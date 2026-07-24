3DPRO hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển linh kiện ô tô bằng công nghệ 3D

Ngành ô tô Việt Nam đang đẩy mạnh nội địa hóa linh kiện và phát triển xe điện, kéo theo nhu cầu thiết kế sản phẩm ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, công nghệ Scan 3D, thiết kế ngược và chế tạo mẫu thử của 3DPRO giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian phát triển, nâng cao độ chính xác và tối ưu chi phí sản xuất.

Vì sao ngành ô tô ngày càng phụ thuộc vào công nghệ Scan 3D?

Trên thực tế, nhiều đơn vị sản xuất chỉ sở hữu chiếc xe hoàn chỉnh mà không có bản vẽ CAD hay mô hình 3D của các cụm chi tiết cần phát triển.

Việc đo đạc bằng phương pháp truyền thống như thước cặp hoặc máy đo cơ khí không chỉ mất nhiều thời gian mà còn khó đảm bảo độ chính xác đối với các bề mặt cong, kết cấu phức tạp và những vị trí khó tiếp cận.

Đó là lý do các giải pháp Scan 3D ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô. Thông qua việc số hóa hàng triệu điểm dữ liệu chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp có thể nhanh chóng tái tạo mô hình kỹ thuật và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.

Bên cạnh đó, các dòng máy Scan 3D hiện đại còn cho phép quét nhanh các chi tiết có kích thước lớn, bề mặt phức tạp và đạt độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành ô tô và xe điện.

Những ứng dụng thực tế của Scan 3D trong phát triển linh kiện ô tô

Thiết kế tấm ốp pin và nắp chắn gầm khi chỉ có xe mẫu

Một doanh nghiệp trong lĩnh vực xe điện cần phát triển hệ thống tấm ốp pin và nắp chắn gầm cho mẫu xe mới, nhưng hoàn toàn không có bản vẽ CAD hay mô hình 3D.

Để giải quyết bài toán này, đội ngũ kỹ sư của 3DPRO đã sử dụng công nghệ Scan 3D để số hóa toàn bộ khu vực gầm xe, thu thập hàng triệu điểm dữ liệu và tái tạo mô hình 3D.

Sau khi hoàn thành dữ liệu số, các kỹ sư tiến hành thiết kế CAD của tấm ốp pin và nắp chắn gầm, đồng thời mô phỏng quá trình lắp ráp nhằm kiểm tra khả năng tháo lắp, khoảng hở và sự tương thích với kết cấu nguyên bản của xe.

Nhờ ứng dụng công nghệ Scan 3D, thời gian phát triển sản phẩm được rút ngắn đáng kể so với phương pháp đo đạc truyền thống.

Phát triển thùng chứa đồ cho xe điện VF7

Không chỉ hỗ trợ phát triển các chi tiết kỹ thuật lớn, công nghệ Scan 3D còn đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế những sản phẩm phục vụ trải nghiệm người dùng.

Một ví dụ tiêu biểu là dự án thiết kế thùng chứa đồ cốp trước dành cho mẫu xe VF7. Khách hàng mong muốn tận dụng tối đa không gian trống trong khoang xe để bố trí các ngăn chứa vật dụng cá nhân phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, khu vực này có hình dạng phức tạp với nhiều kết cấu khó đo đạc bằng phương pháp truyền thống.

Sau khi Scan 3D toàn bộ khu vực cốp trước, 3DPRO xây dựng mô hình CAD, tối ưu dung tích, phân chia ngăn chứa và kiểm tra khả năng lắp ráp trước khi chế tạo mẫu thử.

Thiết kế phụ kiện nội thất vừa khít với xe nguyên bản

Không chỉ được ứng dụng để phát triển các cụm chi tiết lớn, công nghệ Scan 3D còn hỗ trợ thiết kế nhiều phụ kiện nâng cao trải nghiệm người dùng. Điển hình là dự án khay chứa đồ phía sau màn hình trung tâm và bậc lên xuống dành cho Toyota Innova.

Thông qua dữ liệu Scan 3D của nội thất và khung xe, đội ngũ kỹ sư đã xây dựng mô hình CAD chính xác, đảm bảo các phụ kiện vừa khít với kết cấu nguyên bản, đồng thời thuận tiện trong quá trình lắp đặt.

Nhờ dữ liệu số hóa có độ chính xác cao, các sản phẩm sau khi hoàn thiện không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền mà còn tương thích tối ưu với xe nguyên bản.

Chế tạo mẫu thử - Bước không thể thiếu trước khi sản xuất hàng loạt

Sau khi hoàn thiện thiết kế CAD, các sản phẩm sẽ được chế tạo dưới dạng mẫu thử để kiểm tra trước khi đầu tư khuôn và sản xuất hàng loạt.

Hiện nay, các công nghệ như in 3D FDM, in 3D SLA, gia công CNC và đúc silicon với vật liệu PP, PE, ABS đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ khả năng tạo mẫu nhanh và tiết kiệm chi phí.

Thông qua mẫu thử, doanh nghiệp có thể đánh giá khả năng lắp ráp, độ chính xác kích thước, khoảng hở giữa các chi tiết cũng như tính thẩm mỹ và trải nghiệm sử dụng thực tế của sản phẩm.

Xu hướng số hóa toàn bộ quy trình phát triển linh kiện ô tô

Hiện nay, Scan 3D và thiết kế ngược đang trở thành công cụ quan trọng trong ngành ô tô, xe điện và công nghiệp phụ trợ. Việc kết hợp giữa số hóa dữ liệu, thiết kế CAD và chế tạo mẫu thử giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển sản phẩm.

Một quy trình phát triển linh kiện hiện đại thường bao gồm các bước như Scan 3D, thiết kế ngược, xây dựng mô hình CAD, chế tạo mẫu thử và kiểm tra chất lượng trước khi sản xuất hàng loạt.

Không chỉ giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp, việc đầu tư vào công nghệ số còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ngành ô tô và xe điện trong khu vực.

3D Pro cung cấp dịch vụ scan 3D và thiết kế ngược TOP 1 Việt Nam

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án trong lĩnh vực ô tô, xe điện và công nghiệp phụ trợ, 3DPRO hiện cung cấp giải pháp toàn diện từ Scan 3D, thiết kế ngược đến chế tạo mẫu thử.

Quy trình khép kín này giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, đồng thời tối ưu chi phí nghiên cứu và sản xuất.

Bên cạnh dịch vụ số hóa và thiết kế, 3DPRO còn hỗ trợ dựng mô hình CAD, kiểm tra sai số, đo kiểm chất lượng và chế tạo mẫu bằng công nghệ in 3D, CNC.

Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thêm có thể tham khảo dịch vụ scan 3D của 3D PRO đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành ô tô và sản xuất công nghiệp.

Tóm lại, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc đầu tư vào công nghệ 3D không chỉ giúp doanh nghiệp Việt nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô trong nước và khu vực.