Ưu đãi đặt trước Samsung Galaxy Z Series mới nhất tại Viettel Store

Samsung đã chính thức trình làng thế hệ Galaxy Z Series 2026 tại sự kiện Galaxy Unpacked với loạt nâng cấp đáng chú ý trên Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Ngay sau khi sự kiện kết thúc, Viettel Store cũng triển khai chương trình đặt trước với nhiều ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng muốn sở hữu sớm các flagship màn hình gập mới nhất.

Samsung chính thức ra mắt Galaxy Z Series tại Galaxy Unpacked 2026

Sự kiện Galaxy Unpacked 2026 diễn ra tại London (Anh) đã đánh dấu màn ra mắt của bộ ba smartphone màn hình gập thế hệ mới gồm Samsung Z Flip 8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Bên cạnh đó, Samsung cũng giới thiệu các thiết bị đeo thông minh mới, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái Galaxy AI trên nhiều dòng sản phẩm.

Trước thời điểm diễn ra sự kiện, Samsung đã hé lộ teaser với thông điệp “A new shape unfolds”, gợi mở về những thay đổi trong thiết kế và trải nghiệm của dòng Galaxy Z năm nay. Đúng như kỳ vọng, hãng đã mang đến nhiều nâng cấp tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ hơn, khả năng đa nhiệm, hiệu năng và các tính năng AI phục vụ công việc lẫn giải trí.

Đây cũng là thế hệ Galaxy Z đầu tiên xuất hiện thêm phiên bản Z Fold 8 Ultra, giúp dải sản phẩm màn hình gập của Samsung trở nên đa dạng hơn, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Galaxy Z Series 2026 có gì nổi bật?

Mỗi sản phẩm trong dòng Galaxy Z Series mới đều được Samsung định vị cho một nhóm người dùng riêng, đồng thời chia sẻ nhiều công nghệ cao cấp như Galaxy AI, màn hình gập thế hệ mới và hiệu năng flagship.

Hình ảnh chính thức của bộ 3 sản phẩm Galaxy Gập mới

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra là tâm điểm của Galaxy Unpacked 2026 khi được Samsung giới thiệu là điện thoại màn hình gập mỏng nhẹ nhất với thiết kế dễ mở nhất trong thế hệ Galaxy Z Fold.

Máy sở hữu màn hình chính 8 inch có độ sáng tối đa 3.000 nits, thiết kế mỏng chỉ 4,1mm, trọng lượng 215g, viên pin 5.000mAh (phát video đến 27 giờ) cùng công nghệ sạc nhanh 45W. Bên cạnh đó là hệ thống camera “chuẩn Galaxy S Ultra mới nhất” gồm cảm biến chính 200MP, góc siêu rộng 50MP (mới) và tele 10MP zoom quang 3x, Galaxy AI với tính năng Now Nudge hỗ trợ đa nhiệm trên màn hình lớn, cùng FanCam và Photo Assist. Máy có các tùy chọn bộ nhớ lên đến 16GB/1TB, và ba màu Tím Shadow, Trắng Cream, Đen Graphite.

Samsung Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 hướng đến những người dùng yêu thích trải nghiệm màn hình lớn nhưng vẫn đề cao tính di động. Thiết bị được trang bị màn hình trong 7,6 inch tỷ lệ 4:3, độ sáng 3.000 nits, màn hình ngoài tỷ lệ 10:16, trọng lượng chỉ 201g — nhẹ nhất trong thế hệ Galaxy Z Fold, camera kép 50MP (chính) + 50MP (góc rộng), viên pin 4.800mAh (phát video đến 26 giờ) và sạc nhanh 45W. Máy có ba phiên bản màu gồm Tím Lavender, Trắng Cream và Đen Graphite.

Samsung Galaxy Z Flip8

Ở dòng Galaxy Z Flip8, Samsung tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế nhỏ gọn với thân máy chỉ 6,1mm, trọng lượng 180g và màn hình ngoài FlexWindow 4,1 inch viền mỏng nhất từ trước đến nay.

Mẫu điện thoại này được trang bị hệ thống FlexCam 50MP, đồng thời tích hợp Galaxy AI với 16 ứng dụng được tối ưu riêng cho FlexWindow, hỗ trợ tóm tắt nội dung, gợi ý hành động thông minh và cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng ngay trên màn hình ngoài. Máy có ba màu sắc gồm Hồng Rosé, Trắng Cream và Đen Graphite.

Ưu đãi đặt trước Galaxy Z Series tại Viettel Store

Chương trình đặt trước Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 tại Viettel Store diễn ra từ 22/07 đến 07/08/2026. Khách hàng chỉ cần đặt cọc 500.000đ (đặt cọc online hoặc tại siêu thị) để giữ máy và nhận hàng sớm từ 08/08/2026.

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi:

- KM1: Giảm ngay 5 triệu đồng + Giảm thêm 2 triệu đồng khi mua kèm gói cước.

- KM2: Giảm ngay 3 triệu đồng + Giảm đến 5 triệu đồng khi thu cũ đổi mới.

Ưu đãi chung (áp dụng cho cả hai chương trình):

- Giảm 1 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+.

- Giảm 500.000đ khi thanh toán qua thẻ tín dụng MB Bank.

- Gói dịch vụ Z Series trị giá đến 20 triệu đồng, gồm: miễn phí thay màn hình 1 lần trong 2 năm (trị giá 15 triệu đồng), Google AI Pro 6 tháng (trị giá 3 triệu đồng), cùng các đặc quyền hậu mãi: dán màn hình chính, kiểm tra thiết bị toàn diện, vệ sinh thiết bị, đặt hẹn sửa chữa tại trung tâm bảo hành, giao nhận tận nơi thiết bị sửa chữa.

- Ưu đãi mua kèm phụ kiện giảm đến 30%, mua kèm Galaxy Watch Ultra2 hoặc Galaxy Watch9 giảm đến 3 triệu đồng.

- Trả góp 0% lãi suất, trả trước 0đ, kỳ hạn đến 24 tháng.

Bên cạnh đó, khách hàng đặt trước và nhận máy tại Viettel Store còn có cơ hội tham gia chương trình "Đặt trước Galaxy Gập - Trúng Gấp Đôi Quà", áp dụng đến hết 17/08/2026, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng: 01 Galaxy Z Flip8 256GB (31.990.000đ), 02 Galaxy Watch9 40mm (9.990.000đ), 05 Galaxy Buds4 (4.990.000đ) và 88 ví da Magnet (490.000đ).

Đặt trước Galaxy Gập, nhận quà khủng tại Viettel Store

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 hoặc Galaxy Z Flip8 cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn tại Viettel Store. Đặt cọc ngay hôm nay để nhận đặc quyền Galaxy mới và sẵn sàng trải nghiệm thế hệ smartphone màn hình gập tiên tiến nhất của Samsung.