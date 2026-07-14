Có nên mua đồng hồ nam đeo tay tại Đồng Hồ Tân Tân không?

Đồng hồ Tân Tân có uy tín không?

Đồng Hồ Tân Tân là nhà phân phối chính thức của hãng Citizen, Movado, Bulova; là trung tâm bảo hành ủy quyền chính thức của Citizen và Bulova. Các thương hiệu được phân phối chính thức bởi Tân Tân Watch gồm Citizen, Movado, Bulova, Scuderia Ferrari, Lacoste, Tommy Hilfiger và Coach. Chúng tôi còn là đại lý phân phối các dòng đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng như đồng hồ Longines, Tissot, Rado, Calvin Klein,... và các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng khác như Casio, Seiko, Caravelle,...

Đồng Hồ Tân Tân có 20 Showroom với hơn 14.000 mẫu mã đồng hồ nam , nữ đeo tay chính hãng khác nhau. Các Showroom được bài trí sang trọng nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi tham quan và mua sắm đồng hồ tại Showroom.

Nhưng từ ngày đầu, Đồng hồ Tân Tân đã nghĩ khác: "Bán một chiếc đồng hồ, cũng là trao đi một sự tin cậy. Vậy thì người bán phải là người chịu trách nhiệm đến cùng."

Từ nguyên tắc đó, hình thành mô hình khác biệt:

• Chỉ bán hàng chính hãng

• Tự làm dịch vụ sau bán

• Đầu tư đội ngũ kỹ thuật có tâm, có tầm

Năm 1999, Citizen - thương hiệu đồng hồ Nhật nổi tiếng - chọn Đồng hồ Tân Tân là đối tác đầu tiên tại Việt Nam. Rồi đến Movado, Alfex, Grovana, Bulova, Tommy Hilfiger, Lacoste, Coach... Tất cả đều bắt đầu từ một chữ duyên và được giữ bằng chữ tín.

40 năm không đi nhanh, nhưng đi chắc

Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Lê Lợi, rồi Diamond Plaza, Đồng Khởi, Trần Hưng Đạo... Từ chiếc phiếu bảo hành viết tay đầu tiên, đến trung tâm kỹ thuật đạt chuẩn hãng. Từ việc bán pin kiếm lời bằng một dĩa cơm, đến hệ thống gần 20 cửa hàng và hơn 20 thương hiệu quốc tế.

Nhưng có một điều không đổi:

• Không chạy theo số đông

• Không quảng cáo ồn ào

• Không vội vàng mở rộng

• Chỉ chọn làm kỹ, làm đúng và làm đủ lâu để khách tin

"Đồng hồ mua đâu cũng được. Nhưng để chăm sóc nó lâu dài, người ta tìm đến Đồng hồ Tân Tân".

Đồng hồ Tân Tân - Nhà phân phối chính thức Citizen, Movado, Bulova tại Việt Nam

Website: https://donghotantan.vn/

Hotline: 0983.831.547

Hệ thống 19 cửa hàng và chi nhánh toàn quốc, bao gồm:

Showroom mặt phố tại TP.HCM:

- 109-111 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh

- 40 Lê Lợi, Phường Sài Gòn

- 285 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành

- 463 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng

- 212 Hậu Giang, Phường Bình Tân

- 388 Quang Trung, Phường Gò Vấp

- 272 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức

Trung tâm thương mại tại miền Nam: Diamond Plaza, Takashimaya, Nowzone, Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza, Vincom Thảo Điền, Vincom Lê Văn Việt, Aeon Tân Phú, Aeon Bình Tân, Aeon Bình Dương, Parc Mall

Trung tâm thương mại tại miền Trung: Gold Coast Nha Trang

Trung tâm Bảo hành Chính hãng Citizen - Movado - Bulova: 109-111 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; 285 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, TP.HCM

GIẢI THƯỞNG

Trong suốt hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Tân Tân đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá:

• TOP 1 đại lý phân phối TISSOT 2009

• TOP 1 đại lý phân phối TISSOT 2011

• TOP 1 đại lý phân phối TISSOT 2014

• TOP 1 đại lý phân phối OMEGA 2004-2015

• TOP 1 về đại lý phân phối LONGINES năm 2002-2003

• TOP 1 nhiều năm phân phối MOVADO

• TOP 1 CHÂU Á, Nhà Phân Phối CITIZEN 2019-2020

• TOP 2 đại lý phân phối LONGINES 2007-2013