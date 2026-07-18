Chạm vào không gian sống mơ ước tại Imperia Sensa Park

Giữa nhịp sống hối hả của phường Phước Long (TP. Thủ Đức cũ), Imperia Sensa Park xuất hiện như một “ốc đảo” xanh với kiến trúc đương đại giao hòa cùng thiên nhiên. Một nơi mà cư dân có thể trải nghiệm không gian sống thượng lưu, đẳng cấp, một nền tảng an cư lâu dài, chất lượng.

Imperia Sensa Park - một compound ven sông dành cho giới thượng lưu.

Tọa lạc ngay mặt tiền Võ Chí Công, phường Phước Long (TP. Thủ Đức cũ), Imperia Sensa Park không đơn thuần là không gian để ở mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc. Với quy mô gần 5ha, chỉ hai tòa tháp cao 25 tầng (922 căn hộ) kết hợp thấp tầng (nhà phố và biệt thự song lập), dự án tạo ra mật độ xây dựng hợp lý, ưu tiên mảng xanh và khoảng trống. Mỗi căn hộ đều là trạm sạc năng lượng cho cư dân sau chuỗi ngày bận rộn.

Lấy cảm hứng từ phong cách Thiền đương đại, dự án loại bỏ hoàn toàn những chi tiết rườm rà, tập trung vào đường nét thanh mảnh, tối ưu hóa không gian mở. Hệ thống kính chạm sàn giúp nới rộng không gian, mang đến tầm nhìn Panorama ôm trọn view sông và khu công nghệ cao.

Hầu hết các căn đều có layout vuông vức, ban công rộng, cửa sổ lớn giúp gió tự nhiên lưu thông, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa. Thiết kế căn hộ thông minh và sự riêng tư.

Các căn hộ từ 50-86m2 (1-3 phòng ngủ) được thiết kế tối ưu công năng: bếp mở kết nối phòng khách, phòng ngủ master có view thoáng và hệ thống lưu trữ thông minh.

Chủ đầu tư cũng sử dụng các vật liệu bền vững, chất lượng cao như: Sàn gỗ công nghiệp 12mm chống ẩm tiêu chuẩn Châu Âu, cửa khóa từ 4 chức năng (vân tay, mã số, thẻ, cơ) giúp giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cư dân.

Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu.

Dự án Imperia Sensa Park MIK không chỉ tập trung vào một loại hình duy nhất mà phát triển theo mô hình khu đô thị đa chức năng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở, kinh doanh và nghỉ dưỡng:

Shophouse thương mại: Tọa lạc tại các trục đường chính, thuận tiện cho khai thác dịch vụ và kinh doanh sầm uất.

Biệt thự vườn và liền kề: Dành riêng cho giới chủ nhân ưa chuộng sự riêng tư và không gian xanh đậm chất nghỉ dưỡng.

Căn hộ cao cấp: Thiết kế thông minh, tối ưu ánh sáng tự nhiên và đón gió sông.

Sự kết hợp giữa khu cao tầng hiện đại và phân khu thấp tầng sang trọng tạo nên kiến trúc hài hòa, cân bằng, mang đến sự riêng tư và trải nghiệm sống thực tế đầy tiện nghi.

Đặc quyền nghỉ dưỡng “ngay ngưỡng cửa”

Imperia Sensa Park tập trung vào sự cân bằng giữa Thân - Tâm - Trí với hệ sinh thái tiện ích “All-in-one” (Tất cả trong một).

Hồ bơi vô cực: Thiết kế theo resort chuẩn 5 sao với tầm nhìn ôm trọn dòng sông Rạch Chiếc và phường Phước Long (TP. Thủ Đức cũ). Khu vực hồ bơi còn tích hợp ghế nghỉ chìm dưới nước, hệ thống sục Jacuzzi giúp cư dân xua tan mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng.

Công viên ven sông: Những con đường dạo bộ rợp bóng cây, các tiểu cảnh vườn hoa rực rỡ, vườn thiền, tạo thành “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu cho toàn bộ dự án.

Khu vui chơi trẻ em: Với các thiết bị nhập khẩu an toàn, kích thích sự vận động và trí sáng tạo của trẻ nhỏ.

Hệ thống gym, yoga và spa: phòng gym trang bị máy móc hiện đại, khu tập yoga ngoài trời hướng sông mang đến sự tĩnh tại, khu spa chăm sóc sắc đẹp với nhiều liệu pháp trị liệu tốt cho sức khỏe.

An ninh 24/7: Từ cổng chào, sảnh đón đến lối vào thang máy đều được kiểm soát nghiêm ngặt bằng nhận diện khuôn mặt (Face ID) và thẻ từ định danh. Hệ thống camera giám sát AI tích hợp cảm biến chuyển động phủ khắp các khu vực công cộng, đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối cho mọi gia đình.

Hệ thống quản lý vận hành thông minh: Công nghệ Smarthome 4.0 giúp cư dân dễ dàng điều khiển hệ thống chiếu sáng, điều hòa và thiết bị điện tử chỉ bằng một điểm chạm.

Ngoài ra, hệ sinh thái của Imperia Sensa Park còn được mở rộng với khu vực Business Center và phòng họp VIP sang trọng, đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa (Work from home) của giới chuyên gia và doanh nhân. Khu vực thư viên và Co-working space view sông, tạo nên một môi trường làm việc đầy cảm hứng và yên tĩnh.

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Vị thế chiến lược - Tâm điểm thịnh vượng

Tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Chí Công - “trục xương sống” của phường Phước Long (TP. Thủ Đức cũ), Imperia Sensa Park sở hữu lợi thế kết nối vượt trội. Chỉ trong vòng 15 phút, cư dân có thể chạm tay đến trái tim tài chính Thủ Thiêm hay hòa mình vào nhịp sống sôi động của Quận 1.

Với quy mô 5ha và sự bảo chứng từ nhà phát triển MIK Group, dự án không chỉ mang lại môi trường sống văn minh, an ninh mà còn là tài sản tích lũy có tiềm năng tăng giá phi mã trong tương lai, đón đầu đà bứt phá của hạ tầng khu Đông.

Hãy liên hệ để nhận thông tin báo giá chi tiết.

IMPERIA SENSA PARK

Vị trí: Võ Chí Công, phường Phước Long (TP. Thủ Đức cũ), Thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 09 6789 5186

Website: https://imperiasensa.vn/