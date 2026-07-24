Những điểm đến không nên bỏ lỡ khi du lịch Singapore

Khoảng cách gần, thời gian bay ngắn, thủ tục nhập cảnh thuận tiện cùng hệ thống hạ tầng hiện đại giúp Singapore trở thành điểm đến quen thuộc của du khách Việt. Dù có diện tích không lớn, quốc đảo này vẫn mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, từ vui chơi giải trí, khám phá kiến trúc đến thưởng thức ẩm thực, phù hợp với cả gia đình trong những chuyến đi ngắn ngày.

Jewel Changi, điểm tham quan ngay từ sân bay

Ít nơi nào biến hẳn sân bay thành điểm tham quan như Singapore đã làm với Jewel Changi. Ngay trước khi làm thủ tục nhập cảnh, du khách đã có thể chiêm ngưỡng Rain Vortex - thác nước trong nhà cao nhất thế giới, nằm trong không gian xanh của khu rừng nhân tạo Shiseido Forest Valley.

Không chỉ gây ấn tượng về kiến trúc, Jewel Changi còn quy hàng trăm cửa hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí trải dài nhiều tầng. Với những hành khách quá cảnh hoặc có thời gian chờ chuyến bay, đây là địa điểm lý tưởng để tham quan, ăn uống và mua sắm trước khi tiếp tục hành trình.

Universal Studios Singapore, điểm hẹn cho những tín đồ mê giải trí

Nằm trong khu phức hợp Resorts World Sentosa, Universal Studios Singapore là điểm đến quen thuộc trong nhiều lịch trình khám phá đảo quốc. Công viên rộng khoảng 20 ha, gồm bảy khu chủ đề với gần 24 trò chơi và chương trình biểu diễn. Mỗi khu vực mang một màu sắc riêng, từ đại lộ Hollywood sôi động, thế giới Ai Cập cổ đại đến Sci-Fi City với các trò chơi cảm giác mạnh. Minion Land cũng là điểm dừng chân được nhiều gia đình có trẻ nhỏ yêu thích.

Do có nhiều hoạt động, du khách khó trải nghiệm hết công viên chỉ trong một ngày. Vì vậy, nên ưu tiên những khu vực phù hợp với sở thích, đến sớm ngay khi công viên mở cửa và đặt vé trực tuyến trước chuyến đi để giảm thời gian xếp hàng, đồng thời dễ tiếp cận các chương trình ưu đãi theo mùa.

Universal Studios Singapore.

Gardens by the Bay và Marina Bay Sands

Nếu Universal Studios Singapore phù hợp với một ngày vui chơi sôi động, Gardens by the Bay là lựa chọn lý tưởng cho buổi chiều thư thả. Khu vườn rộng hơn 100 ha, nổi bật với hai nhà kính Flower Dome, Cloud Forest và quần thể cây nhân tạo Supertree Grove, một trong những biểu tượng của kiến trúc xanh tại Singapore.

Chỉ cách đó vài phút đi bộ là Marina Bay Sands, công trình mang tính biểu tượng của đảo quốc Sư Tử. Hồ bơi vô cực trên tầng thượng thì chỉ khách ở trong khách sạn mới được bơi, nhưng khu SkyPark cùng tầng vẫn bán vé tham quan riêng cho ai muốn lên ngắm cảnh.

Khi màn đêm buông xuống, show nhạc nước Spectra diễn ra ngày trước Marina Bay Sands thu hút đông đảo du khách. Đây là hoạt động hoàn toàn miễn phí và là một trong những trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi ghé thăm Singapore.

Gardens by the Bay.

Ẩm thực đa dạng, không thể bỏ qua

Đi du lịch Singapore mà không thưởng thức ẩm thực đường phố thì coi như bỏ lỡ nửa chuyến đi. Các khu hawker center như Maxwell Food Centre hay Lau Pa Sat tập trung cả trăm gian hàng, từ cơm gà Hải Nam, laksa đến bak kut teh, đều là những món mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa Hoa, Mã Lai, Ấn Độ.

So với ăn nhà hàng trong khu du lịch, ăn hawker center vừa rẻ hơn hẳn, vừa thấy được đời sống thật của người Sing rõ nét hơn. Giá một suất ăn ở hawker center thường chỉ quanh mức 5-8 đô Singapore, rẻ hơn nhiều so với ăn trong nhà hàng máy lạnh gần các điểm tham quan lớn.

Những khu phố ẩm thực đa dạng.

Một số điều cần biết trước khi đặt vé đi Singapore

Singapore gần như chẳng có mùa thấp điểm, song lượng khách thường tăng mạnh vào các kỳ nghỉ hè, dịp lễ và cuối năm, khiến những điểm nổi tiếng như Universal Studios Singapore hay Gardens by the Bay trở nên đông đúc hơn. Vì vậy, du khách nên chủ động chọn thời điểm phù hợp, đồng thời đặt vé trước để hạn chế thời gian chờ đợi.

Về di chuyển, hệ thống tàu điện ngầm MRT tại đây được xếp vào hàng hiện đại, dễ dùng tại châu Á, nên phần lớn chẳng cần thuê xe riêng vẫn di chuyển thoải mái giữa các điểm tham quan. Đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thì việc gọi taxi hay đặt xe qua ứng dụng vẫn tiện lợi hơn, dù chi phí có nhỉnh hơn một chút.

Dù có diện tích khiêm tốn nhưng Singapore vẫn đủ sức giữ chân người ta ba bốn ngày mà không thấy nhàm chán, nhờ có đủ cả công viên giải trí, công viên xanh giữa lòng phố xá và một nền ẩm thực đa dạng bậc nhất khu vực.

Để hành trình diễn ra thuận lợi, du khách nên chủ động đặt vé máy bay, khách sạn và vé tham quan từ sớm, nhất là vào mùa cao điểm. Với những người muốn tiết kiệm thời gian chuẩn bị, Traveloka là lựa chọn huy tín khi tích hợp nhiều dịch vụ trên cùng nền tảng, từ đặt chuyến bay, phòng nghỉ đến vé Universal Studios Singapore. Việc dễ dàng so sánh giá, theo dõi ưu đãi và sắp xếp các hạng mục trong cùng một ứng dụng cũng giúp kế hoạch du lịch Singapore trở nên gọn gàng, chủ động hơn.