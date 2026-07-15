Gợi ý những điểm đến Miền Trung cho mùa du lịch hè

Cứ đến hè, nhiều người lại loay hoay với câu hỏi quen thuộc: “Năm nay đi đâu?”. Miền Trung luôn là câu trả lời an toàn mà không hề nhàm chán - có biển để tắm, có hang động để khám phá, có cả những vùng đất trầm mặc để nghỉ ngơi. Dưới đây là vài gợi ý đáng cân nhắc cho mùa hè này.

Miền Trung luôn là điểm đến yêu thích với du khách dịp hè

Cứ đến hè là dải đất miền Trung lại đông khách. Lý do thì cũng dễ đoán: biển dài, nắng đẹp gần như quanh mùa, lại có cả hang động lẫn di sản trải từ Bắc vào Nam Trung Bộ. Một chuyến đi có thể vừa tắm biển, vừa thăm hang động, vừa ăn hết đặc sản vùng này sang vùng khác mà không cần di chuyển quá xa.

Đặc biệt, sân bay ở Đà Nẵng, Huế, Cam Ranh, Đồng Hới hay Phù Cát mấy năm nay đều được nâng cấp, nên từ Hà Nội hay TP.HCM bay ra chỉ mất một đến hai tiếng. Cũng vì thế mà nhiều gia đình giờ hay chọn miền Trung cho mấy chuyến đi cuối tuần ngắn ngày, khỏi phải lăn tăn chuyện di chuyển mất cả nửa ngày.

Miền Trung vẫn luôn được yêu thích.

Gợi ý những điểm du lịch

Vài mùa hè gần đây, thành phố Cam Ranh bỗng được nhắc tên nhiều hơn hẳn, dù trước kia hầu như ai cũng chỉ coi đây là chỗ để chuyển tiếp trước khi vào Nha Trang. Bờ biển dài chừng 16km hình vòng cung, Bãi Dài cát trắng nước trong, nhịp sống ở đây chậm và yên hơn Nha Trang khá nhiều. Dọc Bãi Dài giờ có cả chuỗi resort như Alma, Riviera, Duyên Hà, còn ra xa hơn một chút là các đảo quân sự Bình Ba, Bình Hưng vẫn còn khá hoang sơ, chỉ cần mang giấy tờ tùy thân là ra được.

Ăn uống ở Cam Ranh cũng rất đặc biệt, với tôm hùm và sò huyết đầm Thủy Triều là hai món không nên bỏ qua, thêm bánh xoài Cam Lâm làm quà vặt cũng hợp. Ai ngại chỗ đông người mà vẫn muốn đủ tiện nghi thì Cam Ranh đang là lựa chọn khá cân bằng.

Cam Ranh được nhắc đến nhiều hơn khi hè về.

Nói đến miền Trung mùa hè mà bỏ qua Quảng Bình thì thiếu sót lớn. Đây được gọi là “vương quốc hang động” với hơn 400 hang lớn nhỏ nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Đầu tháng 6 vừa rồi, khu vực này chính thức được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới - một dấu mốc mới cho vùng di sản vốn đã nổi tiếng từ lâu. Ai đủ sức khỏe và ngân sách thì một tour Quảng Bình vào Sơn Đoòng, hang tự nhiên lớn nhất hành tinh, trần cao ngang tòa nhà 40 tầng vẫn là thứ dân mê mạo hiểm săn tìm mỗi năm, dù vé bán ra khá giới hạn.

Gia đình có con nhỏ hoặc không thích mạo hiểm thì cứ đi động Phong Nha, động Thiên Đường hay suối Nước Moọc, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đủ ấn tượng để nhớ. Đây cũng là những điểm hay nằm trong các tour Quảng Bình phổ biến nhất mùa này. Thăm quan xong hang động rồi ra biển Nhật Lệ tắm là một trong những bãi biển đẹp nhất nước, lại nằm ngay gần trung tâm Đồng Hới nên tiện đường.

Quảng Bình thường được nhóm đông lựa chọn.

Ngoài hai cái tên trên, miền Trung còn nhiều lựa chọn khác không kém phần đáng đi. Đà Nẵng vẫn là điểm đến “được việc” nhất - biển đẹp, đồ ăn ngon, chỗ chơi nhiều. Huế thì khác hẳn, trầm lắng bên sông Hương, hợp với ai muốn tìm một nhịp chậm hơn. Còn Quy Nhơn vẫn giữ được cái chất hoang sơ hiếm nơi nào có, gần đây được nhắc đến nhiều hơn sau khi lọt vào nhiều bảng xếp hạng uy tín quốc tế.

Mẹo giúp tiết kiệm chi phí với Traveloka

Hè là mùa du lịch cao điểm, nên giá vé máy bay lẫn phòng khách sạn ở miền Trung thường nhích lên khá nhiều vào cuối tuần hay dịp lễ. Du khách nên đặt trước ba, bốn tuần là hợp lý, vừa chủ động được lịch trình, vừa đỡ phải trả giá cao sát ngày đi. Riêng với những tour giới hạn số lượng như Sơn Đoòng thì nên đặt sớm hơn nữa, có khi phải trước cả vài tháng.

Nhiều người giờ chọn đặt luôn vé máy bay, khách sạn và tour trên Traveloka cho gọn. Ứng dụng thường xuyên có ưu đãi theo mùa, lại cho phép so sánh giá giữa nhiều lựa chọn chỉ trong vài cú chạm, nên việc tìm được mức giá tốt cũng bớt mất công hơn hẳn so với dò hỏi từng nơi. Toàn bộ vé, lịch trình và thông tin đặt chỗ cũng nằm gọn trong một ứng dụng, cần kiểm tra lại hay đổi lịch cũng tiện, khỏi phải lục tin nhắn xác nhận rải rác khắp nơi.

Với những chuyến đi ghép nhiều điểm như Cam Ranh - Nha Trang hay Quảng Bình - Đà Nẵng, việc đặt trước cả vé di chuyển lẫn chỗ ở trên cùng một nền tảng cũng giúp tính toán ngân sách rõ ràng ngay từ đầu, đỡ cảnh đến nơi mới phát sinh thêm chi phí ngoài dự tính.

Chọn nghỉ dưỡng yên bình ở thành phố Cam Ranh hay xách ba lô đi một tour Quảng Bình đầy thử thách, miền Trung mùa hè này vẫn chứng minh được sức hút của mình. Còn lại chỉ là chọn đúng thứ mình đang cần để có một chuyến đi đáng nhớ.