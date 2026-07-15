Học viện Drone AGTEK đào tạo Bằng lái máy bay chuẩn theo quy định mới

Máy bay không người lái (drone/UAV) đang ngày càng khẳng định vai trò trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, khảo sát địa hình, kiểm tra hạ tầng, quay phim và đo đạc bản đồ. Cùng với sự mở rộng của thị trường, yêu cầu về quản lý người điều khiển cũng được hoàn thiện nhằm bảo đảm an toàn bay và sử dụng phương tiện đúng quy định.

Theo Nghị định số 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 146/2025/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, hoạt động đào tạo và cấp giấy phép điều khiển phương tiện bay đã có quy định cụ thể về điều kiện, nội dung đào tạo và sát hạch. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa đội ngũ vận hành drone tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho ngành công nghiệp máy bay không người lái phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

Tổng quan ngành công nghiệp máy bay không người lái

Những năm gần đây, máy bay không người lái không còn chỉ phục vụ hoạt động ghi hình mà đã trở thành công cụ hỗ trợ sản xuất trong nhiều ngành nghề. Đặc biệt trong nông nghiệp, thiết bị bay được ứng dụng phun thuốc bảo vệ thực vật, rải phân, gieo hạt và khảo sát đồng ruộng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm sức lao động.

Bên cạnh đó, drone còn được sử dụng trong khảo sát công trình, kiểm tra hệ thống điện, lập bản đồ số, giám sát tiến độ xây dựng và nhiều lĩnh vực chuyên môn khác. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu về đội ngũ người điều khiển được đào tạo bài bản, có kỹ năng vận hành và am hiểu quy định pháp luật.

Tại nhiều quốc gia, đào tạo và cấp giấy phép cho người điều khiển drone đã trở thành yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo an ninh quốc phòng, giảm thiểu rủi ro khi khai thác. Việt Nam cũng đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý để quản lý hoạt động này phù hợp với tốc độ phát triển của công nghệ.

Những điểm đáng chú ý về bằng lái máy bay từ 1/7/2026

Theo Nghị định số 288/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, người điều khiển phương tiện bay có trọng lượng cất cánh từ 0,25 kg trở lên phải được đào tạo và có Giấy phép điều khiển phương tiện bay phù hợp với từng hạng. Trong thực tế, nhiều người thường gọi đây là Bằng lái máy bay (Drone/UAV).

Quy định phân chia giấy phép thành hai hạng. Trong đó, Giấy phép điều khiển phương tiện bay hạng A áp dụng đối với phương tiện có trọng lượng từ 0,25 kg đến dưới 2 kg, hoạt động trong tầm nhìn trực quan (VLOS). Giấy phép điều khiển phương tiện bay hạng B dành cho phương tiện từ 2 kg trở lên, hoạt động ngoài tầm nhìn trực quan (BVLOS) hoặc được điều khiển thông qua hệ thống lập trình và bộ điều khiển trung tâm. Thời hạn của giấy phép là 10 năm.

Bên cạnh việc phân loại giấy phép, Thông tư số 146/2025/TT-BQP cũng quy định chương trình đào tạo bao gồm kiến thức pháp luật, kiến thức hàng không cơ bản, cấu tạo và hệ thống phương tiện bay, nguyên tắc bảo đảm an toàn, khí tượng, quản lý không phận và kỹ năng điều khiển thực tế. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ tham gia kiểm tra, sát hạch để đáp ứng điều kiện cấp giấy phép theo quy định.

Việc chuẩn hóa công tác đào tạo không chỉ giúp người điều khiển nâng cao năng lực vận hành mà còn góp phần xây dựng môi trường khai thác drone an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Vì sao Học viện Drone AGTEK được nhiều người lựa chọn?

Theo thông tin từ Học viện Drone AGTEK, đơn vị hiện triển khai các chương trình đào tạo và cấp giấy phép điều khiển tàu bay không người lái, phương tiện bay khác theo Nghị định số 288/2025/NĐ-CP và Thông tư số 146/2025/TT-BQP. Chương trình được xây dựng nhằm trang bị cho học viên kiến thức pháp lý, kỹ năng vận hành và quy trình khai thác UAV trong thực tế.

Hiện nay, Học viện Drone AGTEK đào tạo hai chương trình chính gồm Giấy phép điều khiển bay hạng A (VLOS – Visual Line of Sight) và Giấy phép điều khiển phương tiện bay hạng B (BVLOS – Beyond Visual Line of Sight). Trong đó, chương trình hạng A dành cho người điều khiển phương tiện có trọng lượng cất cánh từ 0,25 kg đến dưới 2 kg trong tầm nhìn trực quan, còn chương trình hạng B dành cho người điều khiển phương tiện từ 2 kg trở lên hoặc khai thác ngoài tầm nhìn trực quan theo quy định hiện hành.

Chương trình kết hợp giữa đào tạo lý thuyết, học trực tuyến và thực hành trên thiết bị thực tế. Theo quy trình công bố, học viên sẽ trải qua các bước đăng ký, học lý thuyết, thực hành, kiểm tra sát hạch và đề nghị cấp giấy phép khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Học viên được thực hành trên nhiều dòng thiết bị đang được ứng dụng phổ biến như flycam DJI và các mẫu máy bay nông nghiệp DJI Agras T25P, DJI Agras T70P, DJI Agras T100. Việc tiếp cận trực tiếp với thiết bị giúp người học làm quen với quy trình vận hành và nâng cao kỹ năng điều khiển trong thực tế.

Ngoài chương trình đào tạo giấy phép, Học viện Drone AGTEK còn phát triển hệ thống học trực tuyến, tài liệu ôn tập và các khóa đào tạo chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như khảo sát bản đồ số, kiểm tra công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao và trình diễn nghệ thuật bằng drone, tạo điều kiện để học viên tiếp tục nâng cao năng lực sau khi hoàn thành khóa học.