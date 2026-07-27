Làm răng Implant tại Việt Nam có an toàn không? Giải đáp 7 thắc mắc lớn nhất của Việt kiều trước khi về nước

Quyết định về Việt Nam làm răng Implant không phải là quyết định nhỏ - nhất là khi bạn đang sống ở Mỹ, Úc hay châu Âu và quen với hệ thống y tế có kiểm định chặt chẽ. Câu hỏi đầu tiên hầu hết Việt kiều đặt ra không phải là "giá bao nhiêu?" - mà là "làm ở Việt Nam có an toàn không?"

Dưới đây là 7 thắc mắc phổ biến nhất - được trả lời thẳng thắn, không vòng vo.

1. "Bác sĩ ở Việt Nam có đủ trình độ không?"

Đây là lo lắng hợp lý nhất - và cũng là điều dễ kiểm chứng nhất.

Tại SQ Dentist, đội ngũ bác sĩ cấy ghép có hơn 15 năm kinh nghiệm lâm sàng, được tu nghiệp và nhận chứng chỉ chuyên sâu tại Thụy Sĩ - cùng tiêu chuẩn đào tạo với các bác sĩ nha khoa hàng đầu tại Mỹ và châu Âu. Khác với nhiều nha khoa giao ca cho bác sĩ mới, tại đây toàn bộ ca cấy ghép đều do bác sĩ chuyên sâu trực tiếp thực hiện.

2. "Trụ Implant có phải hàng thật không?"

Câu hỏi hoàn toàn chính đáng. Tại SQ Dentist, toàn bộ trụ nhập khẩu chính hãng - từ Biotem, Dentium (Hàn Quốc), Hiossen, Nobel Biocare (Mỹ), Kontact (Pháp) đến Straumann SLActive, Neodent SLA Plus (Thụy Sĩ) - đều có hộp đựng riêng, mã serial, chứng từ CO-CQ đầy đủ. Bệnh nhân có quyền yêu cầu xem hộp trụ trước khi cấy và nhận thẻ bảo hành điện tử sau điều trị.

Đây là những thương hiệu được sử dụng tại các nha khoa ở Houston, Sydney hay Paris.

3. "Phòng phẫu thuật có đảm bảo vệ sinh không?"

Tại SQ Dentist, phòng phẫu thuật vô khuẩn khép kín với máy hấp tiệt trùng Mocom Classic nhập khẩu từ châu Âu, đạt chứng nhận CE - cùng tiêu chuẩn với các bệnh viện quốc tế. Dụng cụ phẫu thuật được tiệt trùng theo quy trình y khoa nghiêm ngặt trước mỗi ca. Đây là một trong những yếu tố mà nhiều Việt kiều sau khi đến tham quan trực tiếp đều bày tỏ sự hài lòng.

4. "Nếu có vấn đề sau khi về nước thì xử lý thế nào?"

Đây là lo ngại thực tế nhất với Việt kiều. SQ Dentist giải quyết bằng ba cách:

Thứ nhất, trụ chính hãng có bảo hành từ 5 năm đến trọn đời bằng văn bản - có giá trị pháp lý, không chỉ là lời hứa miệng.

Thứ hai, bác sĩ SQ Dentist hỗ trợ tư vấn từ xa qua Zalo/WhatsApp 24/7 sau điều trị - nếu có dấu hiệu bất thường, bệnh nhân gửi ảnh hoặc video để bác sĩ đánh giá ngay.

Thứ ba, SQ Dentist sẵn sàng liên hệ phối hợp với nha khoa địa phương tại nơi bệnh nhân sinh sống nếu cần can thiệp trực tiếp - kèm đầy đủ hồ sơ điều trị bằng tiếng Anh.

5. "Chất lượng răng sứ phục hình có tốt không?"

Toàn bộ mão sứ tại SQ Dentist được chế tác tại phòng LAB riêng - không outsource ra ngoài. Sử dụng các dòng sứ cao cấp như Zirconia Nacera, Emax, Lava Plus - cùng chất liệu với các nha khoa uy tín tại nước ngoài. Màu sắc và hình dáng được chọn khớp với răng thật của từng bệnh nhân, không ai nhận ra sự khác biệt.

6. "Tôi có bệnh nền (tiểu đường, huyết áp) thì có làm được không?"

Câu trả lời không phải “không” - mà là “phụ thuộc vào mức độ kiểm soát bệnh nền”. Tại SQ Dentist, trước mỗi ca đều thực hiện xét nghiệm máu toàn diện miễn phí - đánh giá HbA1c, chỉ số đông máu, chức năng thận và gan. Nếu bệnh nền đang kiểm soát tốt, phần lớn trường hợp đều có thể tiến hành. Bác sĩ sẽ nói thẳng nếu cần phối hợp thêm với bác sĩ nội khoa trước khi cấy.

7. "Làm sao tôi biết SQ Dentist uy tín thật sự, không phải chỉ quảng cáo?"

Có ba nguồn kiểm chứng độc lập:

Một là báo chí: SQ Dentist đã xuất hiện trên Tiền Phong, Thanh Niên, CafeBiz, VietnamNet với các bài viết về chất lượng dịch vụ - không phải bài PR tự viết.

Hai là giải thưởng: Top 10 Thương hiệu Uy Tín 2022 do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng.

Ba là hơn 5.000 ca Implant thành công với hồ sơ bệnh nhân được lưu trữ và chia sẻ minh bạch - bao gồm cả những ca phức tạp như tiêu xương nặng và bệnh nhân trên 70 tuổi.

Nếu bạn muốn tìm hiểu đầy đủ về các loại Implant phù hợp với từng trường hợp - từ Implant đơn lẻ, All-on-4, All-on-6 đến Zygoma Implant cho ca tiêu xương nặng - có thể đọc chi tiết tại trangtrồng răng Implant là gì tại SQ Dentist, cập nhật đầy đủ năm 2026 với bảng giá trọn gói minh bạch từng dòng trụ.

Tư vấn trực tuyến miễn phí qua Zalo hoặc WhatsApp - gửi ảnh hoặc phim X-quang, bác sĩ phản hồi trong 24 giờ.

• Trung Tâm Nha Khoa Thẩm Mỹ Quốc Tế SQ Dentist

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