Khóa học Phun xăm thẩm mỹ tại Seoul Academy - Lựa chọn trở thành Master chuyên nghiệp

Phun xăm thẩm mỹ đang là một lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng nhờ nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng. Để theo đuổi nghề lâu dài, việc lựa chọn trung tâm đào tạo uy tín đóng vai trò quan trọng. Với chương trình đào tạo chuyên sâu, bám sát xu hướng và chú trọng thực hành, khóa học phun xăm tại Seoul Academy là lựa chọn được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn.

Tại sao nghề phun xăm thẩm mỹ lại có sức hút?

Phun xăm không chỉ giúp khách hàng sở hữu chân mày, môi hay mí mắt sắc nét, tự nhiên mà còn tiết kiệm thời gian trang điểm. Chính vì vậy mà nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng tăng ở mọi độ tuổi, giới tính.

Phun xăm thẩm mỹ là nghề nghiệp có cơ hội việc làm rộng mở.

Bên cạnh cơ hội việc làm rộng mở, theo đuổi nghề phun xăm hiện nay là lựa chọn vô cùng hấp dẫn bởi:

Nhu cầu thị trường rất lớn, không chỉ ở nữ giới mà nam giới cũng quan tâm đến các dịch vụ phun xăm chân mày, môi, mí...

Nghề có thu nhập ổn định và có thể tăng cao nhanh chóng theo tay nghề.

Thời gian học nghề phun xăm ngắn, giúp bạn có thể nhanh chóng đi làm, có thu nhập ổn định.

Dễ trở thành master hoặc tự chủ kinh doanh riêng.

Có nhiều cơ hội cập nhật công nghệ và các xu hướng mới để phát triển.

Khóa học phun xăm tại Seoul Academy - Tự tin trở thành Master phun xăm

Hiểu được tiềm năng của nghề và khát khao trở thành những kỹ thuật viên, master phun xăm chuyên nghiệp, Seoul Academy đã thiết kế khóa học phun xăm thẩm mỹ đạt tiêu chuẩn Quốc tế. Không chỉ là nơi dạy nghề đơn thuần, Seoul Academy còn là cái nôi tạo nên những master phun xăm chuyên nghiệp.

Chương trình học xu hướng

Khóa học phun xăm thẩm mỹ tại Seoul Academy liên tục được cập nhật những công nghệ, kỹ thuật phun xăm hiện đại trên thế giới. Nhờ vậy mà học viên sẽ được tiếp cận và thực hành những kỹ thuật phun xăm mới như: Phun mày Ombre, Điêu khắc Hairstroke, Phun môi Collagen, Phun môi Collagen, xử lý môi thâm... Song song với lý thuyết, học viên còn được thực hành liên tục với thời lượng 90% khóa học để làm quen với từng kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao, nắm bắt nhu cầu thực tế của thị trường.

Chương trình học phun xăm được cập nhật xu hướng liên tục.

Lộ trình bài bản

Khóa học phun xăm thẩm mỹ tại Seoul Academy được thiết kế khoa học, đi từ những nền tảng cơ bản cho đến các kỹ thuật nâng cao chuyên sâu. Học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về da liễu, cách pha màu mặc theo đúng tỷ lệ, nguyên lý phối màu sắc để xử lý thâm, trổ màu cho đến các kỹ thuật đi kim trên da giả và người thật. Với thời lượng thực hành 90%, lộ trình học sẽ đảm bảo học viên vững lý thuyết, chắc về kỹ năng.

Độc quyền phương pháp 1:1

Điểm thu hút của khóa học tại Seoul Academy đó là phương pháp đào tạo cầm tay chỉ việc, kèm 1:1. Học viên sẽ được trực tiếp giảng viên đều là những master đầu ngành, giàu kinh nghiệm thực tế chỉ dẫn. Giảng viên sẽ theo sát từng học viên, kịp thời điều chỉnh các tư thế cầm máy, lực đi kim giúp học viên loại bỏ được những lỗi sai cơ bản và hình thành các thói quen thao tác kỹ thuật chính xác.

Giảng viên Seoul Academy cầm tay chỉ việc cho học viên trong từng buổi học.

Hỗ trợ trọn gói - không phát sinh chi phí

Seoul Academy luôn tạo điều kiện để học viên có thể tập trung hoàn toàn vào việc học bằng các chính sách hỗ trợ toàn diện. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được chuẩn bị dụng cụ, máy móc, mực phun xăm, giáo trình và mẫu thực hành theo chương trình đào tạo. Ngoài ra, học viên còn được cập nhật kiến thức mới, tham gia các buổi workshop và được đội ngũ giảng viên hỗ trợ ngay cả sau khi tốt nghiệp. Chính sách hỗ trợ minh bạch giúp học viên an tâm, không lo phát sinh thêm các khoản chi phí ngoài dự kiến.

Cấp chứng chỉ nghề uy tín

Sau khi hoàn thành chương trình học nghề tại Seoul Academy sẽ được cấp chứng chỉ nghề uy tín theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chứng chỉ uy tín giúp học viên dễ dàng ứng tuyển tại spa, thẩm mỹ viện hoặc có thể tự mở cơ sở kinh doanh riêng.

Học viên được theo sát thành thạo tay nghề và cấp chứng chỉ nghề uy tín.

Cam kết việc làm và tay nghề

Không chỉ chú trọng đào tạo kỹ thuật, Seoul Academy còn đồng hành cùng học viên sau khi tốt nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ giới thiệu việc làm tại hệ thống spa, thẩm mỹ viện và các đối tác uy tín trên toàn quốc. Học viên được cam kết tay nghề trọn đời, có thể học lại bất cứ lúc nào khi cảm thấy kỹ năng còn thiếu.

Với chương trình học cập nhật xu hướng, phương pháp đào tạo 1:1, lộ trình thực hành bài bản cùng cam kết tay nghề và việc làm, khóa học xăm lông mày tại Seoul Academy là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho ai muốn trở thành kỹ thuật viên phun xăm chuyên nghiệp.

Liên hệ 1800 0084 để được Seoul Academy tư vấn lộ trình chi tiết!