5 cách tăng tỷ lệ khách quay lại cho spa: Bí quyết giữ chân khách hàng thời 4.0

Trong ngành làm đẹp, ai cũng biết chi phí để có một khách hàng mới cao gấp 5–7 lần so với việc giữ chân khách cũ. Thế nhưng, phần lớn chủ spa lại dồn gần hết ngân sách vào quảng cáo kéo khách mới, trong khi khách cũ - những người đã tin tưởng và từng chi tiền lại lặng lẽ rời đi mà không ai hay biết.

Theo khảo sát, có tới 60% khách hàng spa “biến mất” chỉ vì được chăm sóc kém sau buổi trị liệu. Họ không phàn nàn, không đánh giá xấu, họ chỉ đơn giản là không quay lại. Vậy làm sao để tăng tỷ lệ khách quay lại một cách bền vững? Dưới đây là 5 cách đã được kiểm chứng.

1. Ghi nhớ từng khách hàng như một cá nhân

Khách hàng quay lại khi họ cảm thấy được nhớ đến. Một kỹ thuật viên nhớ được làn da khách nhạy cảm với thành phần nào, khách thích liệu trình nào, lần trước than phiền điều gì – đó là thứ tạo ra khác biệt giữa “một spa” và “spa của tôi”. Muốn vậy, bạn cần một hồ sơ khách hàng 360°: lịch sử dịch vụ, ghi chú về da, sở thích, ngày sinh nhật và tiến độ các liệu trình. Sổ tay hay Excel gần như không thể tra cứu nhanh những thông tin này.

2. Đừng để khách “rơi” sau buổi trị liệu

Khoảnh khắc nguy hiểm nhất không phải khi khách bước vào, mà là khi khách bước ra. Nếu sau buổi trị liệu không ai nhắc lịch tái khám, không ai hỏi thăm kết quả, khách rất dễ quên và trôi sang spa khác. Hãy xây dựng thói quen chăm sóc sau dịch vụ: một tin nhắn hỏi thăm sau 2–3 ngày, một lời nhắc khi liệu trình sắp kết thúc, một gợi ý cho buổi tiếp theo. Đừng quên các cột mốc – một lời chúc sinh nhật kèm voucher nhỏ có sức giữ chân lớn hơn nhiều so với quảng cáo giảm giá đại trà.

3. Phân nhóm khách hàng để chăm sóc đúng người, đúng lúc

Không phải khách hàng nào cũng cần chăm sóc giống nhau. Khách VIP cần được ưu ái đặc biệt; khách có dấu hiệu “sắp rời đi” cần được kéo về trước khi quá muộn; khách mới cần được nuôi dưỡng thành khách trung thành. Phân nhóm khách hàng tự động giúp bạn tập trung nguồn lực vào đúng đối tượng. Mỗi sáng, thay vì đoán mò, bạn biết chính xác hôm nay nên gọi cho ai, gửi ưu đãi cho ai.

4. Biến việc đặt lịch thành trải nghiệm dễ chịu

Một rào cản khiến khách ngại quay lại là đặt lịch phiền phức: phải gọi điện, chờ xác nhận, không biết khung giờ nào còn trống. Trong thời đại mọi thứ nằm trong điện thoại, khách hàng mong muốn tự đặt lịch bất cứ lúc nào – chỉ trong vài chạm. Khi việc quay lại trở nên dễ dàng, tần suất ghé thăm sẽ tăng lên tự nhiên.

5. Dùng một công cụ làm được tất cả những điều trên

Những điều trên nghe hợp lý, nhưng thực hiện thủ công gần như bất khả thi khi bạn có hàng trăm khách. Đây là lý do ngày càng nhiều chủ spa chuyển sang phần mềm quản lý chuyên biệt.

Ứng dụng SpaMini được thiết kế riêng cho spa, salon và cơ sở làm đẹp.

SpaMini là ứng dụng được thiết kế riêng cho spa, salon và cơ sở làm đẹp – gói trọn các bí quyết trên trong một app. Điểm đặc biệt là cơ chế chăm sóc khách hàng tự động: mỗi sáng, ứng dụng đưa ra danh sách khách cần chăm sóc theo 3 mức ưu tiên – khách có liệu trình sắp kết thúc, khách lâu chưa quay lại, và khách sắp sinh nhật. Bạn chỉ cần một chạm để gọi điện, gửi voucher hoặc nhắn tin ngay trong app. Ngoài ra còn có hồ sơ khách hàng 360°, hệ thống đặt lịch để khách tự đặt, và báo cáo doanh thu – tỷ lệ quay lại theo từng chi nhánh.

Lời kết

Chạy theo khách mới mà bỏ quên khách cũ giống như đổ nước vào một chiếc xô thủng. Bịt lỗ thủng đó – tăng tỷ lệ khách quay lại – chính là cách tăng doanh thu ít tốn kém và bền vững nhất. Hãy để công nghệ gánh phần việc lặp lại, còn bạn tập trung mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng.

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