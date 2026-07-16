Chính Ngạch Pro - Đơn vị ký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam uy tín

Khi nguồn hàng Trung Quốc ngày càng được nhiều người lựa chọn để kinh doanh, nhu cầuký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam cũng tăng mạnh. Trong bối cảnh hoạt động nhập khẩu ngày càng được siết chặt, sử dụng các dịch vụ vận chuyển thiếu minh bạch có thể khiến hàng hóa bị chậm thông quan, phát sinh chi phí hoặc thậm chí thất lạc.

Chính vì vậy, các đơn vị ký gửi chuyên nghiệp với hệ thống kho bãi rõ ràng, quy trình vận chuyển bài bản và đầy đủ chứng từ đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp.

Ký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam là gì?

Ký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam là hình thức mà bạn tự mua hàng, tự làm việc với nhà cung cấp Trung Quốc, sau đó gửi hàng đến kho của đơn vị vận chuyển tại Trung Quốc. Đơn vị này sẽ thay bạn hoàn thiện các thủ tục còn lại bao gồm gom hàng, thông quan và vận chuyển về Việt Nam, cuối cùng là giao hàng hoá đến tận tay bạn.

Hình thức này khác với dịch vụ order hộ ở chỗ bạn hoàn toàn chủ động về nguồn hàng và giá mua. Đơn vị ký gửi chỉ đóng vai trò vận chuyển, vì vậy chi phí thường rẻ hơn so với việc thuê trọn gói từ khâu đặt hàng. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai đã có mối lấy hàng quen bên Trung Quốc hoặc thường xuyên đánh hàng số lượng lớn.

Quy định ký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam

Trước hết, hàng hóa ký gửi không được thuộc danh mục cấm nhập khẩu như vũ khí, pháo nổ, hàng giả mạo nhãn hiệu, động thực vật hoang dã hay các sản phẩm ảnh hưởng đến an ninh, sức khỏe cộng đồng. Một số mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm, thiết bị điện tử cần có giấy kiểm định hoặc kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan.

Ký gửi hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam.

Bên cạnh đó, hàng nhập về theo đường chính ngạch phải được khai báo hải quan đầy đủ, có hóa đơn chứng từ rõ ràng và nộp thuế theo quy định. Vì các thủ tục này khá phức tạp với các doanh nghiệp mới, nên việc lựa chọn một đơn vị ký gửi am hiểu nghiệp vụ hải quan sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều rủi ro hơn.

Lợi ích của dịch vụ ký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam

Dịch vụ ký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt đối với các cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên nhập khẩu hàng hóa.

Trước hết là khả năng tối ưu chi phí. Người mua chủ động đặt hàng trực tiếp từ nhà cung cấp, trong khi đơn vị vận chuyển chỉ đảm nhận khâu logistics và thu cước theo trọng lượng hoặc thể tích hàng hóa. Nhờ đó, khách hàng không phải chi trả thêm phí mua hộ, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, nhất là với những đơn hàng có giá trị hoặc số lượng lớn.

Ngoài ra, tính minh bạch về pháp lý cũng là lý do khiến nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn hình thức ký gửi chính ngạch. Hàng hóa được vận chuyển theo đúng quy trình nhập khẩu, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thực hiện khai báo hải quan theo quy định.

Vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cuối cùng, dịch vụ ký gửi còn giúp người kinh doanh tiết kiệm đáng kể thời gian và nguồn lực. Các công đoạn như tiếp nhận hàng tại kho Trung Quốc, kiểm đếm, đóng gói, gia cố, vận chuyển, làm thủ tục hải quan và giao hàng tại Việt Nam đều được đơn vị logistics thực hiện. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung nhiều hơn vào hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và mở rộng thị trường.

Chính Ngạch Pro - Dịch vụ ký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam uy tín

Trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc ngày càng gia tăng, lựa chọn một đơn vị ký gửi uy tín là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đảm bảo tiến độ và hạn chế rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hoá Trung - Việt.

Với hệ thống kho bãi tại Trung Quốc và Việt Nam cùng đội ngũ am hiểu nghiệp vụ hải quan, Chính Ngạch Pro cung cấp dịch vụ nhập khẩu chính ngạch Trung Quốc & ký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam trọn gói với những cam kết rõ ràng:

- Chi phí cạnh tranh, báo giá minh bạch: Cước phí tính theo bảng giá công khai, không phát sinh chi phí ẩn trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển chính ngạch, đầy đủ chứng từ: Hàng hóa được khai báo hải quan đúng quy định, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.

- Thời gian vận chuyển nhanh và ổn định: Hàng về đều đặn theo lịch trình, hạn chế tối đa tình trạng tắc biên.

- Đền bù rõ ràng: Trường hợp hàng hóa thất lạc, hư hỏng do lỗi vận chuyển, chúng tôi có chính sách bồi thường cụ thể theo thỏa thuận ngay từ đầu.

- Hỗ trợ tận tình: Đội ngũ tư vấn đồng hành từ đầu cho đến khi hàng giao tận nơi.

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Quy trình ký gửi hàng Trung Quốc tại Chính Ngạch Pro

Quy trình ký gửi hàng Trung Quốc tại Chính Ngạch Pro chỉ gồm 5 bước đơn giản. Các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Khách hàng liên hệ Chính Ngạch Pro qua hotline hoặc website để được tư vấn, kiểm tra mặt hàng và nhận báo giá cước vận chuyển.

Bước 2: Sau khi thống nhất, khách hàng nhận địa chỉ kho của Chính Ngạch Pro tại Trung Quốc và yêu cầu nhà cung cấp gửi hàng về kho, kèm mã đơn để đối chiếu.

Bước 3: Hàng về kho Trung Quốc sẽ được kiểm đếm, chụp ảnh xác nhận tình trạng và đóng gói gia cố nếu cần, sau đó lên xe vận chuyển về Việt Nam.

Bước 4: Chính Ngạch Pro thực hiện khai báo hải quan, hoàn tất thủ tục thông quan và đưa hàng về kho tại Hà Nội.

Bước 5: Khách hàng nhận thông báo hàng về, thanh toán cước phí và nhận hàng trực tiếp tại kho hoặc yêu cầu giao tận nơi.

Nếu đang tìm kiếm một đơn vị ký gửi hàng Trung Quốc về Việt Nam uy tín, minh bạch về chi phí và đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý, khách hàng có thể tham khảo dịch vụ của Chính Ngạch Pro và liên hệ để được tư vấn cụ thể.

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- Email: chinhngachpro.vn@gmail.com

- Địa chỉ: 117-119 Bằng Liệt, Hoàng Liệt, Hà Nội.