DANAGO chinh phục 250 khách Hukan bằng Gala Dinner đẳng cấp

Tối 23-7-2026, Gala Dinner do DANAGO tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Nalod đã mang đến một đêm tiệc ấn tượng dành cho 250 vị khách quý của Hukan Việt Nam.

Tham gia tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm là 250 đối tác và khách hàng của Hukan Việt Nam – thương hiệu dụng cụ cầm tay chất lượng cao hàng đầu. Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực của DANAGO trong việc tổ chức các tour MICE quy mô lớn với quy trình chuyên nghiệp và bài bản.

DANAGO tổ chức Gala Dinner cho đoàn Hukan Việt Nam.

Gala Dinner – Gắn kết hành trình, lan tỏa giá trị

Giữa khung cảnh sang trọng của Trung tâm Hội nghị Nalod, đêm Gala Dinner trở thành điểm hẹn được mong chờ nhất trong hành trình MICE 2026 của đoàn Hukan Việt Nam.

Sau chuỗi hoạt động tham quan và hội nghị trong tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, đêm tiệc là khoảng thời gian quý báu để các khách mời cùng ngồi lại, sẻ chia và tận hưởng những phút giây ý nghĩa bên nhau.

Các khách mời cùng nâng ly chúc mừng trong tiệc Gala.

DANAGO đã chăm chút từng hạng mục từ sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng đến cách sắp xếp bàn tiệc. Mọi chi tiết đều được chuẩn bị đồng bộ, tạo nên một tổng thể hài hòa, sang trọng và chuyên nghiệp.

Những bàn tiệc được bài trí trang nhã với hoa tươi và cách sắp đặt tinh tế. Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, góp phần làm nên dấu ấn khó quên trong hành trình MICE của đoàn khách.

DANAGO chuẩn bị chu đáo cho từng hạng mục

Đằng sau một đêm Gala thành công là sự chuẩn bị chu đáo của đội ngũ DANAGO trong từng hạng mục. Ngay từ thực đơn, đơn vị đã lựa chọn kỹ lưỡng từng món ăn để vừa đáp ứng khẩu vị, vừa bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Bữa tiệc càng về tối càng sôi động với chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hòa quyện, khuấy động bầu không khí và thu hút sự tham gia của toàn thể khách mời.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc biểu diễn tại Gala Dinner.

Không khí rộn ràng nhanh chóng lan tỏa khắp khán phòng khi mọi người cùng nâng ly và lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên nhau.

Sự mong chờ được đẩy lên cao với phần bốc thăm trúng thưởng. Những phần quà ý nghĩa cùng tiếng reo hò, những tràng pháo tay đã khiến không gian thêm sôi động và hào hứng.

DANAGO – Đơn vị tổ chức sự kiện uy tín tại miền Trung

Thành công của đêm Gala Dinner là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và năng lực tổ chức chuyên nghiệp của đội ngũ DANAGO.

Là một trong những đơn vị uy tín trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và du lịch, DANAGO ghi dấu ấn bằng quy trình triển khai bài bản, từ khâu xây dựng kế hoạch đến vận hành chương trình.

Từ việc lựa chọn Trung tâm Hội nghị Nalod làm địa điểm tổ chức, bố trí khách sạn cao cấp, nhà hàng với thực đơn phong phú đến chuẩn bị đầy đủ các hạng mục hậu cần như dù, mũ và nước uống, mọi công đoạn đều được DANAGO lên kế hoạch kỹ lưỡng và triển khai đồng bộ.

Đội ngũ DANAGO đồng hành xuyên suốt chương trình MICE Hukan Việt Nam.

Đội ngũ DANAGO luôn có mặt tại các khu vực trọng yếu để điều phối và hỗ trợ xuyên suốt chương trình. Khả năng xử lý linh hoạt trước mọi yêu cầu đã giúp đêm Gala diễn ra suôn sẻ và mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.

Bên cạnh nhiều thương hiệu lữ hành lớn tại Đà Nẵng như VINAGO, DANACAR, DNG Travel thì DANAGO vẫn tạo dấu ấn riêng nhờ quy trình tổ chức chuyên nghiệp và năng lực triển khai các đoàn khách số lượng lớn.

Việc lọt vào top 10 công ty du lịch Đà Nẵng uy tín tiếp tục khẳng định vị thế của DANAGO trên thị trường. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quy mô tour MICE, hướng đến phục vụ các đoàn khách từ 1.000 đến 2.000 người và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ

THÔNG TIN CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

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