ở khả năng hình thành cộng đồng cư dân bền vững. Đây là yếu tố đã tạo nên thương hiệu Phú Mỹ Hưng trong hơn 30 năm phát triển tại TP.HCM.

Giá trị của Phú Mỹ Hưng không chỉ nằm ở hệ thống nhà ở, mà còn ở quá trình đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công viên, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và không gian công cộng. Chính sự bài bản này giúp khu đô thị duy trì sức hút qua nhiều chu kỳ thị trường.

Tại Bắc Ninh, Hồng Hạc City tiếp tục kế thừa định hướng đó. Thay vì tập trung tối đa vào diện tích kinh doanh, dự án ưu tiên quy hoạch không gian xanh, hồ cảnh quan, giao thông nội khu và tiện ích phục vụ đời sống cư dân ngay từ đầu.

Phát triển đô thị gắn với chất lượng sống

Xu hướng lựa chọn bất động sản hiện nay cho thấy người mua ngày càng quan tâm đến môi trường sống. Một căn nhà không chỉ cần đáp ứng nhu cầu về diện tích mà còn phải nằm trong khu vực có không gian xanh, tiện ích đầy đủ và kết nối thuận tiện.

Với Hồng Hạc City, Phú Mỹ Hưng hướng đến việc xây dựng môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị hiện đại. Mật độ xây dựng thấp, hệ thống công viên, hồ cảnh quan và các tuyến đường nội khu được quy hoạch đồng bộ sẽ góp phần tạo nên không gian sống trong lành, đồng thời gia tăng giá trị khu đô thị theo thời gian.

Giá trị cho người mua ở thực và nhà đầu tư

Đối với người mua để ở, một khu đô thị được phát triển bởi đơn vị có kinh nghiệm mang lại sự yên tâm hơn về quy hoạch, tiến độ và khả năng vận hành. Trong khi đó, với nhà đầu tư, các dự án quy hoạch bài bản thường được đánh giá cao nhờ khả năng hình thành cộng đồng cư dân thực, tạo nền tảng cho thanh khoản và giá trị dài hạn.

Bắc Ninh đang có tốc độ đô thị hóa nhanh cùng lực lượng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao ngày càng tăng. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở và các khu đô thị có chất lượng sống cao.

Sự tham gia của Phú Mỹ Hưng không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung mà còn mang đến mô hình phát triển đô thị đã được kiểm chứng, giúp Hồng Hạc City nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ giai đoạn đầu.

Phú Mỹ Hưng Bắc Ninh mở ra chuẩn mực đô thị sinh thái mới

Sự hiện diện của Phú Mỹ Hưng tại Bắc Ninh không chỉ đánh dấu bước mở rộng của một nhà phát triển đô thị hàng đầu, mà còn phản ánh xu hướng phát triển các khu đô thị quy hoạch đồng bộ tại những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao.

Với kinh nghiệm hơn ba thập kỷ, triết lý phát triển bền vững và cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, Phú Mỹ Hưng Bắc Ninh được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một chuẩn mực mới về môi trường sống tại khu vực phía Bắc.

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI HỒNG HẠC CITY

Địa chỉ: Phố Chùa Thầm, Phường Song Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tel: 0899999006

Website: honghac-phumyhung.vn