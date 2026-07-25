DANAGO gây tiếng vang với chương trình MICE Hukan 2026

Ngày 23/7, DANAGO đã tổ chức thành công hội nghị MICE dành cho 250 khách hàng của Hukan Việt Nam – thương hiệu về dụng cụ cầm tay chất lượng cao.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Nalod, địa điểm uy tín được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp tại Đà Nẵng.

DANAGO tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng Hukan Việt Nam 2026.

Thành công của chương trình một lần nữa khẳng định năng lực triển khai các sự kiện MICE quy mô lớn của DANAGO. Đây cũng là động lực để đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước củng cố vị thế là một trong những công ty du lịch Đà Nẵng uy tín.

Hội nghị Khách hàng – Dấu mốc kết nối và phát triển

Hội nghị Khách hàng Hukan Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm tri ân hệ thống đại lý, đối tác đã đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới.

Bên cạnh nội dung hội nghị, đoàn khách đã khám phá các điểm đến nổi bật của Đà Nẵng như Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng và rừng dừa Bảy Mẫu. Gala Dinner tại Trung tâm Hội nghị Nalod khép lại chương trình với nhiều hoạt động giao lưu, tạo không gian gắn kết giữa các khách mời.

Hội nghị quy tụ hơn 250 vị khách mời của doanh nghiệp.

DANAGO tổ chức thành công tour MICE 250 khách

Là đơn vị tổ chức, DANAGO xây dựng kịch bản riêng cho toàn bộ chương trình MICE, kết nối các hạng mục từ hội nghị, lưu trú, di chuyển đến tham quan và Gala Dinner thành một hành trình thống nhất.

Đơn vị đồng thời huy động đội ngũ điều phối theo từng nhóm công việc, phối hợp chặt chẽ với các đối tác để bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đúng kế hoạch.

Trong suốt chương trình, nhân sự của DANAGO luôn có mặt để hỗ trợ đoàn khách và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Sự chủ động trong công tác điều hành góp phần giúp sự kiện diễn ra liền mạch và hiệu quả.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng.

Khẳng định vị thế trong lĩnh vực tổ chức tour MICE

Du lịch MICE đang trên đà phát triển khi các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến mô hình kết hợp hội nghị với du lịch trải nghiệm. Điều này cũng đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho các đơn vị tổ chức chuyên nghiệp.

Với chương trình Hukan Việt Nam 2026 trong tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, DANAGO tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực tổ chức tour MICE. Thành công của sự kiện là tiền đề để đơn vị mở rộng năng lực phục vụ các đoàn khách doanh nghiệp với quy mô ngày càng lớn.

DANAGO là đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, uy tín tại Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, DANAGO đặt mục tiêu phát triển các chương trình MICE dành cho đoàn từ 1.000 – 2.000 khách, đồng thời đầu tư hoàn thiện dịch vụ trọn gói từ tư vấn, tổ chức hội nghị, lưu trú, vận chuyển đến tham quan và Gala Dinner.

Đơn vị kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng nhiều tổ chức và doanh nghiệp, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch MICE.

THÔNG TIN CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

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