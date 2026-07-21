Công ty cổ phần Cát Lợi Holding thông báo

Căn cứ văn bản số 7441 ngày 2 tháng 7 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố công khai thông tin dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3.

Công ty Cổ phần Cát Lợi Holding là chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội cao tầng NO3, tọa lạc tại phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với mong muốn mang đến quỹ nhà ở chất lượng, phù hợp với nhu cầu của người dân địa phương và tuân thủ các quy định về công khai thông tin dự án theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Cát Lợi Holding thông tin chính thức về dự án như sau:

1. Tên dự án: Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3.

2. Chủ đầu tư dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI HOLDING.

3. Địa điểm xây dựng dự án: Phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

4. Địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký:

- Văn phòng của Chủ đầu tư dự án: tại địa chỉ Tầng 1 - Tòa B, Chung cư sinh viên Minh Phương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

- Văn phòng của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản và Quản lý tài sản TP LAND, tại địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi (đầu ngõ 144), phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

5. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thiện cơ bản việc xây dựng trong năm 2026.

6. Quy mô dự án

- Tổng diện tích đất thực hiện dự án: 7.175,0m2.

- Xây dựng 1 công trình nhà ở chung cư (15 tầng) và công trình nhà bảo vệ có hình thức kiến trúc đẹp; cây xanh công cộng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ.

7. Số lượng căn hộ để bán: 390 căn.

8. Diện tích căn hộ

Diện tích căn hộ (m2) Số phòng ngủ (phòng) Số nhà vệ sinh (phòng) Số lượng căn hộ (căn) 70,18 - 70,37 03 02 26 62,99 - 63,97 02 02 91 59,35 - 60,49 02 02 130 49,56 - 52,57 02 01 104 45,56 - 46,36 02 01 39 Tổng số 390

9. Giá bán (tạm tính) đối với từng loại căn hộ

- Giá bán tạm tính: 24.900.000 đồng/m2 (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, chín trăm nghìn đồng/m2).

- Giá bán Nhà ở xã hội trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí bảo trì và được tính bình quân của toàn bộ diện tích nhà ở xã hội để bán trong dự án, được xác định là hệ số Ki = 1.

- Giá bán chỉ tiết từng căn hộ được điều chỉnh bởi hệ số Ki; theo vị trí căn hộ đảm bảo nguyên tắc bình quân gia quyền theo diện tích nhà ở để bán tối đa bằng 1.

10. Dự kiến thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký

- Hướng dẫn hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 1/8/2026.

- Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ: Sau 30 ngày kể từ ngày Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ công khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH tại trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng (dự kiến trong tháng 9/2026).

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Trong 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

- Thời gian làm việc: Sáng: từ 7h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

11. Chủ đầu tư khuyến cáo người dân và khách hàng:

Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại 2 địa chỉ:

1. Văn phòng của Chủ đầu tư dự án - Tại địa chỉ: Tầng 1 - Tòa B, Chung cư sinh viên Minh Phương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

2. Văn phòng của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản và Quản lý tài sản TP LAND - Tại địa chỉ: đường Nguyễn Trãi (đầu ngõ 144), phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Ngọc Tiến - nhân viên Kinh doanh.

Số điện thoại: 0816686899.

Email: kinhdoanh@catloiholding.com.